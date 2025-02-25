Splashtop Business Access 與 TeamViewer 商業

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Splashtop Remote Access 對比 TeamViewer 商用方案

功能和價格比較

Splashtop Remote Access Pro

TeamViewer Business

授權與定價

NT$3,090每位使用者/每年

（通過批量折扣節省更多！）

每年 NT$17,880

僅限個人授權

遠端存取和控制電腦

從 Windows、Mac、iOS、Android、網頁應用程式和 Chrome 瀏覽器發起遠端連線

每位使用者/頻道可同時連接的連線數量

10

3

用於發起連接的裝置數量

不限數量

3

跨平台檔案傳輸 (拖放)

聊天 (連線中)

聊天（在工作階段外）

連線錄製

多位使用者 (最多 3 位) 可同時遠端存取同一台電腦 (需要多份授權的訂閱方案)

支援多螢幕 (多對多)

遠端列印

遠端喚醒（區域網路喚醒）

遠端重新開機

按多使用者團隊中的使用者分配電腦存取權限

電腦分組

256 位 AES 加密

兩步驟驗證

鎖定遠端螢幕

遠端螢幕空白

裝置認證

透過網路連結分享畫面

請參閱我們的完整比較，了解為什麼 Splashtop 是最佳的TeamViewer 替代品。並查看我們的TeamViewer 價格比較

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