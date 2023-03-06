Splashtop Business Access 與 TeamViewer 商業

功能和價格比較 Splashtop Business Access Pro TeamViewer 業務 授權與定價 $99 每位使用者/每年 （通過批量折扣節省更多！） $508.92 每年

僅限個人授權 遠端存取和控制電腦 ✔ ✔ 遠程從 Mac Windows，iOS Android，網絡應用程序和 Chrome 瀏覽器 ✔ ✔ # 每個使用者/通道的並行會話數目 10 3 可連接的裝置數量 無限 3 跨平台檔案傳輸（拖曳） ✔ ✔ 聊天 (在工作階段中) ✔ ✔ 聊天（在工作階段外） ✔ ✔ 連線記錄 ✔ ✔ 兩個用戶可以同時遠端存取同一台電腦（需要兩個許可證） ✔ ✗ 支援多螢幕 (多對多) ✔ ✔ 遠端列印 ✔ ✔ 遠端喚醒（區域網路喚醒） ✔ ✔ 遠端重新開機 ✔ ✔ 按多使用者團隊中的使用者分配電腦訪問權限 ✔ ✗ 電腦分組 ✔ ✗ 256 位 AES 加密 ✔ ✔ 兩步驗證 ✔ ✔ 鎖定遠端螢幕 ✔ ✔ 遠端螢幕留白 ✔ ✔ 裝置認證 ✔ ✔ 透過網頁連結分享畫面 ✔ ✔

請參閱我們關於為什麼 Splashtop 是最佳 TeamViewer 替代品的完整比較。 並查看我們的 TeamViewer 定價比較。