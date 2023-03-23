TeamViewer又下來了嗎？使用Splashtop恢復並運行

如果TeamViewer的服務給您帶來了問題，您可以立即開始使用Splashtop。 開始免費試用或立即購買，您將在幾分鐘內啟動並運行。

Splashtop 商業訪問：適用於想要遠端訪問自己電腦的個人和小型團隊

Splashtop SOS：供 IT 和服務台團隊遠端訪問和支援其客戶的電腦和行動裝置

已經擁有 TeamViewer 許可證？

TeamViewer 保證節省和早期啟動計劃：當您切換到 Splashtop 時，您將獲得保證節省 50% 的年度訂閱費用。 此外，無需等到您當前的 TeamViewer 訂閱到期。 我們的團隊將説明您儘早開始使用 Splashtop，無需額外費用。 按下下面的按鈕以啟動保證節省並儘早開始您的 Splashtop 帳戶：

開始使用

TeamViewer Down? 服務中斷迫使用戶切換到 Splashtop

最近，我們收到了許多來自TeamViewer客戶的詢問，希望在TeamViewer服務中斷后試用Splashtop。我們還在Twitter和Reddit等網站上看到用戶報告他們對TeamViewer服務的問題的帖子：

沒有連接到 TeamViewer 服務器 從 r/TeamViewer

如果您是遇到問題的 TeamViewer 用戶，那麼沒有更好的時間嘗試 Splashtop 了。 Splashtop 提供快速，安全和可靠的遠端存取連接。 Splashtop 具有 TeamViewer 商業計劃中所有相同的頂級功能，並且成本至少降低了 50％！ 使用 Splashtop 節省資金，並獲得最佳的遠端存取解決方案。 查看我們關於為什麼 Splashtop 是 最佳 TeamViewer 替代品的完整比較。

相關內容