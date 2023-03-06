Splashtop Business Access 與 TeamViewer 商業
功能和價格比較
Splashtop Business Access Pro
TeamViewer 業務
授權與定價
$99每位使用者/每年
（通過批量折扣節省更多！）
$508.92每年
遠端存取和控制電腦
✔
✔
遠程從 Mac Windows，iOS Android，網絡應用程序和 Chrome 瀏覽器
✔
✔
# 每個使用者/通道的並行會話數目
10
3
可連接的裝置數量
無限
3
跨平台檔案傳輸（拖曳）
✔
✔
聊天 (在工作階段中)
✔
✔
聊天（在工作階段外）
✔
✔
連線記錄
✔
✔
兩個用戶可以同時遠端存取同一台電腦（需要兩個許可證）
✔
✗
支援多螢幕 (多對多)
✔
✔
遠端列印
✔
✔
遠端喚醒（區域網路喚醒）
✔
✔
遠端重新開機
✔
✔
按多使用者團隊中的使用者分配電腦訪問權限
✔
✗
電腦分組
✔
✗
256 位 AES 加密
✔
✔
兩步驗證
✔
✔
鎖定遠端螢幕
✔
✔
遠端螢幕留白
✔
✔
裝置認證
✔
✔
透過網頁連結分享畫面
✔
✔
請參閱我們關於為什麼 Splashtop 是最佳 TeamViewer 替代品的完整比較。 並查看我們的 TeamViewer 定價比較。