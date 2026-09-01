沒有什麼比下班回到家、打開 PC 玩幾場遊戲更讓人放鬆了。只要短短幾個小時，就能把世界暫時拋在腦後，從 Steam 遊戲庫挑一款，沉浸在開放世界 RPG、團隊射擊、視覺小說，或任何其他類型的遊戲中。
當然，除非您的遊戲 PC 已感染惡意軟體。
遊戲 PC 和其他電腦一樣需要防毒保護，但它們也有更高的技術需求；好的防毒解決方案應該能偵測惡意軟體與網路釣魚威脅，同時不造成影響遊戲體驗的干擾。
雖然有些防毒解決方案會以電競品牌功能行銷給玩家，但那些通常不是最關鍵的。真正決定防毒軟體是否適合遊戲電腦的關鍵，在於防護品質、背景資源占用、掃描行為，以及通知控制，而不只是貼上「遊戲加速器」的標籤。
考量到這點，接著來看看遊戲玩家面臨的威脅、防毒軟體可能如何影響效能，以及在遊戲 PC 上挑選防毒軟體時該注意哪些功能。
遊戲電腦需要防毒軟體嗎？
遊戲電腦和其他任何電腦一樣，都會面臨惡意軟體、網路釣魚與帳戶安全風險等威脅，但也會承受與下載、模組、啟動器、論壇及帳號交易市集相關的額外風險。
許多電腦內建安全防護，對某些使用者來說可能已經足夠。經常下載模組、交換檔案、使用第三方啟動器，或希望獲得額外的防網路釣魚、行為式偵測、可移除媒體或多裝置防護的玩家，可能會選擇加裝防毒軟體。
PC 玩家會面臨哪些安全威脅？
首先，我們需要了解遊戲電腦面臨的威脅。攻擊者經常利用遊戲、模組、數位物品等的熱門程度來偽裝惡意檔案或竊取帳號認證資訊，因此玩家在下載檔案時應提高警覺。
1. 假冒的遊戲下載與安裝程式
雖然 Steam 或 Epic Games Store 等數位商店通常是安全的遊戲下載方式，但試圖繞過這些平台的玩家，會讓自己的 PC 暴露在風險之中。非官方下載頁面、假啟動器，以及重新封裝的安裝程式可能含有惡意軟體（而且很可能連想要的遊戲都沒有），因此應避免使用。
改用官方商店、發行商網站及其他可信賴的啟動平台。
2. 惡意模組與作弊工具
誰不喜歡好玩的模組呢？模組可以為遊戲增添許多有趣內容，從新服裝、角色自訂，到在 Skyrim 中加入「Thomas the Tank Engine」。但來自未經驗證來源的檔案可能含有惡意軟體或其他不需要的軟體。
同樣地，破解遊戲和作弊工具可能帶來特別高的風險，尤其是在使用者被要求停用安全防護才能使用這些工具時。
這不是說模組一定都要完全避免，而是應盡可能從信譽良好的模組平台或可信任的來源下載。
3. 遊戲帳號網路釣魚
請留意登入的位置。假冒登入頁面、贈獎訊息、帳戶驗證提示，以及類似攻擊，都可能竊取使用者認證。這類攻擊可能透過多種管道出現，例如電子郵件、遊戲內聊天、訊息平台和社群論壇，因此請務必提高警覺，尤其是在登入不熟悉的頁面時。
4. 其他玩家分享的惡意連結與檔案
就算是一起玩的玩家分享連結或檔案，也不代表那個連結、檔案或對方本身就值得信任。透過聊天平台傳送的連結、附�件和其他檔案，可能會導向假下載、認證遭竊或其他惡意軟體，因此除非來自認識且信任的人，否則不要點擊連結或接收檔案。
5. 受感染的 USB 隨身碟與外接儲存裝置
如果在電腦之間移動遊戲檔案、模組、儲存資料或其他任何內容，這些內容就有可能夾帶惡意檔案。USB 隨身碟和外接硬碟等外部儲存裝置可能會攜帶惡意檔案，如果開啟或執行這些檔案，就可能感染另一台電腦。
6. 以過時軟體為目標的攻擊手法
您的遊戲 PC 都有保持在最新狀態嗎？那瀏覽器或其他軟體呢？過時的作業系統、瀏覽器、啟動器等，可能含有尚未修補、可被攻擊者利用的漏洞，因此讓安全防護保持最新狀態非常重要。
防毒軟體會拖慢遊戲 PC 的速度嗎？
玩家常見的顧慮之一，就是防毒軟體會拖慢 PC 效能。在單機遊戲中被打斷就已經夠惱人了，但如果是在多人遊戲中（更糟的是，還在打積分賽），延遲真的很致命。
防毒軟體會使用系統資源來監控檔案與活動，但實際需要的資源量會因產品、硬體和設定而異。因此，重點不在於它是否會占用任何資源，而是在於這樣做是否會中斷遊戲體驗。
需要考量幾個因素，包括：
電腦閒置時的 CPU 使用量
記憶體使用量
磁碟活動
遊戲啟動時間
畫面更新率穩定性
背景掃描期間出現卡頓
電池對遊戲筆電的影響
較舊或較低規格系統上的效能
是否可為掃描排程（讓它能避開遊戲時段執行，而不是在遊戲進行到一半時執行）
低系統影響實際上是什麼意思？
考量到這一點，該如何確保防毒軟體不會影響遊戲時間？有幾個關鍵因素可以幫助判斷某個解決方案實際上有多低干擾，並降低遊戲進行時出現明顯中斷的可能性。
1. 背景資源使用量有限
即時防護對於盡快阻止病毒和其他惡意軟體很重要，但也不該在背景執行時占用太多系統資源。即時防護應持續啟用，同時避免過度占用 CPU、記憶體或磁碟資源。
2. 可預期的掃描行為
開始完整掃描時，會使用較多系統資源。這既合理，也無可避免。不過，這些掃描也應該能排程且具可預測性，讓您可以安排在不在遊戲進行中的時間執行。
3. 全螢幕使用時干擾最少
沒有人喜歡被警示和通知打斷。適合遊戲 PC 的優質防毒軟體，不應該因非關鍵警示、例行掃描通知或促銷訊息而打斷遊戲；這些只會讓玩家感到煩躁，甚至可能影響對戰。
4. 遊戲進行期間持續提供一致的保護
降低資源使用率不該以犧牲安全性為代價。防毒軟體應該足夠不干擾，讓您不必為了安心玩遊戲而停用即時惡意軟體防護或網路釣魚防護；防護應持續一致且不造成中斷。
哪些防毒功能對玩家最重要？
考量到遊戲 PC 面臨的威脅，以及需要能提供安全防護又不會拖慢 PC 的防毒軟體，因此了解玩家應該尋找哪些功能就很重要。以下是遊戲 PC 防毒軟體最重要、最值得注意的功能：
1. 即時惡意軟體防護
即時惡意軟體防護是任何防毒軟體最重要的功能之一。該軟體應持續監控威脅，包括檢查安裝程式、下載項目、可執行檔與執行中的程序，以便在威脅一出現時就立即偵測並封鎖。
2. 網路釣魚與惡意連結防護
優質的防毒解決方案應能協助識別網路釣魚企圖、惡意連結、偽造的登入頁面，以及有害下載內容。這能進一步防範那些試圖竊取認證資訊，或誘騙使用者安裝惡意軟體的攻擊。
3. 以行為為基礎的威脅偵測
如果某個應用程式行為異常，以行為為基礎的威脅偵測就能在其作案時即時發現。這種行為分析有助於識別可疑的應用程式活動，即使其不符合已知惡意軟體特徵碼也能偵測出來。
4. 自動威脅更新
新的威脅不斷演變並持續出現，因此防毒軟體必須跟上腳步。優秀的防毒解決方案應能在新威脅出現時，自動更新其所依賴的威脅情報、特徵碼、信譽資料或偵測模型。
5. 漏洞利用防護
攻擊者經常試圖利用軟體、瀏覽器、啟動器及其他應用程式中已知的弱點。弱點利用防護可協助識別針對這些弱點的攻擊嘗試，並加以阻擋。
6. 下載與卸除式媒體掃描
當從網站、外接磁碟、共用儲存空間等來源下載檔案時，會希望在執行之前先確認這些檔案是安全的。卸除式媒體掃描可協助在開啟這些檔案之前或當下，偵測連接磁碟中的惡意檔案。
7. 清除隔離區與警示控制項
防毒軟體應提供清楚的警示，說明偵測到了什麼、採取了哪些動作，以及使用者是否需要回應。因此，隔離與警示控制是讓使用者掌握資訊並確保病毒不會擴散的重要工具。
如何為遊戲 PC 選擇最合適的防毒軟體
如果想為遊戲 PC 找到合適的防毒解決方案，就需要挑選符合使用需求和遊��玩習慣的軟體。在評估防毒軟體選項時，請考慮以下事項：
確認您如何使用遊戲 PC：首先，先想想您如何使用遊戲 PC，包括會從哪些來源下載內容。別忘了把官方商店、mod、第三方啟動器、多人遊戲平台，以及檔案分享習慣一併納入考量。
確認相容性：當然，您會想先確認所選的防毒軟體可在電腦上正常運作。查看它支援哪些平台，並確認支援作業系統版本及電腦硬體。
優先考慮核心防護：請務必確認防毒軟體包含所需的核心安全功能。先聚焦於惡意軟體、網路釣魚、行為式、漏洞利用與下載防護，再來查看那些加分功能。
評估背景資源使用情況： 適合遊戲 PC 的最佳防毒軟體可以在背景中順暢執行，而不會中斷遊戲體驗。查看閒置時的 CPU、記憶體、磁碟活動，以及獨立效能測試結果，了解它是否能順暢運作而不拖慢電腦。
檢查掃描與通知控制：掃描與通知控制相當重要，能確保不會在遊戲進行到一半時收到警示，或因排程掃描而打斷遊戲。購買防毒工具前，請務必確認可在遊戲進行期間安排掃描時間，並限制非關鍵通知。
檢查誤判表現： 雖然偶爾還是會出現誤判，但仍應盡量將其降到最低。請留意是否有證據顯示該防毒工具能分辨合法的遊戲檔案與應用程式和威脅，以減少誤報。
將核心防護與額外功能分開看待：額外功能雖然實用，但不該以犧牲核心防護功能為代價。不要只因為產品內建遊戲加速器或功能清單很長就做選擇，除非它首先具備所需的所有關鍵功能。
比較完整價格：入門優惠價不會是每個帳單週期所支付的價格。查看所有價格資訊，包括入門優惠價、續約費用、裝置數量限制，以及在該價格方案下可獲得的支援。
也請考慮其他需要保護的電腦：如果有不只一台電腦，可能就需要多裝置防毒解決方案。確認此方案是否也應涵蓋筆電、Mac 或家中的其他電腦；若是如此，請尋找提供多裝置涵蓋的方案。
確認支援選項：客戶支援同樣重要。請查看提供協助的方式，特別是在遇到技術困難、軟體封鎖了合法遊戲，或造成效能問題時。
Splashtop Shield 如何協助保護遊戲 PC
Splashtop Shield 是一款適用於 Windows 和 Mac 電腦、由 AI 驅動的防毒解決方案，可防護惡意軟體、網路釣魚、可疑行為及漏洞利用企圖。
Splashtop Shield 使用機器學習輔助的檔案分析、雲端信譽檢查，以及頻繁更新的威脅資料，協助識別惡意程式與可疑檔案。
Splashtop Shield 包含：
有助於偵測並封鎖惡意軟體的反惡意軟體防護。
防網路釣魚保護，協助識別網路釣魚攻擊與惡意連結。
即時流量掃描，協助識別惡意流量和線上威脅。
以行為為基礎的威脅偵測，有助於辨識可能不符合已知惡意軟體特徵碼的可疑行為。
有助於偵測並封鎖利用軟體漏洞發動攻擊的防漏洞利用保護。
USB 與可移除式媒體掃描，協助偵測已連接儲存裝置中的惡意檔案。
Splashtop Shield 提供 Individual 版本，可涵蓋兩台裝置；也提供 Family 版本，最多支援五台裝置。可在 Windows 和 Mac 電腦上運作，因此同一個方案即可涵蓋遊戲 PC 與家中的所有其他電腦。
Gaming PC 防毒軟體檢查清單
考量以上各點後，電競 PC 的防毒軟體該看哪些重點？我們已整理出最重要的功能清單，因此在挑選優質的防毒工具時，請確認具備以下每一項：
即使在遊戲進行中，也提供即時防護。
惡意軟體與網路釣魚防護。
以行為為基礎的偵測。
針對下載檔案與外接硬碟進行掃描與威脅偵測。
合理的背景 CPU 和記憶體使用量。
可排定在非遊戲時段執行的完整掃描。
管理非關鍵警示。
獨立 Windows 測試。
誤判率低。
清楚明確的續約價格。
能涵蓋所有使用中且想保護的電腦的方案。
當合法的遊戲檔案遭到封鎖時，可獲得即時支援。
使用 Splashtop Shield 保護遊戲電腦
遊戲 PC 和其他任何裝置一樣需要防毒保護，但這種保護不該造成系統變慢或干擾遊戲。最適合遊戲 PC 的防毒軟體，應在可靠防護、可控的系統影響，以及遊戲進行期間盡量減少干擾之間取得平衡。
選購防毒軟體時，請留意即時防護、掃描行為與網路釣魚偵測功能，並在考慮主打遊戲的額外功能之前，先評估資源使用情況與測試實證。這能幫助您看清廣告與宣傳話術，確保取得所需的防護與功能。
想進一步了解 Splashtop Shield 嗎？看看它如何協助保護 Windows 和 Mac 電腦，防範惡意軟體、網路釣魚、可疑行為及漏洞利用嘗試。