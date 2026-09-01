勒索軟體可能造成難以估計的損害，無論目標是個人、資料、網路，還是整個企業。因此，勒索軟體防護至關重要。不過，勒索軟體防護軟體可能指的是幾種不同的工具，例如防毒軟體、受保護檔案控制，以及備份／復原軟體。
每種工具各有不同用途，無論是降低感染機率、識別可疑活動，或是在攻擊後復原檔案。了解擁有哪些類型的勒索軟體防護，對維持良好的網路安全至關重要；否則就可能讓自己暴露在風險之中。
有鑑於此，接下來一起來看看哪些勒索軟體防護功能最重要、它們的作用是什麼，以及在評估防毒軟體時該如何區分這些功能。
什麼是勒索軟體防護軟體？
勒索軟體防護軟體是一大類安全工具，旨在協助防止、偵測、封鎖、限制勒索軟體攻擊造成的損害，或在遭受攻擊後進行復原。
不過，這個定義可能涵蓋各種工具，包括防毒軟體、專用的反勒索軟體工具、備份與復原平台，以及端點偵測與回應（EDR）系統。因此，這可能是一個相當模糊的詞，任何在尋找勒索軟體防護的人，在評估與比較功能時，都應清楚了解實際獲得的是哪一種類型的防護。
勒索軟體防護與標準防毒軟體有何不同？
許多現代防毒解決方案已內建與勒索軟體相關的偵測與防護功能，但它們如何監控加密行為以及支援復原，會��因軟體而異。因此，在評估防毒軟體時，建議特別留意是否具備勒索軟體防護功能。
標準惡意軟體偵測
標準防毒解決方案會透過多種偵測方法來發現並封鎖已知和可疑的惡意軟體，包括簽章、啟發式分析、檔案信譽等。這是任何防毒軟體的核心功能。
勒索軟體專屬的行為式偵測
有些勒索軟體防護工具會使用行為式監控，偵測與勒索軟體相關的活動，例如快速加密檔案、大規模變更檔案，或干擾安全工具。這有助於識別可能不符合已知惡意軟體特徵碼的可疑行為。
檔案保護與應用程式控制
除了偵測與預防之外，有些工具還可以限制哪些應用程式能修改敏感資料夾或檔案。這能額外增加一層勒索軟體防護，讓勒索軟體更難存取重要資料並加以破壞。
備份與復原能力
即使已做好萬全的勒索軟體防範，仍建議維持備份，以利資料復原。維護備份、快照及其他回復功能，有助於在檔案遭到變更、加密或毀損時重建資料，因此這些功能對災難復原至關重要。請記住，防毒偵測與資料復原是兩種不同能力，因此備份工具需要另外取得，不能只靠防毒軟體。
勒索軟體防護的四個層次
良好的勒索軟體防護包含幾項核心要素，旨在保護裝置，並在最糟情況發生時支援復原。勒索軟體防護的四大核心層面包括：
1. 預防
勒索軟體防護的第一步，就是從一開始就避免它發生。預防措施可降低惡意檔案、連結或漏洞利用程式到達裝置的機率，讓它們無法感染裝置。這包括網路釣魚防護、惡意�網站封鎖、下載掃描和漏洞利用防護。
2. 偵測與封鎖
如果勒索軟體突破了預防功能，及早偵測並加以阻擋，就能防止其造成損害。勒索軟體偵測可在其擴散前，識別已知惡意軟體、可疑檔案，或符合勒索軟體行為模式的活動。這包括行為監控、即時防護與檔案信譽。
3. 限制損害
限制勒索軟體可能造成的損害同樣重要。許多勒索軟體防護工具可限制檔案存取、停止可疑程序，或在威脅影響更多檔案前將其隔離。這包括應用程式控制、快速威脅隔離，以及受保護的資料夾，有助於限制惡意軟體擴散。
4. 復原
如果預防、偵測與限制措施仍不足以阻止勒索軟體肆虐，那麼在不支付贖金的情況下復原資料就至關重要。復原工具可協助還原檔案或系統，避免任何重要資料在攻擊中遺失。這包括備份、快照、檔案回復，以及其他經過測試的還原流程。
哪些預防功能最重要？
考量到勒索軟體防護的必要性及其涉及的多層防線，了解該如何挑選勒索軟體防護軟體非常重要。雖然各種解決方案不盡相同，但任何勒索軟體防範解決方案都應具備幾項核心能力：
網路釣魚與惡意網站防護
勒索軟體通常始於具欺騙性的連結、假網站、惡意附件或詐騙下載。及早偵測這些伎倆與陷阱，是防止惡意軟體與勒索軟體的關鍵，因此良好的防護軟體應包含網頁防護。這有助於識別假登入頁面、惡意網站、可疑下載連結、詐騙提示等，協助保障裝置安全。
下載與附件掃描
下載檔案時，誰都不希望勒索軟體順便一起進來。下載與附件掃描可在檔案下載、開啟、複製或執行時檢��查是否含有惡意程式，揪出其中可能藏匿的任何勒索軟體。請記住，掃描應涵蓋下載內容、電子郵件附件、共享檔案和外部儲存裝置，才能確保防護面面俱到。
檔案信譽分析
檔案信譽服務可判斷檔案是否為已知且可信任、不常見、可疑或惡意檔案。這能提供額外一層安全防護，不過與其他偵測方法搭配使用時效果最佳。
漏洞利用防護
軟體漏洞是網路攻擊常見的目標，因此務必先做好防護措施。漏洞利用防護可偵測針對作業系統和應用程式中這些漏洞的攻擊嘗試，不過仍應盡快為軟體套用修補程式並保持在最新狀態，以便儘速修補這些漏洞。
自動安全更新
網路威脅不斷演變，新的威脅也持續出現。因此，安全性更新對於跟上最新威脅至關重要。優秀的防毒與勒索軟體防護應具備自動化安全性更新，包括惡意軟體定義、信譽資料、偵測規則和機器學習模型，才能隨時掌握最新資訊與工具。
哪些偵測功能最重要？
接下來，我們來看看勒索軟體防護如何偵測威脅。良好的網路安全會結合多種偵測功能，盡可能提供最全面的防護，而其中每一種功能都有各自值得了解的用途與優勢。
即時惡意軟體防護
勒索軟體防護軟體應包含即時檔案監控，而不是依賴手動掃描。即時惡意軟體防護可在檔案下載、開啟、複製、執行及修改時評估其活動，因此無論勒索軟體在流程中的哪個階段發動攻擊，都能快速識別並處理。
基於特徵碼的偵測
以特徵碼為基礎的偵測，是識別已知勒索軟體的絕佳工具。這種方法可辨識已知的惡意軟體程式碼，在惡意程式造成損害前，快速且準確地識別出來，因此成為強大的安全防護層。
機器學習輔助偵測
透過機器學習，勒索軟體防護軟體可以評估檔案特徵與風險訊號的組合，以偵測惡意活動。這是勒索軟體防護的最新發展之一，而它能快速識別新型或不熟悉的勒索軟體，因此非常適合搭配特徵碼、信譽檢查和行為監控一併使用。
行為式偵測
行為式偵測會監控程序開始執行後的行為，以找出可能代表惡意軟體的可疑活動。例如，如果某個程式開始快速變更檔案、重新命名或加密文件，或停用安全軟體，這就是明確的惡意跡象，系統會將其標示出來。
雖然這無法保證阻止每一次攻擊，但對於提升對陌生威脅的防護能力來說，這是一項強大的工具。
什麼是受保護資料夾與應用程式控制？
如前所述，應用程式控制和受保護資料夾有助於阻擋勒索軟體攻擊。因此，我們應了解這些功能的運作方式，以及它們如何提升對勒索軟體攻擊的防護。
受保護的資料夾
受保護資料夾控制可限制哪些應用程式能修改選定的檔案或目錄，例如重要文件、財務記錄和工作檔案。這有助於降低未經授權的應用程式修改儲存在受保護資料夾中檔案的能力。
應用程式允許清單
應用程式控制可讓您將執行限制在受信任或核准的程式上，避免不熟悉的程式控制其他檔案。這有助於將勒索軟體對裝置造成的影響降到最低，限制其觸及範圍與存取能力。
潛在限制
話雖如此，這些控制仍有其限制。這些功能需要審慎設定，才能確保想使用的程式仍被允許，而且有時也可能封鎖合法的應用程式。不過，這些仍是可有效限制勒索軟體感染影響的強大工具。
即使如此，仍應為裝置和檔案維持最新備份，如此一來即便發生最糟情況，也能順利復原。
備份、回復與復原：有什麼差別？
如果遭到勒索軟體感染，能夠回復變更、還原備份並復原遺失資料至關重要。有鑑於此，讓我們拆解這些差異，並看看它們如何協助在遭受勒索軟體攻擊後進行復原。
備份
備份是檔案的另一份副本，通常儲存在外部裝置或伺服器上，以便在資料遺失或遭加密後進行還原。如果遭遇勒索軟體攻擊，最新的備份可為已納入備份的檔案提供復原途徑。請確保至少有一份備份與主要電腦隔離，讓勒索軟體無法影響它。
檔案還原
檔案回復不會還原較舊的備份，而是嘗試逆轉已造成的變更。這基本上是將電腦倒轉回遭受勒索軟體攻擊前的狀態，不過實際可用性與效果會因產品而異。
系統快照
系統快照可在特定時間擷取檔案或系統狀態，協助進行復原。快照會擷取檔案或系統在特定時間點的狀態，並可能依所使用的技術，讓資料或系統狀態還原至較早的版本。
不過，如果快照儲存在可存取的裝置或帳戶中，勒索軟體仍可能對其造成影響。
解密工具
當勒索軟體加密裝置或檔案時，解密工具或許能提供幫助。對於某些勒索軟體變種，相容的解密工具可能可在不支付贖金的情況下還原已加密的檔案。然而，這些工具只適用於特定勒索軟體變種，因此不應將其視為首要且唯一的防線。
還原測試
雖然這些功能有助於從攻擊中復原，但前提是它們能成功還原檔案。務必測試備份與復原工具，確認它們能如預期運作；否則，可能在成為勒索軟體攻擊受害者後，才發現備份根本無法還原。
如何評估勒索軟體行為偵測
由於行為偵測對於識別勒索軟體至關重要，因此應選擇具備強大且準確偵測功能的防護軟體。在評估行為偵測時，有幾項關鍵特性值得留意，因此在查看勒索軟體防護軟體時，請務必檢查以下項目：
會監控哪些類型的檔案與程序活動？
偵測是否能即時運作？
不熟悉的檔案是否會接受額外分析？
可疑活動會在多快的時間內被阻止？
是否能識別受影響的檔案？
警示會如何說明偵測到的行為？
使用者能否檢視或還原誤判結果？
防護是否同時適用於 Windows 和 macOS 電腦？
偵測模型與威脅資料多久更新一次？
如何評估效能與誤判
使用勒索軟體防護軟體時，應確認它能如預期運作，且不會帶來意外後果。這表示它不只要保護電腦，還要以不干擾、易於管理的方式運作。
評估效能時，有幾個因素值得注意：
系統影響
任何勒索軟體防護軟體都會使用處理器、記憶體和磁碟資源，但不應明顯耗用資源或影響效能。請務必評估軟體在掃描期間（完整掃描與快速掃描）、閒置時的資源使用量、電池影響，以及在較舊筆電上的效能表現，以避免對系統造成明顯影響。
誤判
勒索軟體防護軟體應監控潛在威脅或可疑活動，但若偵測過於激進，可能會將合法的應用程式或活動誤判為威脅。過多誤報可能造成「狼來了」效應�，導致使用者忽略真正的警示，或為了停止干擾而停用防護。
警示品質
好的警示不該只是顯示「出了問題」。警示應提供清楚資訊，包括偵測到什麼、涉及哪些檔案或程序、已採取哪些動作，以及使用者是否需要採取任何行動。
安全的排除控制
有時可能需要將受信任的檔案排除在掃描之外。然而，過於寬鬆的排除設定可能會削弱防護。應選擇提供清楚且有限控制的軟體，讓您可以建立排除規則，而不必停用安全防護層。
為什麼獨立測試很重要
雖然防毒軟體廠商可能會大膽宣稱其軟體的速度與品質，例如「完整的勒索軟體防護」或「100% 防護」。幸好，獨立測試可以驗證這些說法，並提供有關惡意軟體防護、勒索軟體偵測、誤判、系統影響等方面的證據。
請務必查看獨立測試與評論，確認其中的關鍵資訊，包括：
是否進行過勒索軟體專項測試。
測試是在哪些作業系統上進行的。
結果有多新。
測試期間是否已啟用即時防護。
測試衡量的是什麼，例如預防、偵測或復原。
在威脅被阻止前，有多少檔案受到影響。
誤報結果與誤報率。
閒置時和掃描期間對效能的影響。
受測版本是否與目前產品相符。
如何比較勒索軟體防護軟體
市面上的勒索軟體防護方案非常多，要判斷哪一款最符合資安需求並不容易。評估軟體方案時，只要幾個簡單步驟，就能找出最適合的選擇：
找出哪些作業系統需要防護：首先，先確認哪�些裝置需要受到保護。例如，如果同時使用 Mac 和 PC 裝置，請檢查兩者的相容性，並確認該軟體在每個平台上都包含勒索軟體防護功能。
確認包含哪些防護層： 如前所述，勒索軟體防護包含多個層面，因此需要確認該軟體實際具備哪些層。這些可能包括預防、偵測、損害限制和復原功能，因此確切了解實際取得哪些功能非常重要。
優先考慮即時防護： 即時防護是防毒軟體和勒索軟體預防軟體中應具備的核心能力。請確認產品是否會主動監控檔案、下載、程序和可疑行為。
檢視網路釣魚與漏洞利用防護：確認產品是否可協助識別或封鎖惡意連結、有害下載項目及漏洞利用嘗試。
檢視行為式偵測相關宣稱： 優質的勒索軟體防護解決方案應清楚說明其如何監控活動，以及如何處理可疑程序。不要只依賴模糊、空泛的宣稱。
確認復原相關宣稱的實際含義：復原可能包含備份、快照、檔案回復、解密協助，或完全是其他內容；請務必確認實際提供的是哪一種。
查看獨立驗證： 不要只聽信製造商對軟體品質的一面之詞。尋找近期且針對特定作業系統的證據，確認其防護與效能宣稱是否站得住腳。
評估效能與誤判率：別選到那種因誤報而拖慢電腦的工具。務必研究它對效能的影響，避免防護功能反而造成系統變慢或頻繁出現不必要的警示。
比較裝置數量上限與價格： 先搞清楚實際付費買到的是什麼。查看費用時，不只要比較首年價格，也要一併確認續約價格、可支援的裝置數量，以及是否有某些功能僅限較高方案層級。
��查看支援選項： 若遇到任何問題，也會需要良好的客戶支援。也請查看服務提供者如何協助使用者調查偵測結果、恢復存取，或在必要時排除誤判。
Splashtop Shield 如何支援勒索軟體預防與偵測
Splashtop Shield 是一款適用於 Windows 和 Mac 電腦、由 AI 驅動的防毒解決方案，可協助防範惡意軟體、網路釣魚嘗試、可疑行為，以及可能涉及勒索軟體攻擊的漏洞利用嘗試。
Splashtop Shield 結合以行為為基礎的偵測、機器學習輔助的檔案分析、雲端信譽檢查，以及頻繁更新的威脅資料，有助於識別惡意檔案與可疑活動。
Splashtop Shield 包含：
反惡意軟體防護，協助偵測並封鎖惡意軟體，包括勒索軟體。
防網路釣魚保護，協助識別網路釣魚攻擊與惡意連結。
即時流量掃描，協助識別惡意流量和線上威脅。
以行為為基礎的威脅偵測，有助於識別可能代表惡意軟體的可疑行為。
有助於偵測並封鎖利用軟體漏洞發動攻擊的防漏洞利用保護。
USB 與可移除式媒體掃描，協助偵測已連接儲存裝置中的惡意檔案。
Splashtop Shield 專注於勒索軟體的預防與偵測，不提供勒索軟體回復、備份或復原功能。
勒索軟體防護軟體檢��查清單
在評估勒索軟體防護軟體時，往往很難知道到底該看哪些重點。這就是為什麼我們整理了一份實用檢查清單，涵蓋勒索軟體防護中應具備的所有要點，協助確保獲得最佳防護。
請務必留意以下幾點：
即時惡意軟體監控。
以行為為基礎的偵測。
網路釣魚與惡意連結防護。
下載內容與附件掃描。
漏洞利用防護。
威脅資料的自動更新。
支援所使用作業系統的防護。
能清楚說明偵測結果與採取動作的警示。
清楚明確地處理誤判。
對效能影響極低。
近期且相關的獨立驗證。
明確定義的備份與復原能力。
定價透明，裝置數量限制清楚明確。
可透過偏好的管道取得支援。
使用 Splashtop Shield 強化勒索軟體防護
勒索軟體防護軟體可包含不同層級的預防、偵測、損害限制與復原機制。比較產品時，請務必了解每個工具實際提供上述哪些防護層。
整體勒索軟體防護策略應包含即時惡意軟體防護、網路釣魚防護、基於行為的偵測、漏洞利用防護，以及可靠的備份，不論這些能力是來自單一產品還是多種產品。
Splashtop Shield 可協助保護 Windows 和 Mac 電腦，防範惡意軟體、網路釣魚嘗試、可疑行為及漏洞利用嘗試，提供一道針對勒索軟體的預防與偵測防線。
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