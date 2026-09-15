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AI 驅動的防毒與反詐騙防護

守護全家的數位安全

用 Shield 保護所愛的人免受線上威脅，並在需要時遠端協助他們。

免費試用查看方案

網路詐騙可能影響任何家庭

$21B2025 年美國通報的詐騙損失，較前一年增加 26%。

22K+美國以 AI 驅動的詐騙通報案件，包括 deepfakes 和商務電子郵件入侵。

$38K60 歲以上成人的平均損失金額，合計損失達 77 億美元。

來源：FBI Internet Crime Report，2025

超越傳統 Antivirus 的防護

完整防護，加上一般防毒軟體沒有的功能。


幾分鐘內就能獲得防護

  • 選擇方案

    選擇最適合個人或家庭需求的方案。

  • 下載並安裝

    在裝置上安裝 Shield，或將設定傳送給家人。

  • Blue outline icon of a computer monitor with a padlock, representing secure access or device security.

    受到完整保護

    保護功能會安靜地在背景開始運作。

從搶先體驗用戶開始，保護父母、孩子和自己。

“騙子讓我爸爸安裝一個遠端程式。”盾牌擋住了它。那一刻的付出，終生受益。

搶先體驗用戶，37歲－兒子，保護父親

從搶先體驗用戶開始，保護父母、孩子和自己。

“Shield讓我們能夠安心瀏覽，不必擔心誤點任何東西。”

搶先體驗用戶，67歲，三個孩子的父親

從搶先體驗用戶開始，保護父母、孩子和自己。

“以前每次媽媽說‘ Microsoft有人打電話來了’，我都會驚慌失措。” 現在我不這麼認為了。

早期訪問用戶，53歲——女兒，保護母親

可用方案

個人

2 台電腦

NT$872/ 年

NT$1,090

第一年享八折優惠

免費試用立即購買

最適合保護自己。

  • 阻止未經授權的遠端存取嘗試

  • 惡意軟體和反詐騙保護

  • 人工智慧輔助威脅偵測


家庭精簡版

5台電腦

NT$1,432/ 年

NT$1,790

第一年享八折優惠

免費試用立即購買

最適合小型家庭。

  • 阻止未經授權的遠端存取嘗試

  • 惡意軟體和反詐騙保護

  • 人工智慧輔助威脅偵測

  • 家庭監護人警報

  • 遠端幫助，當有人需要實際操作支援時。


最超值

家庭

10台電腦

NT$2,030/ 年

NT$2,900

第一年享七折優惠

免費試用立即購買

最適合人口較多的家庭。

  • 阻止未經授權的遠端存取嘗試

  • 惡意軟體和反詐騙保護

  • 人工智慧輔助威脅偵測

  • 家庭監護人警報

  • 遠端幫助，當有人需要實際操作支援時。


常見問題

什麼是 Splashtop Shield？
Shield 是完整的防毒軟體，還是還需要搭配其他程式？
為什麼不直接使用電腦隨附的防毒軟體？
Shield 能阻止每一種詐騙嗎？
我該如何知道 Shield 是否正常運作？它會拖慢我的電腦嗎？
有免費試用嗎？
Shield 可在手機上使用嗎？
可以從另一個地點保護家人的電腦嗎？
我的資料會如何處理？

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