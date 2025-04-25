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Splashtop Remote Support與TeamViewer Business

功能和價格比較

Splashtop Remote Support （10 台電腦）

Splashtop Remote Support （300 台電腦）

TeamViewer 業務

授權與定價

每名可同時連接的使用者 NT$6,200

每名可同時連接的使用者 NT$9,900

NT$17,880每年僅限個人許可證

遠端存取和控制電腦

無限設備的按需支持

可連接的裝置數量

不限數量

不限數量

3

主動託管端點的數量

10

300

200

為 iOS 和 Android 設備提供有人參與的支持

NT$11,508外/年

# 每個使用者/通道的並行會話數目

10

10

3

跨平台檔案傳輸 (拖放)

聊天 (連線中)

聊天（在工作階段外）

連線錄製

兩個使用者可以同時遠端存取同一台電腦（需要兩個許可證）

整合支援需求單系統和 ITSM

可作為 TeamViewer 企業的附加元件使用

支援多螢幕 (多對多)

遠端列印

遠端重新開機

使用者管理

群組權限

256 位 AES 加密

電腦和使用者分組

自訂品牌形象

比較Splashtop Remote Support與TeamViewer多用戶企業計劃。

請參閱我們關於為什麼 Splashtop 是最佳 TeamViewer 替代品的完整比較。 並查看我們的 TeamViewer 定價比較

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