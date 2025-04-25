Splashtop Remote Support與TeamViewer Business
功能和價格比較
Splashtop Remote Support （10 台電腦）
Splashtop Remote Support （300 台電腦）
TeamViewer 業務
授權與定價
每名可同時連接的使用者 NT$6,200
每名可同時連接的使用者 NT$9,900
NT$17,880每年僅限個人許可證
遠端存取和控制電腦
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無限設備的按需支持
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可連接的裝置數量
不限數量
不限數量
3
主動託管端點的數量
10
300
200
為 iOS 和 Android 設備提供有人參與的支持
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額NT$11,508外/年
# 每個使用者/通道的並行會話數目
10
10
3
跨平台檔案傳輸 (拖放)
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聊天 (連線中)
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聊天（在工作階段外）
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連線錄製
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兩個使用者可以同時遠端存取同一台電腦（需要兩個許可證）
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整合支援需求單系統和 ITSM
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可作為 TeamViewer 企業的附加元件使用
支援多螢幕 (多對多)
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遠端列印
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遠端重新開機
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使用者管理
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群組權限
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256 位 AES 加密
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電腦和使用者分組
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自訂品牌形象
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比較Splashtop Remote Support與TeamViewer多用戶企業計劃。
請參閱我們關於為什麼 Splashtop 是最佳 TeamViewer 替代品的完整比較。 並查看我們的 TeamViewer 定價比較。