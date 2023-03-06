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Splashtop Business Access 與 TeamViewer 商業

功能和價格比較

Splashtop Business Access Pro

TeamViewer 業務

授權與定價

$99每位使用者/每年

（通過批量折扣節省更多！）

$508.92每年
僅限個人授權

遠端存取和控制電腦

遠程從 Mac Windows，iOS Android，網絡應用程序和 Chrome 瀏覽器

# 每個使用者/通道的並行會話數目

10

3

可連接的裝置數量

無限

3

跨平台檔案傳輸（拖曳）

聊天 (在工作階段中)

聊天（在工作階段外）

連線記錄

兩個用戶可以同時遠端存取同一台電腦（需要兩個許可證）

支援多螢幕 (多對多)

遠端列印

遠端喚醒（區域網路喚醒）

遠端重新開機

按多使用者團隊中的使用者分配電腦訪問權限

電腦分組

256 位 AES 加密

兩步驗證

鎖定遠端螢幕

遠端螢幕留白

裝置認證

透過網頁連結分享畫面

請參閱我們關於為什麼 Splashtop 是最佳 TeamViewer 替代品的完整比較。 並查看我們的 TeamViewer 定價比較

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