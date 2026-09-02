如果有多台裝置，務必要確保每一台都具備適當的防毒保護。不過，為多台裝置選擇合適的防毒軟體，考量的不只是裝置數量上限。
需要選擇支援所使用作業系統的防毒軟體，能為所有裝置提供一致的防護、可從單一位置管理所有內容，且在整個使用期間都維持實惠價格。
無論是要保護自己擁有的多台裝置、保護家中不同成員擁有的電腦，還是同時支援 Mac 和 PC 電腦，找到合適的防毒軟體都至關重要。有鑑於此，接下來就來看看該如何判斷所需的涵蓋範圍、比較防護能力、計算完整成本，並選出最適合的多裝置防毒方案。
什麼是多裝置防毒軟體？
多裝置防毒軟體是指可在單一訂閱下安裝於多個受支援裝置的安全軟體，讓擁有多台電腦的使用者不必另外購買多套工具或多個訂閱，也能讓所有裝置都受到保護。
這可能有多種形式，因為方案會因製造商而異。這些差異可能包括：
受保護裝置的數量。
支援的作業系統。
使用者或家庭成員的人數。
各平台提供的功能。
是否可以透過單一帳戶監控裝置。
新增、移除或更換裝置的容易程度。
請記住，「多裝置」不一定代表支援所有平台或各種類型的裝置。有些防毒解決方案只針對特定作業系統設計，有些方案可能只涵蓋電腦，而有些則包含手機和平板。
需要保護多少台裝置？
在開始評估多裝置防毒軟體之前，應先了解想保護多少台裝置。這不一定等於擁有的裝置數量，因為並非所有裝置都需要額外的防毒保護；重要的是先確認哪些裝置需要。
計算目前正在使用的每一台電腦：首先，想想目前使用多少台裝置，包括桌上型電腦、筆記型電腦和家中共用電腦。
納入可能新增或汰換的裝置： 如果近期可能會再購買更多電腦，例如另一台工作用電腦或家庭裝置，也應一併納入考量。
將仍在使用的裝置與閒置裝置區分開來：真的每一台擁有的裝置都還有在使用嗎？已完全汰除或處於離線狀態的裝置，可能不需要持續啟用防毒保護；但仍會連上網際網路、儲存檔案或存取帳戶的次要裝置，仍應納入考量。
確認每台裝置由誰使用：需要的是供單一使用者搭配多台電腦使用的防毒方案，還是支援多位家庭成員的方案？每台裝置有多少人使用，會影響帳戶設定、支援需求和警示管理，因此這是很重要的考量因素。
選擇符合實際需求的裝置數量上限： 擁有的裝置越多，多裝置方案的費用通常也會越高。請考量預算，選擇能滿足目前需求（並保留適度成長空間）的方案，而不是為了用不到的更多裝置額外付費。
防毒軟體必須支援哪些作業系統？
不同作業系統面臨的威脅各不相同，而在某一種系統上有效的防毒軟體，在另一種系統上未必同樣有效。應檢查相容性，確保所選的防毒軟體支援裝置使用的所有作業系統，而不只是主要電腦。
Windows 電腦
如果使用 Windows 電腦，請確認防毒軟體與所使用的 Windows 版本相容。同樣重要的是，請確認已包含核心功能，例如即時 惡意軟體 防護、網路釣魚防範及行為偵測，才能獲得所需的完整防護。
Mac 電腦
如果有 Mac 電腦，應個別評估其支援情況，而不是假設在 PC 上可行的做法在 Mac 上也能運作。產品可能會宣稱支援 Windows 和 macOS，但各作業系統的功能可能不同，或效能可能因裝置而異。與 Windows 電腦一樣，請確認所需的核心功能預設就已包含在內。
Windows 與 Mac 混合使用的家庭
如果同時使用 Mac 和 PC 電腦，建議尋找可在單一訂閱與帳戶下同時支援兩種作業系統的防毒解決方案。請務必確認 Windows 和 Mac 裝置是否可共用同一方案、哪些功能（如果有）會因作業系統而異，以及所有裝置是否都會顯示在同一個儀錶板上。
所有裝置都會獲得相同的防護嗎？
即使是同一套防毒軟體，在不同作業系統上也可能提供不同的功能與防護層級。評估多裝置防毒解決方案時，請確認各平台之間的功能是否有所差異，以確保所有裝置都能獲得所需的保護。
請務必比較：
即時惡意軟體防護。
網路釣魚與惡意連結防護。
以行為為基礎的威脅偵測。
漏洞利用防護。
卸除式媒體掃描。
排程掃描和手動掃描。
隔離控制。
自動更新。
儀錶板可視性。
支援選項。
評估軟體時，請查看各平台專屬的功能對照表。一般的產品說明通常不會區分這��些差異，因此務必再仔細看一下。
哪些防護功能最重要？
話說回來，選擇任何防毒軟體時，應該注意哪些核心功能？無論使用的是 Mac、PC 或其他裝置，有些保護功能都不可或缺。這包括：
即時惡意軟體防護
惡意軟體防護是任何防毒解決方案中最重要的環節之一。每台已連接的裝置都應持續受到監控，以便在威脅出現時立即偵測，而不是依賴偶爾進行的手動掃描。
網路釣魚與惡意網站防護
網路釣魚詐騙和欺騙性網站是常見的網路攻擊手法。良好的網路釣魚防護有助於識別欺騙性連結、假登入頁面和惡意下載。當然，每個人仍然都應該了解如何避免網路釣魚及其他最佳做法，但良好的網路釣魚防護也能提供幫助。
以行為為基礎的威脅偵測
防毒工具通常會搜尋已知的惡意軟體特徵碼，但攻擊者可以變更、隱藏或以其他方式加以混淆，因此難以偵測。相較之下，行為監控即使遇到不符合已知特徵碼的情況，也能發現可疑活動，而這些活動可能是惡意軟體或其他病毒的徵兆。
自動威脅更新
威脅持續演變，新的病毒也會迅速出現。讓防毒軟體保持在最新狀態至關重要，因此需要自動威脅更新。這些自動更新可能包含威脅特徵碼、信譽資料、偵測規則或機器學習模型，具體取決於產品。
漏洞利用防護
當發現軟體漏洞時，這些漏洞往往會成為網路攻擊的誘人目標。漏洞利用防護可協助偵測利用這些漏洞的嘗試，並在漏洞修補完成前加以封鎖。
卸除式媒體掃描
USB 隨身碟、外接硬碟及其他可移除式儲存裝置可能會攜帶惡意�檔案，若開啟或執行這些檔案，就可能感染另一台電腦。可移除媒體掃描有助於在已連接的儲存裝置上的惡意檔案造成危害前，先行偵測出來。
清楚的警示與隔離控制
防毒軟體應提供所有使用者都能理解的清楚警示，不論技術知識程度高低。一旦偵測到威脅，應有明確的隔離控制機制，可隔離可疑檔案並說明已採取哪些處置。
多裝置帳戶管理應該包含哪些內容？
在尋找多裝置防毒軟體時，能夠從單一位置管理所有帳戶和裝置相當重要。需要涵蓋的電腦越多，就越需要集中管理，而這也代表有幾項關鍵功能不可或缺。
請務必尋找包含以下功能的解決方案：
一個帳戶即可在所有受保護的裝置上使用。
清楚掌握所有受保護裝置。
裝置健康狀況或狀態指示器。
可輕鬆安裝到其他電腦上。
能在不再需要時移除舊裝置的功能。
能夠在不增加額外複雜度的情況下加入替換裝置。
當裝置未受保護或需要留意時，提供清楚的警示。
提供簡單明瞭的訂閱與續約管理，以及可預期的定價。
清楚說明 Windows 和 Mac 分別提供哪些功能。
操作簡單，就算是家中不熟悉技術的成員也能輕鬆使用。
請記住，集中式監控不一定包含遠端掃描控制或完整的裝置管理功能，因此如果有這些需求，請特別留意是否具備相關功能。
如何比較多裝置防毒的定價
選擇價格實惠的防毒解決方案很重要，但定價方案不一定總是清楚明瞭。評估各種選項時，除了看宣傳價格之外，也要進一步�判斷長期下來的實際成本。
比較全年總價格
雖然第一年的促銷價格看起來很吸引人，但續約價格可能會更高。訂閱前，請先比較優惠入門價與標準年度續約價格。
計算每台裝置的成本
想納入保護的裝置數量，會影響每台裝置的費用。請查看年費，並以實際想保護的裝置數量來計算，而不是用方案允許的最大數量來除。
查看方案限制
比較方案限制，選擇更划算的方案。例如，如果只使用四台裝置，25 台裝置方案幾乎可以確定超出需求，而五台裝置方案會更划算。
查看各個方案層級包含哪些內容
並非所有方案等級都包含相同的防護與功能。請確認正在考慮的方案是否包含核心防護、帳戶管理和支援，或是這些功能僅提供於價格更高的方案。
查看續約與取消條款
條款與條件往往會帶來最意想不到的費用。請確認是否會自動續約、付款頻率、取消流程，以及是否有任何退款政策，這樣就能清楚知道需支付多少費用、何時付款，以及若決定取消時該如何辦理。
個人方案與家庭方案：該怎麼選？
即使找到不錯的多裝置防毒解決方案，仍需要挑選最符合需求的方案。許多防毒軟體製造商都提供個人方案和家庭方案，因此了解哪一種最適合也同樣重要。
在以下情況下，請選擇個人方案
如果是單一使用者，且只有幾台裝置，例如桌上型電腦、筆記型電腦或備用裝置，個人方案最適合。這些方案涵蓋的裝置較少，但價格更低，並可透過單一帳戶完整掌控。
在下列情況下選擇家庭方案
如果是為同一家庭中的多人購買方案，家庭方案會更合適。這類方案通常支援更多裝置，並可能依供應商而異，包含額外的家庭管理功能。
不要只根據方案名稱來選擇
訂閱前，請先查看各方案的詳細內容。有些家庭方案更著重於家長監護或行動裝置涵蓋等功能，而不是裝置數量限制或帳戶數。比較方案時，請從裝置涵蓋範圍、作業系統、管理功能和價格著手，找出最符合需求的方案。
如何為多台裝置選擇防毒軟體
說了這麼多，接著來看看如何根據需求選擇最適合的多裝置防毒軟體。我們已將步驟整理成一份實用清單，方便逐項確認沒有遺漏任何重點：
列出每一台裝置和作業系統：先建立所有需要防護的電腦清單，包括其作業系統。這有助於準確判斷防毒軟體需要涵蓋哪些裝置。
決定哪些裝置必須共用同一個帳戶：接下來，請先確認哪些裝置要由單一帳戶管理，尤其是在重視集中監控與統一計費時。共用同一個帳戶的裝置越多，就越容易一起管理。
確認核心防護需求：請確保正在評估的軟體包含一些必備功能，例如即時惡意軟體偵測、網路釣魚偵測、基於行為的威脅偵測、漏洞利用防護，以及卸除式媒體防護。
檢查各平台專屬功能：如果使用不同的作業系統，則需要確認 Windows 和 Mac 裝置都能獲得所需的完整防護。
檢查安裝與裝置更換：請務必確認如何新增新電腦以及移除舊電腦，這樣在更換新裝置時，就能輕鬆進行調整。
評估效能最弱裝置上的表現：好的防毒解決方案應該在所有裝置上都運作良好，而不只�是效能最強的那一台。可將最舊或效能最低的電腦作為實際效能基準，確認它在所有裝置上都能順暢運作。
查看獨立測試：獨立測試是確認防毒軟體能在所有裝置上正常運作的絕佳方式。請查看家中每一種作業系統的近期測試結果，而不只是單一裝置。
比較續約價格與每台裝置的成本：查看價格時，請務必確認每年實際需支付的金額；不要只根據首次優惠價格來決定。
選擇能符合實際需求的最小方案：無須為超出需求的內容付費，因此請務必挑選最適合規模的方案。可以選擇保留成長空間的方案，同時避免為用不到的保障範圍支付過多費用。
確認支援選項：務必檢查所有詳細資料與選項，包括帳戶、安裝及安全性問題的處理方式。
Splashtop Shield 如何保護多台 Windows 和 Mac 電腦
Splashtop Shield 是一款由 AI 驅動的防毒解決方案，適用於使用 Windows 和 Mac 電腦的個人與家庭。它提供防惡意軟體、防網路釣魚、即時流量掃描、基於行為的威脅偵測、防漏洞利用保護，以及卸除式媒體掃描。
Splashtop Shield 提供 Individual 和 Family 兩種方案。Individual 方案可涵蓋兩台裝置，而 Family 方案則支援同一個家庭內最多五台 Windows 和 Mac 電腦。兩種方案都可混合納入 Windows 和 Mac 電腦。
使用 Splashtop Shield，將可獲得：
反惡意軟體防護。
防網路釣魚保護。
即時流量掃描。
以行為為基礎的威脅偵測。
防漏洞利用保護。
USB 與可移除媒體掃描。
此外，Splashtop Shield 可讓您輕鬆�監控裝置狀態、移除舊電腦，並新增替換裝置，全部都能透過方便的網路控制台完成。
多裝置防毒檢查清單
掌握以上資訊後，就能更有信心地評估適用於多裝置的防毒軟體。不過，要記住這些內容可能有點困難，因此我們整理了一份實用檢查清單，協助在購買前確認該注意哪些重點。
選擇多裝置防毒軟體時，請確認：
支援所有使用中的作業系統。
每台電腦都能獲得核心防護（不只限於單一裝置類型或作業系統）
裝置數量上限符合實際需求，因此不必為超出使用量的裝置付費。
Windows 和 Mac 裝置可共用一個帳戶。
可以輕鬆移除舊裝置，並新增替換裝置。
可在單一位置查看所有裝置的狀態。
對於打算保護的最舊電腦，效能影響仍在可控範圍內。
提供近期依平台分類的測試結果。
每台受保護裝置的成本合理，且續約價格清楚明確。
可透過偏好的管道取得支援。
使用 Splashtop Shield 保護每一台電腦
選擇防毒軟體時，必須確保它支援所使用的所有裝置，同時兼顧安全性、平台支援、帳戶管理與總體成本。請選擇能保護所有裝置的工具，而不是只根據價格或可支援的裝置數量來選方案。
Splashtop Shield 可透過防惡意軟體、防網路釣魚、即時流量掃描、以行為為基礎的威脅偵測、防漏洞利用保護，以及可移除媒體掃描，協助保護多台 Windows 和 Mac 電腦。Individual 和 Family 方案可依據需要保護的受支援電腦數量，選擇適合的保障範圍。
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