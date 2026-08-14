Robert Pleasant，也被稱為Robbie，是Splashtop的內容行銷專家，擁有多年為各種科技公司和網站撰寫內容的經驗，能夠將複雜的技術主題以專業知識和創�意機智的方式變得易於理解且有趣。他喜歡看到科技進步如何能夠改善生活，在空閒時間，Robbie喜歡創意寫作、桌上遊戲，並努力跟上漫畫和電視節目。