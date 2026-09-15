網路詐騙可能影響任何家庭
$21B2025 年美國通報的詐騙損失，較前一年增加 26%。
22K+美國以 AI 驅動的詐騙通報案件，包括 deepfakes 和商務電子郵件入侵。
$38K60 歲以上成人的平均損失金額，合計損失達 77 億美元。
來源：FBI Internet Crime Report，2025
超越傳統 Antivirus 的防護
完整防護，加上一般防毒軟體沒有的功能。
幾分鐘內就能獲得防護
選擇方案
選擇最適合個人或家庭需求的方案。
下載並安裝
在裝置上安裝 Shield，或將設定傳送給家人。
受到完整保護
保護功能會安靜地在背景開始運作。
從搶先體驗用戶開始，保護父母、孩子和自己。
“騙子讓我爸爸安裝一個遠端程式。”盾牌擋住了它。那一刻的付出，終生受益。
搶先體驗用戶，37歲－兒子，保護父親
從搶先體驗用戶開始，保護父母、孩子和自己。
“Shield讓我們能夠安心瀏覽，不必擔心誤點任何東西。”
搶先體驗用戶，67歲，三個孩子的父親
從搶先體驗用戶開始，保護父母、孩子和自己。
“以前每次媽媽說‘ Microsoft有人打電話來了’，我都會驚慌失措。” 現在我不這麼認為了。
早期訪問用戶，53歲——女兒，保護母親