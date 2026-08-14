現代 IT 團隊有很多事情要管理。在各種端點、遠端裝置、軟體與安全需求之間來回周旋，要跟上每一項工作並維持良好的端點安全並不容易。
這不只適用於大型企業；任何規模的組織都可能難以在不中斷使用者作業的情況下，讓裝置維持安全並保持最新狀態。如果缺乏即時可視性、自動化、修補程式控管，以及高效率的遠端支援工作流程，端點管理就會成為真正的挑戰。
有鑑於此，接下來就來看看常見的端點管理挑戰、優質的端點管理解決方案如何解決這些問題，以及 Splashtop AEM 能為苦於支援端點的 IT 團隊帶來什麼。
什麼是端點管理？
端點管理是指監控、保護、更新及支援整個組織所使用裝置的流程。視組織和所使用的工具而定，這可能包括桌上型電腦、筆記型電腦、伺服器、行動裝置及其他已連接的端點。
良好的端點管理可協助 IT 團隊維持安全性、效能、IT 合規與正常運作時間。然而，若缺乏適當的端點管理，裝置很容易出現不合規情況，或讓威脅被忽視過久。
為什麼端點管理變得更困難
對準備不足的團隊來說，現代端點管理可能是一大挑戰。近年來，遠端與混合辦公大幅增加，導致裝置更分散，遍布各個辦公室與遠端員工手中。與此同時，員工使用的第三方應用程式比以往更多，而每一款都帶來各自的安全挑戰。
因此，IT 團隊必須提防更多網路安全威脅。同時，不斷擴大的威脅情勢也帶來更多需要符合的安全法規與合規要求。
因此，現代 IT 團隊面臨的挑戰比以往更多，承受的壓力也前所未有。傳統的手動網路安全做法無法擴展以跟上分散式端點的需求，因此團隊需要調整做法，以因應現代工作環境與各種挑戰。
常見的端點管理挑戰
話說回來，IT 團隊在端點管理方面面臨哪些挑戰？有幾個常見障礙會讓裝置管理變得更具挑戰性，包括：
1. 端點可視性有限
IT 團隊無法管理看不見的裝置。若無法清楚掌握端點狀況，就會錯失關鍵資訊，包括軟體詳細目錄、裝置狀態和修補程式狀態。此外，如果沒有可視性，IT 團隊就缺乏集中式報告，也無法判斷哪些裝置已回報、哪些尚未回報。
這可能導致修復延遲、合規報告品質不佳，以及安全風險升高。因此，良好的端點管理始於可視性。
2. 修補程式管理延遲
修補程式管理是端點管理中最重要的一環之一，能確保端點和應用程式保持最新狀態，並獲得妥善保護。不過，考量到牽涉的端點和應用程式數量眾多，這也可能是最困難的環節之一。
修補程式可能落後的原因有很多。離線裝置可能會錯過更新週期，使用者也可能延後完成安裝所需的重新開機，或是 IT 團隊依賴手動更新，而這很容易發生人為錯誤。此外，如果更新未被妥善排定優先順序，關鍵修補程式就可能延遲。
部署修補程式所花的時間越長，暴露於已知漏洞的風險就越高。
3. 第三方應用程式漏洞
端點弱點不只存在於作業系統。第三方應用程式，例如瀏覽器、協作工具和生�產力應用程式，若未妥善更新，都可能帶來風險。因此，IT 團隊需要追蹤並更新分散各處端點上的第三方應用程式，才能完整處理端點弱點。
4. 遠端與混合式裝置支援
雖然遠端與混合辦公的成長大幅提升了員工的彈性、可存取性和生產力，但也可能讓端點管理變得更加困難。當裝置不在辦公室網路內時，監控和管理起來可能會更棘手。因此，遠端支援與疑難排解會變得困難，尤其是在員工無法將裝置帶到現場，且可能未連接到 VPN 的情況下。
組織需要具備遠端存取與支援功能的端點管理工具，讓 IT 團隊能從任何地方存取遠端裝置並進行疑難排解。這不只是技術支援而已，因為遠端存取對於妥善管理與維護至關重要。
5. 手動 IT 工作流程
端點管理可能會變得很重複，但這些工作流程通常都很簡單且可重複，也就是說，很容易自動化。然而，許多 IT 團隊仍必須手動執行工作，例如檢查修補程式狀態、執行指令碼、收集裝置資訊，以及在各端點套用設定變更。
良好的自動化可提升效率與回應速度，提供跨端點的一致性管理，並釋放 IT 團隊的時間。若沒有自動化，重複性的端點管理工作可能會占用 IT 團隊原本應投入更高優先順序工作的時間。
6. 工具蔓延
許多組織仰賴各種工具來進行修補、遠端存取、詳細目錄管理、監控、指令碼、報告等作業。然而，這不僅會因為必須同時處理多種解決方案而變得複雜且昂貴，還可能衍生出一連串新問題。
工具過多可能導致資料彼此割裂、缺乏條理，還會增加管理負擔與授權複雜度。這又會導致工作流程不一致、疑難排解速度變慢，結果反而比使用整合式工具更差。
整合彼此密切相關的工作流程，可降低管理負擔、消除彼此割裂的資料，並讓端點作業更容易管理。
7. 合規與報告缺口
記錄與報告對 IT 合規至關重要，尤其是在進行安全稽核時。企業必須能夠證明其端點已完成修補、受到保護，且設定妥當，而這可透過維護清楚的記錄檔來做到。
然而，若缺乏良好的報告功能，企業可能會有不完整的修補記錄、受限的裝置詳細目錄，且難以證明其端點狀態。因此，這不僅可能導致稽核失敗，也表示 IT 團隊將難以識別哪些端點需要進一步更新與支援，進而不利於網路安全。
合規與報告不只是為了通過稽核。這對於維持良好的端點衛生也同樣重要。
8. 擴展端點營運
隨著企業成長，端點數量和管理工作量增加的速度，可能會快到現有流程無法負荷。小型與中型企業、內部 IT 團隊，以及 MSPs 都需要可擴充的方法，在不增加重複性手動工作的情況下支援更多裝置。
因此，可擴展性至關重要。這包括能夠快速新增更多端點，以及具備自動化、跨裝置的集中可視性、遠端修復和以原則為基礎的動作，這些能力都能協助精簡團隊管理更多裝置。若缺乏適當的可擴展性，IT 團隊將難以跟上成長步調。
IT 團隊如何克服端點管理挑戰
面對端點管理的挑戰，IT 團隊可以怎麼克服？解決端點管理挑戰，不只是再增加一套獨立工具；而是需要有針對性且實用的改善措施，來解決各種問題。
相關功能包括：
集中管理端點可視性，讓 IT 團隊能從單一位置監控所有內容。
將例行修復自動化，即可在不需要 IT 代理程式的情況下快速解決問題。
根據風險優先處理修補作業，以便先處理最關鍵的威脅。
追蹤第三方應用程式更新，以確保所有內容都是最新狀態，並處理應用程式中的任何安全漏洞。
使用遠端支援更快解決問題，進而減少干擾並協助遠端員工。
將各端點的報告標準化，以改善管理並提升稽核準備度。
盡可能透過自動化減少手動作業，讓 IT 人員能有更多時間專注於關鍵任務。
選擇端點管理解決方案時該注意什麼
市面上有多種端點管理解決方案，但並非每一種都提供相同功能，也不一定適用於所有類型的組織。IT 團隊在評估各種選項時，需要仔細考量自身需求，才能找到具備所需工具與功能的解決方案，因此了解該注意哪些重點很重要。
請在端點管理解決方案中尋找以下功能：
在整個網路中提供端點的即時可視性。
作業系統與第三方修補程式管理（不只是作業系統）
用於識別潛在威脅的弱點洞察。
具備即時更新的硬體與軟體詳細目錄。
為隨時在外的員工提供遠端支援。
透過指令碼自動執行基本工作。
主動式警示可協助及早識別威脅。
自動修復以處理基本問題。
自動化報告和易於使用的儀錶板。
Splashtop AEM 如何協助簡化端點管理
Splashtop AEM 可協助 IT 團隊提升可視性、自動化例行端點管理工作，並在裝置需要更��新或修復時更快回應。它將端點洞察、修補、原則、指令碼、警示及相關工作流程整合到 Splashtop 平台中。
Splashtop AEM 可提供跨端點的可視性，包括健康狀態、修補程式狀態和軟體。這可協助 IT 團隊識別需要支援或更新的裝置，並提供詳細目錄報告，確保不會遺漏任何項目。
當裝置需要更新時，Splashtop AEM 可協助 IT 團隊找出缺少的修補程式、部署作業系統與第三方應用程式更新，並追蹤受管理端點的修補狀態。這包括支援的作業系統與第三方應用程式，協助團隊從單一主控台處理更多修補工作負載。
Splashtop AEM 以 AI 驅動的 CVE 洞察可協助團隊識別並優先處理已知漏洞。接著，IT 團隊便能使用修補原則、指令碼和自動化動作，更有效率地修正受支援的問題。
當端點需要實際動手進行疑難排解時，技術人員可使用 Splashtop 遠端支援功能來遠端存取並支援該裝置。
因此，使用 Splashtop AEM 的 IT 團隊可以減少手動作業、更快回應問題，並讓整個網路中的端點維持安全。
開始使用 Splashtop AEM
當可視性、修補程式管理、自動化、報告與遠端支援仰賴彼此分離或手動的流程時，端點管理會變得更加困難。將這些工作流程整合在一起，有助於 IT 團隊更快回應、更一致地套用原則，並更清楚掌握端點健康狀態與風險。
Splashtop AEM 在 Splashtop 平台內提供即時端點可視性、自動化修補管理、指令碼與任務、主動式警示，以及修復工具。
立即開始 Splashtop AEM 免費試用，看看它如何協助改善端點管理工作流程。