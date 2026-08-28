毫不誇張地說，沒有人想被詐騙。網際網路為社會帶來許多好處，但也讓詐騙者能透過電子郵件、網站、訊息、廣告、支援請求及其他數位管道，以無數種新方式鎖定毫無戒心的個人。
因此，許多廠商都提供「反詐騙防護」，通常是更廣泛防毒解決方案的一部分。不過，這是一個廣義名詞，而非標準化技術，因此反詐騙防護實際提供的功能可能有所不同。視解決方案而定，它可協助識別可疑連結、惡意下載、假冒網站或其他詐騙警訊，並提醒使用者提高警覺。
考量到這一點，接下來我們來看看防詐保護如何運作、可協助偵測哪些類型的詐騙，以及防毒軟體如何協助保護使用者免受利用惡意軟體和其他惡意技術的詐騙侵害。
什麼是防詐保護？
反詐騙防護是結合技術與安全做法的保護機制，可協助使用者識別或封鎖通常與詐騙相關的數位活動。這類防護可採取多種形式，包括網路釣魚偵測、惡意網站封鎖、惡意軟體偵測、下載掃描、可疑連結分析、使用者警告等。
由於防詐保護的差異很大，任何防詐工具的實際功能都取決於其著重的產品、平台和通訊管道。專為偵測網路釣魚和冒名頂替企圖而設計的防詐工具，可能不包含惡意軟體偵測或下載掃描功能，反之亦然。
詐騙、網路釣魚、垃圾訊息與惡意軟體之間有什麼差別？
面對使用者遭遇的各種類型網路威脅，了解彼此之間的差異非常重要。了解有哪些威脅存在，以及防詐保護如何防範這些威脅，有助於確保獲得所需的防護。
網路詐騙
網路詐騙是人們在瀏覽網際網路時最常遇到的威脅之一。這些手法試圖欺騙他人匯款、授予存取權限、分享資訊，或採取其他有害行動。常見的網路詐騙包括「奈及利亞王子」電子郵件、假工作機會、假購物網站等等。
網路釣魚
網路釣魚詐騙是更具針對性的詐騙類型，會利用欺騙性訊息或網站竊取登入認證、付款資訊或其他個人資料。這類詐騙常見於假冒公司或服務的電子郵件或網站，要求使用者輸入登入認證、付款資訊或其他敏感資料。
垃圾訊息
垃圾訊息是常見的網路困擾，指的是任何不想收到或未經請求的訊息。如果曾收過網站寄來的垃圾郵件，不論是宣傳不感興趣的促銷活動，還是請求捐款的訊息，那您對垃圾訊息一定不陌生。
請記住，雖然垃圾訊息通常可能包含詐騙內容，但並非每一則不想收到的訊息都是詐騙。要求為政治理念捐款的垃圾訊息，和提供「壯陽藥」的垃圾訊息，兩者之間是有差別的。
惡意軟體
惡意軟體是指為了損害、監控、控制、干擾裝置或未經授權存取其資料而設計的惡意軟體。病毒是惡意軟體的一種類型，其他威脅還包括勒索軟體、間諜軟體、木馬程式，以及其他惡意程式。
請記住，雖然詐騙可能會使用或夾帶惡意軟體，但也有些詐騙完全依賴社交工程，誘使用戶提供金錢或個人資訊。
防詐技術可協助辨識哪些類型的詐騙？
面對層出不窮的各種詐騙��，防詐技術能如何提供幫助？防詐技術可根據詐騙出現的管道及其監控的訊號，偵測並協助辨識詐騙，例如：
1. 網路釣魚網站和假登入頁面
防詐保護可協助偵測網路釣魚企圖，例如假的登入頁面，以及設計用來竊取個人資訊的網站。這會運用網域信譽、頁面分析和已知威脅資料來識別欺騙性網站，並在使用者上當受騙前發出警示。
2. 惡意連結與下載
當下載檔案或點擊不明連結時，會希望能確定它不會以惡意軟體感染電腦。連結檢查、檔案掃描和信譽分析可協助在有害下載或可疑 URL 感染裝置之前先行識別。
3. 假軟體更新與安裝程式
詐騙者經常試圖冒充合法廠商或應用程式，誘騙使用者安裝惡意軟體。安全工具可能有助於在惡意軟體於裝置上執行之前，偵測假更新詐騙中使用的惡意檔案、下載內容或網站。
4. 技術支援詐騙
如果曾接過來自「Windows tech support」的可疑來電，對方聲稱偵測到病毒，或曾在網路上看到假的技術支援電話號碼，可能對技術支援詐騙並不陌生。這類詐騙會冒充代表人員，施壓要求使用者安裝軟體、分享連線代碼，或提供付款資訊。安全工具或許能協助偵測技術支援詐騙中使用的惡意連結、下載內容或惡意軟體，但未必能自行辨識詐騙來電或虛假的支援對話。
5. 帳戶與付款詐騙
詐騙訊息常會冒充銀行、零售商、物流公司、雇主或訂閱服務，誘騙使用者提供付款資訊。如果曾收過假冒電子郵件，聲稱需要更新信用卡資訊，可能就遇過這類詐騙。當這些詐騙使用網路釣魚連結、惡意網站或有害下載內容時，安全軟體或許能提供幫助，但對於那種看似正當、只是要求使用者匯款或提供付��款資訊的訊息，未必能偵測出來。
6. 冒充詐騙
有些詐騙手法更加個人化，會假冒目標對象的朋友或家人。這類詐騙可能是最惡劣、也最難察覺的類型之一，因為它們高度個人化；但某些防詐工具可以分析語言、寄件者資訊或已知的冒名模式來加以識別。請注意，不同工具的涵蓋範圍可能差異很大，因此並非所有防詐廠商都會提供這項防護。
反詐騙防護如何運作？
話雖如此，防詐保護究竟是如何讓使用者及其電腦維持安全的呢？如前所述，市面上有許多防詐軟體工具，而且它們的運作方式各不相同。不過，它們通常會結合幾種偵測方法：
1. 連結與網域信譽
具備連結與網域信譽偵測功能的防詐工具，可將網站和連結與已知惡意或可疑目的地的資料庫進行比對。視產品而定，它可能會警告使用者、將目的地標記為可疑，或封鎖對該網站的存取。
2. 訊息與內容分析
有些防詐騙工具可以檢查訊息中常見的詐欺模式，包括冒充跡象、緊迫話術，甚至是用字遣詞。請記住，這是特定產品功能，通常僅限於某些應用程式或平台。
3. 惡意軟體與檔案掃描
惡意軟體與檔案掃描是一項實用的防毒工具，可檢查下載的檔案、附件、安裝程式與程式中是否含有惡意程式碼。這能在惡意軟體發動攻擊前先行偵測，讓它得以及時隔離並移除。
4. 行為式偵測
有些防毒工具會使用以行為為基礎的偵測方式，監控應用程式開始執行後的行為。如果某個程式試圖停用安全工具、存取敏感的系統區域、啟動可疑程序，或採取任何其他可疑行為，防毒軟體就能將其標記出來。
5. 機器學習輔助分析
機器學習可評估多種訊號，協助識別可疑檔案、連結或行為，即使這些內容未必與已知威脅特徵完全相符。
6. 即時警告與封鎖
依產品而定，反詐騙工具可能會即時警告使用者、封鎖網站、隔離檔案，或標示可疑內容。這些警告可幫助使用者在繼續操作前，先辨識出可能有害的活動。
防毒軟體可以協助阻擋哪些詐騙手法？
鑑於各式各樣的詐騙與網路威脅，了解防毒軟體可以封鎖哪些威脅會很有幫助。雖然防毒軟體在詐騙包含技術性威脅時最能發揮效果，例如惡意程式碼或可疑下載，但它仍然能防範多種威脅。
防毒軟體可協助偵測：
惡意電子郵件附件，一旦開啟就可能感染電腦。
來自可疑或已遭入侵網站的受感染下載。
試圖安裝惡意軟體的假軟體安裝程式。
透過詐騙網站散布的Malware 。
網路釣魚連結，會導向已知的惡意頁面。
以作業系統或軟體漏洞為目標的利用嘗試。
可疑的應用程式行為，例如嘗試停用安全防護或加密檔案。
透過卸除式媒體傳送的惡意檔案，例如受感染的 USB 隨身碟。
請記住，這會因軟體而異，因此各工具能偵測到哪些內容，取決於其功能以及特定的攻擊手法。
哪些詐騙通常是防毒軟體無法單靠自身識別的？
不過，有些詐騙更難辨識。這類詐騙仰賴話術與社交工程，而非惡意程式碼，因此較難偵測。��雖然有些工具可運用機器學習找出潛在的詐騙跡象，但詐騙者仍可能避開偵測，欺騙毫無防備的使用者。
這些詐騙可能包括：
詐騙電話對話，例如會從「打錯電話」演變成長時間聊天的情況。
要求匯款或購買禮品卡，通常是為了支付虛假的費用或進行電匯。
感情詐騙，也就是詐騙者使用假身分誘騙受害者，再向其索取金錢。
投資詐騙，包括假的商業投資和加密貨幣詐騙。
網路交易平台詐騙，詐騙者假扮成買家或賣家，誘騙受害者進行虛假的交易。
求職詐騙，例如假面試或申請費用。
來自遭入侵合法帳戶的假訊息。
詐騙者說服使用者批准存取檔案或進行遠端控制。
在原本合法的平台上出現的詐騙性付款指示。
使用者自己應該辨識哪些警訊？
由於許多工具難以偵測詐騙企圖，因此使用者必須提高警覺，留意潛在詐騙。因此，知道該注意哪些跡象會很有幫助。這些警訊中有許多都代表有人企圖透過假連結、社交工程和假帳號來欺騙使用者，但只要具備一些知識與警覺性，就能辨識出來。
潛在警訊包括：
出乎意料的緊急感，例如「我的護照掉了，快匯錢給我」或「您的電腦中了危險病毒。」這會營造出一種急迫反應，讓受害者在來不及思考的情況下倉促行動，因而落入原本可能識破的騙局。
帳號將被關閉或採取法律行動的威脅，例如「您必須在 24 小時內回覆，否則您的帳號將被刪除」或「您目前是刑事調查對象。」這不僅會製造出虛假的急迫感，也會利用受害者的恐懼心理，讓人忽略危險警訊。
要求購買禮品卡、加密貨幣或電匯，因為一旦款項匯出，這些通常更難追查與攔阻。
施壓要求略過正常驗證程序，通常是利用恐懼感或急迫感的假象，讓受害者相信這麼做沒有必要。務必驗證。
要求安裝軟體，因為詐騙者可能會誘騙使用者安裝惡意軟體，或利用合法程式遠端存取受害者的裝置。
要求分享密碼或一次性代碼，這可能讓詐騙者取得帳戶存取權。切勿分享密碼或其他登入資訊，即使對方聲稱是提供客戶支援也一樣。
來自仿冒網域的訊息，例如「micros0ft.com」或「micro-soft.com」而不是「microsoft.com」。這些假網域的設計目的，是誘使受害者誤以為自己收到的是來自真實公司的訊息，進而放下戒心。有些特別難以辨識，例如用大寫 I 取代小寫 l，因此請務必仔細檢查網域。
不尋常的付款指示，例如要求寄送現金或直接提供信用卡資訊，而不是使用可信任的付款工具。
看似好得不切實際的優惠，例如承諾之後會匯 $1000，來換取現在先支付 $100。如果好得令人難以置信，那通常就不是真的。
要求對互動過程保密；這是一個重大警訊，表示對方行為並不正當。
拒絕讓使用者結束通話或遠端連接的支援人員。使用者應始終握有結束對話的主導權，因此如果這位「支援人員」拚命想讓您別掛電話，就表示他們想從您身上得到什麼。
請記住：詐騙防護工具在搭配審慎判斷時，效果最好。�面對突如其來的訊息、不熟悉的網站和可疑電子郵件時，請保持警覺。
如何評估反詐騙軟體
由於防詐騙工具種類繁多，且需要防範的詐騙手法範圍很廣，因此找到符合需求的軟體相當重要。選購防詐騙軟體時，可透過幾個簡單步驟找出最適合的方案：
找出最需要注意的詐騙管道：您最常使用哪些管道？這將決定需要保護的項目，例如網站、電子郵件、簡訊、下載內容或其他活動。
確認支援的平台：查看反詐騙軟體時，請務必確認其支援您使用的裝置與作業系統，例如 Windows、macOS、Android、iOS，甚至特定的通訊應用程式。
查看產品實際偵測哪些內容： 如前所述，「anti-scam」可能涵蓋很多面向，因此建議檢查並確認您正在評估的軟體實際上能做到什麼。請確認它是否會分析訊息、封鎖網站、掃描檔案、偵測惡意軟體、檢查來電，或僅提供手動連結檢查，並確保這些功能符合需求。
確認保護是否為自動啟用：並非所有防詐軟體都會即時監控詐騙。確認是否提供即時監控，或是否需要手動提交可疑內容，否則可能最後花錢買了根本不會用到的軟體。
檢視隱私作法：即使正在嘗試偵測詐騙，隱私仍然很重要。因此，請查看系統會分析哪些訊息、連結、瀏覽或裝置資料，以及這些資料會如何處理。
評估誤判：雖然誤判難免會發生，但過多警告會降低信任，變成「狼來了」的情況。請檢查誤判率以及這些情況的處理方式，確保不會被大量誤報淹沒。
查看獨立驗證：獨立測試可協助判斷反詐騙解決方案的��實際效能，以及其不足之處。尋找具備近期且相關證據的驗證測試，以支持該軟體對惡意軟體、網路釣魚或詐騙偵測能力的主張。
查看裝置數量限制與價格：防詐騙保護固然重要，也應該價格實惠。查看價格，了解需要花多少費用，包括首年價格、續約價格、支援的裝置數量，以及任何功能限制。
確認支援選項：當需要客戶支援時，防詐騙軟體不該讓人求助無門。查看客戶支援選項，了解在遇到技術問題或無法確定警示是否合法時，可以透過哪些方式取得協助。
Splashtop Shield 如何協助防範與詐騙相關的威脅
Splashtop Shield 是一款適用於 Windows 和 Mac 電腦、由 AI 驅動的防毒解決方案，可協助防範線上詐騙中使用的部分技術性威脅。
Splashtop Shield 可協助識別網路釣魚企圖、惡意連結、有害下載、惡意軟體、可疑的軟體行為，以及漏洞利用企圖。
Splashtop Shield 結合反網路釣魚與防惡意軟體保護、即時流量掃描、以行為為基礎的威脅偵測、反漏洞利用保護，以及卸除式媒體掃描，為詐騙中使用的技術性威脅再增加一層防護。
Splashtop Shield 可協助防範網路釣魚、惡意軟體、惡意連結、漏洞利用企圖及可疑軟體行為等技術威脅，但無法判定每一通來電、每一則訊息、每一項付款要求，或每一次遠端支援互動是否都屬合法。在分享資訊、匯款或授予存取權限之前，仍應先自行驗證可疑要求。
防詐騙保護檢查清單
詐騙往往不容易察覺，也難以防範。高明的詐騙者知道如何操控受害者，並在為時已晚前隱藏騙局；而且許多詐騙仰賴欺瞞與社交工程，因此軟體也很難辨識。不過，這並不表示它們無法避免。
我們整理了一份實用清單，彙整幾項最佳做法，協助辨識並避開詐騙及其他各種圈套與陷阱。避免受騙需要保持警覺並具備相關意識，因此只要搭配良好的謹慎態度與安全工具，就能更有把握保護自己：
輸入敏感資訊前，請先檢查連結和網站。
在開啟之前先掃描已下載的檔案。
讓即時防毒保護持續啟用。
啟用網路釣魚防護。
讓作業系統與應用程式保持完整修補並維持在最新狀態。
請為所有重要帳戶啟用多重要素驗證。
對任何出乎意料的支援要求，請另行查證。
切勿向主動來電且未經請求的來電者授予遠端存取。
透過可信任的管道確認付款要求。
回報任何可疑訊息。
懷疑遇到詐騙後，請檢查帳戶活動。
如果懷疑認證資料已外洩，請使用乾淨的裝置變更密碼。
與詐騙互動後該怎麼做
如果最糟的情況真的發生了，而且儘管已經盡了最大努力並保持警覺，還是中了詐騙者的圈套，該怎麼辦？如果真的發生這種情況，可以採取以下幾個步驟，把損害降到最低並逐步恢復：
停止與疑似詐騙者聯繫：首先，停止所有聯絡。繼續對話不會帶來任何好處��，因此請結束任何通話、關閉聊天，並避免點擊其他連結。
中斷未經授權的遠端存取：如果詐騙者誘騙您授予其裝置的遠端存取權限，請立即結束連線。如果注意到非預期活動，可能也需要將裝置從網路中斷連接。
執行安全掃描：如果詐騙涉及下載、遠端存取或可疑軟體，請使用可信任的安全程式掃描電腦，檢查是否有惡意軟體或不需要的應用程式。
變更受影響的密碼： 如果認證資料可能已外洩，請使用乾淨的裝置變更受影響或可能遭入侵帳戶的密碼，並優先處理電子郵件、銀行、購物、雲端儲存及其他敏感服務。
啟用或檢查多重要素驗證（MFA）：多重要素驗證是實用的帳戶安全工具，可防止任何人在未經本人驗證的情況下登入帳戶。如果尚未設定 MFA，請立即設定；如果已設定，請確認回復詳細資料和受信任裝置未被變更。
必要時聯絡金融機構：如果財務或個人資訊有風險，最好搶先詐騙者一步採取行動。通知所有使用中的金融機構、監控帳戶，並立即回報未經授權的付款、轉帳或外洩的卡片資訊。
檢查帳戶活動：務必查看帳戶是否有任何異常活動。檢查登入記錄、已傳送的訊息、轉寄規則、已連接的應用程式和裝置，確認是否已遭入侵。
回報詐騙：不需要獨自面對詐騙；有相關機構可用來回報詐騙與詐騙者，例如美國的 Federal Trade Commission (FTC) 或英國的 National Cyber Security Centre。請務必向正確的機構回報詐騙，讓他們能採取行動。
透過 Splashtop Shield �保護自己免受詐騙相關威脅
詐騙往往不容易察覺，一旦中招後果也可能很嚴重，因此具備防詐保護總是有幫助。不過，這是一個涵蓋多種偵測、警示與封鎖技術的廣泛類別，因此了解防詐保護能做什麼，以及其運作方式，十分重要。
當詐騙涉及網路釣魚、惡意軟體、有害下載、漏洞利用嘗試或其他技術性威脅時，防毒軟體能提供協助。Splashtop Shield 可為這類威脅提供額外防護，但使用者仍需自行驗證可疑訊息、來電、付款要求及支援互動。
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