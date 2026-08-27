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A Macbook computer.

Mac 需要防毒軟體嗎？須知事項

Robert Pleasant
閱讀時間：11 分鐘
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Mac 電腦向來以安全性著稱，但這不表示它們完全不受病毒威脅。雖然內建安全功能對某些 Mac 使用者來說可能已經足夠，但其他人仍可能需要額外的防毒保護，這取決於使用電腦的方式。

此外，雖然 Mac 電腦內建可防範惡意軟體的保護機制，但無法阻止使用者冒險操作或誤信社交工程詐騙。網路釣魚、不安全的下載、遭入侵的帳戶，以及惡意瀏覽器提示仍可能影響 Mac，此外還有專門針對 Mac 的惡意軟體

考量到這一點，接下來我們來看看 macOS 能防護哪些威脅、還存在哪些缺口、何時會需要 Mac 防毒軟體，以及挑選防毒軟體時該注意什麼。

Mac 也會中毒或感染惡意軟體嗎？

是的，Mac 也可能感染惡意軟體。雖然 macOS 內建了強大的安全防護機制，病毒仍有可能趁隙入侵。此外，雖然「病毒」常被當作泛稱使用，但其實有許多威脅都可能影響 Mac 裝置。

常見威脅包括：

  • 木馬程式

  • 廣告軟體

  • 間諜軟體

  • 勒索軟體

  • 惡意瀏覽器擴充功能

  • 與網路釣魚相關的下載

  • 含有隱藏惡意軟體的應用程式

macOS 內建了哪些安全防護？

話雖如此，Mac 裝置通常仍然非常安全。macOS 採用多層安全防護來協助保護裝置安全，而不是只依賴單一的防毒功能。這些防護層包括：

Gatekeeper

Gatekeeper 會檢查已下載的應用程式是否具有有效的開發者簽章與公證，協助防止不受信任的軟體在未警告的情況下執行。不過，使用者仍可略過 Gatekeeper 的警告，因此它實際能提供多大程度的保護，仍取決於使用者。

應用程式公證

Apple 的 notarization 程序會在發佈前檢查提交的 Mac 軟體，確認是否含有已知惡意內容及其他安全性問題。這適用於許多透過與非透過 Mac App Store 發佈的應用程式，在使用者安裝軟體時多加一層保護。

XProtect

XProtect 是另一層安全防護，利用內建惡意軟體偵測功能和 Apple 安全資料來偵測並移除已知威脅。XProtect 會在背景中運作，並利用 Apple 內建的惡意軟體偵測功能，協助識別並封鎖已知威脅，無需手動掃描。

系統完整性與應用程式控制

macOS 也包含像是 System Integrity Protection 和應用程式權限控制等保護機制，可限制對敏感系統區域與資料的存取。這些控制機制可限制惡意軟體能夠變更或存取的內容。

macOS 安全性未完全涵蓋的部分

然而，即使作業系統安全性再強，也無法完全消除所有風險。仍然有一些威脅可能影響 macOS 裝置，包括：

  • 網路釣魚電子郵件和偽造的登入頁面。

  • 網路詐騙與欺詐性的支援請求。

  • 使用者核准的有害檔案（無論是刻意或在不知情的情況下）。

  • 外洩的密碼與雲端帳號。

  • 從不可信任來源下載的軟體。

  • 惡意或具誤導性的瀏覽器提示。

  • 透過 USB 隨身碟或其他已連接裝置傳送的威脅。

  • 尚未被廣泛辨識的新型或經過修改的惡意軟體。

請注意，這些威脅多半是先鎖定使用者，而非裝置本身，例如透過詐騙、網路釣魚和誤導性提示。以使用者判斷力為目標的社交工程及其他攻擊，往往比直接利用裝置漏洞的攻擊更難防範，尤其是使用者通常要到為時已晚才會意識到自己已成為目標。

什麼情況下應考慮為 Mac 增加防毒軟體？

如果符合以下情況，就會需要考慮為 Mac 增加額外的防毒保護：

您經常從 App Store 以外的地方下載軟體

越常從外部來源安裝軟體，遇到惡意程式或欺騙性安裝程式的機率就越高。從未經驗證、不受信任或具欺騙性的來源下載軟體，會提高安裝惡意軟體或非預期軟體的風險。

使用同一台 Mac 同時處理工作與個人活動

在當今的遠端工作與 BYOD 環境中，使用同一台裝置同時處理工作與個人用途已相當常見。這些工作與個人混用的裝置，處理的電子郵件附件、共享文件、雲端帳號和敏感資訊，可能比一般 Mac 電腦更多，因此也提高了感染風險及其潛在影響。

經常會收到他人傳來的檔案或連結

協作是任何工作環境中的核心要素，但也讓惡意軟體和其他病毒有機可乘。透過電子郵件、訊息或其他電子通訊工具頻繁協作，會提高接觸網路釣魚、惡意下載，或其他惡意檔案或文件的風險，因此開啟任何電子郵件連結或文件時都務必保持警覺，即使看起來是來自共事的人也一樣。

使用 USB 隨身碟或外接儲存裝置

可攜式媒體，例如 USB 隨身碟和外接硬碟，可能會在電腦之間攜帶惡意檔案。如果經常使用這類裝置，安裝可掃描這些裝置的防毒軟體會很有幫助，能在惡意軟體和其他威脅感染裝置前先行偵測。

需要更明顯的監控與警示

有時候，掌握安全狀態的可視性，能同時帶來使用者需要的保護與安心感。如果想要具備儀錶板、掃描控制、清楚警示與可見裝置狀態的安全產品，就會需要真正的防毒解決方案。

管理的不只一台電腦

當您有多台電腦，尤其是同時使用 Windows 和 Mac 裝置時，具備多裝置方案的優質防毒軟體會很有幫助。這有助於讓所有裝置在同一方案下都受到保護，進而提升整體防護力。

協助較不熟悉技術的家人

並非每個人的技術專業程度或對網路安全最佳實務的熟悉度都相同。如果家中親友較容易相信誤導性提示、點擊可疑連結，或接受未經請求的支援要求，那麼額外的網路釣魚與惡意軟體防護會很有幫助。

Mac 防毒軟體應該具備哪些功能？

當然，為 Mac 電腦找到一款好的防毒軟體，並不代表只要隨手選第一個看到的、最便宜的，或功能最多的軟體就好。在挑選防毒解決方案時，有幾項關鍵功能值得特別留意，才能確保獲得所需的功能與防護。

請務必留意以下幾點：

  • 即時惡意軟體防護，持續提供保護，讓裝置始終保持安全。

  • 專為 Mac 設計的惡意軟體偵測，可因應鎖定 macOS 裝置而設計的威脅。

  • 網路釣魚防護可協助識別欺騙性連結、假登入頁面和惡意下載。

  • 以行為為基礎的威脅偵測，可找出異常活動。

  • 自動安全性更新，讓防護始終保持在最新狀態。

  • 有助於偵測並封鎖利用軟體漏洞進行攻擊嘗試的漏洞利用防護

  • 可掃描USB 和可移除式媒體，協助偵測已連接儲存裝置中的惡意檔案。

  • 當偵測到病毒時，可使用清除隔離區與警示控制項

  • 支援目前版本的 macOS，確保防毒保護維持在最新狀態。

  • 對系統造成合理的影響，這樣防毒軟體才不會拖慢裝置速度。

  • 透明的裝置數量上限與定價，帳單不再讓人措手不及。

  • 專為 Mac 設計的測試，或來自獨立第三方的驗證。

功能清單很長，不一定就代表產品更好。請務必確認它具備所需的特定功能。

防毒軟體會拖慢 Mac 嗎？

許多不使用防毒軟體的人常掛在嘴邊的一句話是：「防毒軟體總是會拖慢我的電腦。」不過，情況不一定非得如此。

雖然防毒軟體確實會使用系統資源來掃描檔案並監控活動，但對效能的實際影響會因產品和裝置而異。可以透過評估幾個因素來判斷防毒工具會對效能造成多大影響，包括：

  • 防毒軟體在閒置時的 CPU 與記憶體使用量。

  • 快速掃描和完整掃描期間的效能表現。

  • 應用程式啟動時間。

  • 對 MacBooks 電池的影響。

  • 在處理器密集型工作期間發生中斷。

  • 用於排程與暫停掃描的控制項。

  • 與 Mac 硬體及 macOS 版本相容。

即使某個解決方案宣稱是「輕量」，這項說法仍應有測試、明確需求與可衡量的效能資料作為依據。輕量型防毒解決方案應在日常使用與掃描期間，將對效能的影響控制在可管理範圍內。

如何為 Mac 選擇防毒軟體

當需要為 Mac 尋找防毒解決方案時，重要的是選擇一套符合裝置與效能需求的產品。您可以採取幾個關鍵步驟，幫助做出決策，並找到最適合的工具：

  1. 確認您的 macOS 版本與硬體：首先，請先確認該軟體支援目前使用的 macOS 版本，以及 Mac 的處理器架構。如果無法完全相容，就可能影響速度與效能。

  2. 檢視目前的安全使用習慣：防毒軟體可以防範許多威脅，但無法防止使用者行為。需要考慮是從哪裡下載檔案與軟體、下載檔案的頻率，以及是否已為重要帳戶啟用多重要素驗證。

  3. 找出您想補強的防護缺口： 思考電腦可能面臨哪些威脅，以及哪些是最需要優先關注的。這可能包括惡意軟體、網路釣魚、不安全的下載、可移除媒體、多台裝置，或需要更清楚的監控；一旦確定要補強哪些缺口，就能找到符合需求的解決方案。

  4. 優先考慮核心防護功能：雖然有些防毒工具可能提供各式各樣的功能，但有些核心功能是不可或缺的。在考慮任何額外功能之前，請先著重於惡意軟體偵測、網路釣魚防護、行為監控、更新機制與可用性。

  5. 查看 Mac 專屬效能與測試：請尋找專門針對 macOS 進行的近期測試或驗證，而不是只依賴 Windows 的結果。

  6. 比較裝置涵蓋範圍：不同的防毒製造商與方案會有不同程度的涵蓋範圍。建議確認方案涵蓋的是一台 Mac、多台 Mac，還是 Windows 與 Mac 電腦的混合環境，以及最多可支援多少台裝置。

  7. 查看完整價格：您第一眼看到的價格，不一定是長期實際支付的費用。請務必仔細查看各項定價方案，包括優惠價格、續約價格、帳單週期、裝置數量限制，以及取消條款。

  8. 檢查支援選項：別忽略客戶支援的重要性。請確認支援是如何提供的，以及是否能透過偏好的管道取得協助。

Splashtop Shield 如何為 Mac 保護再增添一層防護

這就帶到 Splashtop Shield，一款適用於 Windows 和 Mac 電腦、由 AI 驅動的防毒解決方案。Splashtop Shield 專為個人、家庭，以及任何將個人電腦用於遠端或混合辦公的人士而設計。

Splashtop Shield 在 macOS 內建安全功能之外，再增加一層防護，可防範惡意軟體、網路釣魚嘗試、可疑行為及漏洞利用嘗試。

Splashtop Shield 包含：

  • 可提供反惡意軟體防護，用於偵測並封鎖惡意程式。

  • 防網路釣魚保護，協助識別網路釣魚攻擊與惡意連結。

  • 即時流量掃描，協助識別惡意流量和線上威脅。

  • 以行為為基礎的威脅偵測，可用來發現異常行為。

  • 有助於偵測並封鎖利用軟體漏洞發動攻擊的防漏洞利用保護

  • USB 和卸除式媒體掃描，協助偵測已連接儲存裝置中的惡意檔案。

Splashtop Shield 提供適用於兩台裝置的 Individual 方案，以及適用於同一家庭最多五台 Windows 和 Mac 電腦的 Family 方案。

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Mac 安全性檢查清單

無論使用哪種裝置或作業系統，網路安全都很重要。如果想確保 Mac 持續安全並受到威脅防護，我們整理了一份快速檢查清單，包含可採取的步驟，協助維持強健的安全性。

檢查 Mac，並確認：

  • 已啟用 macOS 更新，因此可取得最新的安全性修補程式。

  • 應用程式和瀏覽器皆為最新版本。

  • 只會從可信任的來源下載軟體。

  • 重要帳號都使用不同密碼，因此即使其中一組密碼遭竊，其餘帳號仍可保持安全。

  • 已啟用多重要素驗證。

  • 在點擊前，系統會先驗證非預期的連結與附件。

  • 已移除不需要的瀏覽器擴充功能。

  • USB 隨身碟及其他可連接裝置會在使用前先進行掃描。

  • 重要檔案已完成備份，因此在遺失時仍可復原。

  • 如果使用其他防毒軟體，即時防護已啟用。

使用 Splashtop Shield，為 Mac 提供更聰明的防護

雖然 Mac 電腦具備強大的內建防護，有時仍需要多一層安全保護。如果經常下載軟體、處理附件，或希望獲得更強的網路釣魚與行為偵測能力，防毒軟體可能會很有幫助。

有了 Splashtop Shield，不只能為 Mac 電腦提供額外防護，還能保護多達五台 Windows 與 macOS 裝置。Splashtop Shield 為想要額外安全防護層的 Mac 使用者，新增 AI 驅動的惡意軟體、防網路釣魚、行為式與漏洞利用防護。

想深入了解嗎？看看 Splashtop Shield 如何為 Windows 和 Mac 電腦提供 AI 驅動的防護。

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常見問題

Mac 需要防毒軟體嗎？
Mac 也會中毒或感染惡意軟體嗎？
我應該何時考慮為我的 Mac 安裝防毒軟體？
我該在 Mac 防毒軟體中尋找哪些功能？
Splashtop Shield 如何保護 Mac 電腦？

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