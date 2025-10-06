TeamViewer又下來了嗎？使用Splashtop恢復並運行

TeamViewer 或任何遠端存取解決方案都可能因排定的定期維護或其他原因而停機，因此最好了解其他可用的遠端存取解決方案。Splashtop 可以在低價的前提下，確保您隨時可以使用遠端存取功能。
TeamViewer 停機對業務營運的影響
TeamViewer 停機可能會嚴重擾亂業務營運，特別對依賴順暢遠端存取來處理日常任務的公司而言，更是如此。TeamViewer 停機，員工就無法存取關鍵系統和資料，導致生產力顯著下降。另一方面，由於支援團隊無法遠端解決問題，可能造成專案延遲、錯過期限，客戶服務也會受到影響。
財務方面也可能受到重創。停機會造成收入損失，尤其是時程緊迫或需要及時與用戶互動的企業，可能會受此影響更深。此外，IT 團隊常會在這類服務中斷時面臨更大壓力，必須慌亂地尋找替代解決方案或忙於應付爆增的支援需求。這類額外壓力會造成人力耗盡，並降低整體效率。
尋找不中斷的遠端存取？這就是為什麼 Splashtop 出類拔萃的原因
Splashtop 提供了一個強大且可靠的遠端存取替代方案。Splashtop 的設計旨在提供穩定的高效能遠端連接，確保您可以不中斷地存取您的工作站、伺服器和檔案。憑藉一流的安全性功能，包括加密和多重驗證，Splashtop 確保您的遠端連線不僅可靠，還非常安全。再加上 Splashtop 友好的用戶介面和具競爭力的價格，使其成為不同規模企業的絕佳選擇。
改用 Splashtop 意味著您可以專注於業務本身，不必擔心意外停機，進而確保生產不中斷並維持客戶滿意度。無論您是個人使用者、小公司，還是大企業，Splashtop 都能提供量身訂製的解決方案來滿足您的遠端存取需求，讓您高枕無憂、營運穩定。
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TeamViewer 保證節省 & 提早開始計畫： 當你切換到 Splashtop 時，你的年度訂閱費用將可保證節省 50%。此外，不需要等到你目前的 TeamViewer 訂閱過期。我們的團隊將協助你免費提前開始使用 Splashtop。點擊下面的按鈕以啟用 Splashtop 帳戶上的保證節省和提前開始：
捨棄 TeamViewer 並無縫接軌改用 Splashtop 的步驟
評估你的需求： 確定你從 遠端存取工具 需要的具體功能和特性。Splashtop 提供多種解決方案，適合從個人用戶到企業的不同需求。
註冊 Splashtop：前往 Splashtop 網站，選擇最符合您需求的方案。Splashtop 提供免費試用版，讓您在投入使用之前可以先測試軟體。
安裝 Splashtop 代理程式：在要遠端存取的電腦上下載並安裝 Splashtop Streamer。安裝過程簡單快速。
進行安全設定：設定多重驗證、強式密碼和其他安全措施，確保遠端連線安全無虞。
改用 Splashtop 不僅可以大幅縮短停機時間，還能根據您的業務需求提供更為可靠、安全的遠端存取體驗。
TeamViewer 經常停機？發現為什麼用戶正在轉向 Splashtop
最近，我們收到了許多來自TeamViewer客戶的詢問，希望在TeamViewer服務中斷后試用Splashtop。我們還在Twitter和Reddit等網站上看到用戶報告他們對TeamViewer服務的問題的帖子：
全球服務中斷……https://t.co/ftr6VqPFrF
— 蒂亞戈·雷斯 ̄\_(ツ)_/ ̄ （@thibireis） 2018 年 11 月 8 日
沒有連接到 TeamViewer 服務器 從 r/TeamViewer
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