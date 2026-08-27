Mac 電腦向來以安全性著稱，但這不表示它們完全不受病毒威脅。雖然內建安全功能對某些 Mac 使用者來說可能已經足夠，但其他人仍可能需要額外的防毒保護，這取決於使用電腦的方式。
此外，雖然 Mac 電腦內建可防範惡意軟體的保護機制，但無法阻止使用者冒險操作或誤信社交工程詐騙。網路釣魚、不安全的下載、遭入侵的帳戶，以及惡意瀏覽器提示仍可能影響 Mac，此外還有專門針對 Mac 的惡意軟體。
考量到這一點，接下來我們來看看 macOS 能防護哪些威脅、還存在哪些缺口、何時會需要 Mac 防毒軟體，以及挑選防毒軟體時該注意什麼。
Mac 也會中毒或感染惡意軟體嗎？
是的，Mac 也可能感染惡意軟體。雖然 macOS 內建了強大的安全防護機制，病毒仍有可能趁隙入侵。此外，雖然「病毒」常被當作泛稱使用，但其實有許多威脅都可能影響 Mac 裝置。
常見威脅包括：
木馬程式
廣告軟體
間諜軟體
勒索軟體
惡意瀏覽器擴充功能
與網路釣魚相關的下載
含有隱藏惡意軟體的應用程式
macOS 內建了哪些安全防護？
話雖如此，Mac 裝置通常仍然非常安全。macOS 採用多層安全防護來協助保護裝置安全�，而不是只依賴單一的防毒功能。這些防護層包括：
Gatekeeper
Gatekeeper 會檢查已下載的應用程式是否具有有效的開發者簽章與公證，協助防止不受信任的軟體在未警告的情況下執行。不過，使用者仍可略過 Gatekeeper 的警告，因此它實際能提供多大程度的保護，仍取決於使用者。
應用程式公證
Apple 的 notarization 程序會在發佈前檢查提交的 Mac 軟體，確認是否含有已知惡意內容及其他安全性問題。這適用於許多透過與非透過 Mac App Store 發佈的應用程式，在使用者安裝軟體時多加一層保護。
XProtect
XProtect 是另一層安全防護，利用內建惡意軟體偵測功能和 Apple 安全資料來偵測並移除已知威脅。XProtect 會在背景中運作，並利用 Apple 內建的惡意軟體偵測功能，協助識別並封鎖已知威脅，無需手動掃描。
系統完整性與應用程式控制
macOS 也包含像是 System Integrity Protection 和應用程式權限控制等保護機制，可限制對敏感系統區域與資料的存取。這些控制機制可限制惡意軟體能夠變更或存取的內容。
macOS 安全性未完全涵蓋的部分
然而，即使作業系統安全性再強，也無法完全消除所有風險。仍然有一些威脅可能影響 macOS 裝置，包括：
網路釣魚電子郵件和偽造的登入頁面。
網路詐騙與欺詐性的支援請求。
使用者核准的有害檔案（無論是刻意或在不知情的情況下）。
外洩的密碼與雲端帳號。
從不可信任來源下載的軟體。
惡意或具誤導性的瀏覽器提示。
透過 USB 隨身碟或其他已連接裝置傳送的威脅。
尚未被廣泛辨識的新型或經過修改的惡意軟體。
請注意，這些威脅多半是先鎖定使用者，而非裝置本身，例如透過詐騙、網路釣魚和誤導性提示。以使用者判斷力為目標的社交工程及其他攻擊，往往比直接利用裝置漏洞的攻擊更難防範，尤其是使用者通常要到為時已晚才會意識到自己已成為目標。
什麼情況下應考慮為 Mac 增加防毒軟體？
如果符合以下情況，就會需要考慮為 Mac 增加額外的防毒保護：
您經常從 App Store 以外的地方下載軟體
越常從外部來源安裝軟體，遇到惡意程式或欺騙性安裝程式的機率就越高。從未經驗證、不受信任或具欺騙性的來源下載軟體，會提高安裝惡意軟體或非預期軟體的風險。
使用同一台 Mac 同時處理工作與個人活動
在當今的遠端工作與 BYOD 環境中，使用同一台裝置同時處理工作與個人用途已相當常見。這些工作與個人混用的裝置，處理的電子郵件附件、共享文件、雲端帳號和敏感資訊，可能比一般 Mac 電腦更多，因此也提高了感染風險及其潛在影響。
經常會收到他人傳來的檔案或連結
協作是任何工作環境中的核心要素，但也讓惡意軟體和其他病毒有機可乘。透過電子郵件、訊息或其他電子通訊工具頻繁協作，會提高接觸網路釣魚、惡意下載，或其他惡意檔案或文件的風險，因此開啟任何電子郵件連結或文件時都務必保持警覺，即使看起來是來自共事的人也一樣。
使用 USB 隨身碟或外接儲存裝置
可攜式媒體，例如 USB 隨身碟和外接硬碟，可能會在電腦之間攜帶惡意檔案。如果經常使��用這類裝置，安裝可掃描這些裝置的防毒軟體會很有幫助，能在惡意軟體和其他威脅感染裝置前先行偵測。
需要更明顯的監控與警示
有時候，掌握安全狀態的可視性，能同時帶來使用者需要的保護與安心感。如果想要具備儀錶板、掃描控制、清楚警示與可見裝置狀態的安全產品，就會需要真正的防毒解決方案。
管理的不只一台電腦
當您有多台電腦，尤其是同時使用 Windows 和 Mac 裝置時，具備多裝置方案的優質防毒軟體會很有幫助。這有助於讓所有裝置在同一方案下都受到保護，進而提升整體防護力。
協助較不熟悉技術的家人
並非每個人的技術專業程度或對網路安全最佳實務的熟悉度都相同。如果家中親友較容易相信誤導性提示、點擊可疑連結，或接受未經請求的支援要求，那麼額外的網路釣魚與惡意軟體防護會很有幫助。
Mac 防毒軟體應該具備哪些功能？
當然，為 Mac 電腦找到一款好的防毒軟體，並不代表只要隨手選第一個看到的、最便宜的，或功能最多的軟體就好。在挑選防毒解決方案時，有幾項關鍵功能值得特別留意，才能確保獲得所需的功能與防護。
請務必留意以下幾點：
即時惡意軟體防護，持續提供保護，讓裝置始終保持安全。
專為 Mac 設計的惡意軟體偵測，可因應鎖定 macOS 裝置而設計的威脅。
網路釣魚防護可協助識別欺騙性連結、假登入頁面和惡意下載。
以行為為基礎的威脅偵測，可找出異常活動。
自動安全性更新，讓防護始終保持在最新狀態。
有助於偵測並封鎖利用軟體漏洞進行攻擊嘗試的漏洞利用防護。
可掃描USB 和可移除式媒體，協助偵測已連接儲存裝置中的惡意檔案。
當偵測到病毒時，可使用清除隔離區與警示控制項。
支援目前版本的 macOS，確保防毒保護維持在最新狀態。
對系統造成合理的影響，這樣防毒軟體才不會拖慢裝置速度。
透明的裝置數量上限與定價，帳單不再讓人措手不及。
專為 Mac 設計的測試，或來自獨立第三方的驗證。
功能清單很長，不一定就代表產品更好。請務必確認它具備所需的特定功能。
防毒軟體會拖慢 Mac 嗎？
許多不使用防毒軟體的人常掛在嘴邊的一句話是：「防毒軟體總是會拖慢我的電腦。」不過，情況不一定非得如此。
雖然防毒軟體確實會使用系統資源來掃描檔案並監控活動，但對效能的實際影響會因產品和裝置而異。可以透過評估幾個因素來判斷防毒工具會對效能造成多大影響，包括：
防毒軟體在閒置時的 CPU 與記憶體使用量。
快速掃描和完整掃描期間的效能表現。
應用程式啟動時間。
對 MacBooks 電池的影響。
在處理器密集型工作期間發生中斷。
用於排程與暫停掃描的控制項。
與 Mac 硬體及 macOS 版本相容。
即使某個解決方案宣稱是「輕量」，這項說法仍應有測試、明確需求與可衡量的效能資料作為依據。輕量型防毒解決方案應在日常使用與掃描期間，將對效能的影響控制在可管�理範圍內。
如何為 Mac 選擇防毒軟體
當需要為 Mac 尋找防毒解決方案時，重要的是選擇一套符合裝置與效能需求的產品。您可以採取幾個關鍵步驟，幫助做出決策，並找到最適合的工具：
確認您的 macOS 版本與硬體：首先，請先確認該軟體支援目前使用的 macOS 版本，以及 Mac 的處理器架構。如果無法完全相容，就可能影響速度與效能。
檢視目前的安全使用習慣：防毒軟體可以防範許多威脅，但無法防止使用者行為。需要考慮是從哪裡下載檔案與軟體、下載檔案的頻率，以及是否已為重要帳戶啟用多重要素驗證。
找出您想補強的防護缺口： 思考電腦可能面臨哪些威脅，以及哪些是最需要優先關注的。這可能包括惡意軟體、網路釣魚、不安全的下載、可移除媒體、多台裝置，或需要更清楚的監控；一旦確定要補強哪些缺口，就能找到符合需求的解決方案。
優先考慮核心防護功能：雖然有些防毒工具可能提供各式各樣的功能，但有些核心功能是不可或缺的。在考慮任何額外功能之前，請先著重於惡意軟體偵測、網路釣魚防護、行為監控、更新機制與可用性。
查看 Mac 專屬效能與測試：請尋找專門針對 macOS 進行的近期測試或驗證，而不是只依賴 Windows 的結果。
比較裝置涵蓋範圍：不同的防毒製造商與方案會有不同程度的涵蓋範圍。建議確認方案涵蓋的是一台 Mac、多台 Mac，還是 Windows 與 Mac 電腦的混合環境，以及最多可支援多少台裝置。
查看完整價格：您第一眼看到的價格，不一定是長期實際支付��的費用。請務必仔細查看各項定價方案，包括優惠價格、續約價格、帳單週期、裝置數量限制，以及取消條款。
檢查支援選項：別忽略客戶支援的重要性。請確認支援是如何提供的，以及是否能透過偏好的管道取得協助。
Splashtop Shield 如何為 Mac 保護再增添一層防護
這就帶到 Splashtop Shield，一款適用於 Windows 和 Mac 電腦、由 AI 驅動的防毒解決方案。Splashtop Shield 專為個人、家庭，以及任何將個人電腦用於遠端或混合辦公的人士而設計。
Splashtop Shield 在 macOS 內建安全功能之外，再增加一層防護，可防範惡意軟體、網路釣魚嘗試、可疑行為及漏洞利用嘗試。
Splashtop Shield 包含：
可提供反惡意軟體防護，用於偵測並封鎖惡意程式。
防網路釣魚保護，協助識別網路釣魚攻擊與惡意連結。
即時流量掃描，協助識別惡意流量和線上威脅。
以行為為基礎的威脅偵測，可用來發現異常行為。
有助於偵測並封鎖利用軟體漏洞發動攻擊的防漏洞利用保護。
USB 和卸除式媒體掃描，協助偵測已連接儲存裝置中的惡意檔案。
Splashtop Shield 提供適用於兩台裝置的 Individual 方案，以及適用於同一家庭最多五台 Windows 和 Mac 電腦的 Family 方案。
Mac 安全性檢查清單
無論使用哪種裝置或作業系統，網路安全都很重要。如果想確保 Mac 持續安全並受到威脅防護，我們整理了一份快速檢查清單，包含可採取的步驟，協助維持強健的安全性。
檢查 Mac，並確認：
已啟用 macOS 更新，因此可取得最新的安全性修補程式。
應用程式和瀏覽器皆為最新版本。
只會從可信任的來源下載軟體。
重要帳號都使用不同密碼，因此即使其中一組密碼遭竊，其餘帳號仍可保持安全。
已啟用多重要素驗證。
在點擊前，系統會先驗證非預期的連結與附件。
已移除不需要的瀏覽器擴充功能。
USB 隨身碟及其他可連接裝置會在使用前先進行掃描。
重要檔案已完成備份，因此在遺失時仍可復原。
如果使用其他防毒軟體，即時防護已啟用。
使用 Splashtop Shield，為 Mac 提供更聰明的防護
雖然 Mac 電腦具備強大的內建防護，有時仍需要多一層安全保護。如果經常下載軟體、處理附件，或希望獲得更強的網路釣魚與行為偵測能力，防毒軟體可能會很有幫助。
有了 Splashtop Shield，不只能為 Mac 電腦提供額外防護，還能保護多達五台 Windows 與 macOS 裝置。Splashtop Shield 為想要額外安全防護層的 Mac 使用者，新增 AI 驅動的惡意軟體、防網路釣魚、行為式與漏洞利用防護。
想深入了解嗎？看看 Splashtop Shield 如何為 Windows 和 Mac 電腦提供 AI 驅動的防護。