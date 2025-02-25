Splashtop Business Access 與 TeamViewer 商業

Splashtop Remote Access 對比 TeamViewer 商用方案
功能和價格比較
Splashtop Remote Access Pro
TeamViewer Business
授權與定價
NT$3,090每位使用者/每年
（通過批量折扣節省更多！）
每年 NT$17,880
僅限個人授權
遠端存取和控制電腦
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從 Windows、Mac、iOS、Android、網頁應用程式和 Chrome 瀏覽器發起遠端連線
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每位使用者/頻道可同時連接的連線數量
10
3
用於發起連接的裝置數量
不限數量
3
跨平台檔案傳輸 (拖放)
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聊天 (連線中)
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聊天（在工作階段外）
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連線錄製
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多位使用者 (最多 3 �位) 可同時遠端存取同一台電腦 (需要多份授權的訂閱方案)
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支援多螢幕 (多對多)
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遠端列印
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遠端喚醒（區域網路喚醒）
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遠端重新開機
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按多使用者團隊中的使用者分配電腦存取權限
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電腦分組
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256 位 AES 加密
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兩步驟驗證
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鎖定遠端螢幕
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遠端螢幕空白
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裝置認證
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透過網路連結分享畫面
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