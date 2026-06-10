TeamViewer 已宣布，版本 13 和 14 將於 2026 年 10 月 31 日開始進入產品生命週期終止的淘汰程序。這並不代表這些版本會立即停止運作，但確實表示支援將會隨時間逐步減少，而且使用這些版本的連接也會陸續停用。
對於仍依賴 TeamViewer 13 或 14 的 IT 團隊來說，這形成了一個規劃期限。較早期部署的遠端存取軟體可能仍安裝在使用者工作站、伺服器、共用電腦，以及多年未經檢視的無人值守系統中。如果這些裝置仰賴基於網際網路的遠端連接，團隊就需要了解可能會有哪些變化，以及這些變化會如何影響日常支援。
這也是重新評估遠端存取工具是否仍符合貴組織目前裝置管理方式的好時機。遠端支援不再只限於連接到使用者的螢幕。IT 團隊通常需要端點可視性、軟體詳細目錄、修補程式狀態、部署選項和自動化，才能有效支援分散式環境。
本文將說明 TeamViewer 終止支援公告對第 13 與 14 版代表的意義、IT 團隊在截止期限前應檢視的重點，以及在現代遠端存取與端點管理解決方案中該留意哪些項目。
TeamViewer 13 和 14 發生了什麼事？
TeamViewer 已宣布，第 13 版與第 14 版將於 2026 年 10 月 31 日開始進入產品生命週期終止階段。這是分階段進行的變更，這表示這些版本預計不會在該日期同時停止運作。不過，支援將會隨著時間逐步減�少，且使用這些版本的連接也會陸續停用。
重點細節包括：
TeamViewer 13 和 14 將於 2026 年 10 月 31 日進入淘汰階段。
對這些版本的支援將會隨著時間逐步減少。
使用這些版本的連接將逐步停用。
持續的網際網路連線功能需要有效的訂閱授權。
如果不依賴 TeamViewer 的伺服器，LAN 連接仍可能可行。
為什麼這對仍在使用舊版 TeamViewer 的 IT 團隊很重要
對於仍在使用 TeamViewer 13 或 14 的組織而言，停止支援的時程帶來的不只是軟體更新工作。這讓 IT 團隊有理由重新檢視較舊的遠端存取工具安裝在哪裡、這些工具是如何被使用，以及它們是否仍符合企業的營運方式。
遠端存取 往往會成為背景基礎架構的一部分。一旦開始運作，團隊可能會在工作站、伺服器、共用機器和無人值守系統上，將同一套軟體保留多年不變。如果 IT 無法清楚掌握每一台受影響的裝置，就會讓生命週期變更更難管理。
1. 遠端存取持續性
最迫切的考量是持續性。如果技術人員仰賴 TeamViewer 13 或 14 來支援遠端使用者、存取主動電腦，或維護本機網路外的系統，任何網際網路連線方式的變更都可能影響日常支援工作。
在某些情況下，LAN 連線仍可能可用，但這無法解決分散式團隊、遠端員工、分公司，或 IT 需要從網路外部連接的裝置所面臨的問題。團隊應檢視哪些工作流程依賴線上遠端存取，以及如果該存取方式改變，哪些裝置會較難提供遠端支援。
2. 舊版端點可視性
近期未檢查的裝置上，可能仍安裝較舊版本的 TeamViewer。其中一些可能屬於在職員工。其他裝置可能是共用工作站、��實驗室電腦、資訊站、自助服務機、伺服器，或僅供偶爾遠端支援使用的電腦。
這就是可視性發揮關鍵作用的地方。IT 團隊需要知道哪些裝置正在執行 TeamViewer 13 或 14、由誰使用、是否仍有需要，以及它們對業務營運的重要性。沒有那份詳細目錄，就很容易低估移轉的範圍。
3. 授權與升級規劃
淘汰也帶來了授權決策。使用舊版 TeamViewer 的團隊需要判斷，在 TeamViewer 目前的授權模式下升級是否合理，或現在是否正是評估其他遠端存取方案的合適時機。
那項決策考量的不應只有訂閱費用。IT 團隊也應考量部署工作量、技術人員工作流程、安全需求、端點涵蓋範圍、管理員控制項，以及是否需要更廣泛的管理能力，例如詳細目錄、修補程式管理和自動化。
IT 團隊應在截止日前稽核的項目
在 TeamViewer 13 和 14 進入淘汰階段之前，IT 團隊應先清楚盤點受影響的裝置與工作流程。目標是了解目前哪些地方仍在使用舊版、哪些遠端存取情境依賴這些版本，以及在支援變得更難以仰賴之前，需要先做出哪些改變。
找出所有執行 TeamViewer 13 或 14 的裝置：先找出每一台仍安裝 TeamViewer 13 或 14 的端點、伺服器和共用工作站。包含主動系統、實驗室機器、資訊站，以及僅偶爾使用的電腦。這些通常是遷移過程中最容易被遺漏的裝置。
盤點哪些連接仰賴網際網路型存取：將僅限 LAN 的使用情境，與仰賴 TeamViewer 網際網路連線能力的工作流程區分開來。這點很重要，因為 TeamViewer 表示，LAN 連接可能仍可正常運作，而使用舊版的網際網路連接將會隨著時間推移受到影響。
檢視業務關鍵系統：優先處理支援高階��主管、遠端員工、面向客戶的營運、生產工作流程或非辦公時間維護的系統。這些裝置應優先檢視，因為遠端存取一旦中斷，對營運造成的影響會更大。
檢查作業系統相容性：部分較舊的裝置可能仍在執行過時的作業系統或設定，讓升級變得更加困難。確認各個系統是否支援較新的遠端存取軟體，或需要不同的移轉計畫。
估算升級與移轉成本：比較升級成本與改用其他遠端存取解決方案的成本。請納入訂閱定價、部署時間、技術人員訓練、端點涵蓋範圍、安全需求，以及詳細目錄、修補程式管理或自動化所需的任何其他工具。
記錄遠端存取需求：整理一份清楚的清單，列出團隊未來需要什麼。這可能包括主動存取、按需臨機支援、檔案傳輸、遠端列印、連線記錄、SSO、MFA、精細權限、軟體詳細目錄、修補程式可視性，以及執行遠端命令。
選擇 TeamViewer 替代方案時該注意什麼
如果團隊正以 TeamViewer 13 和 14 停止支援作為評估其他選項的理由，請先從實際的支援工作流程著手。替代方案應涵蓋貴公司技術人員目前存取裝置的方式，同時也支援未來環境可能需要的安全性、可視性與管理需求。
在尋找TeamViewer 替代方案時，值得留意的關鍵功能包括：
安全主動存取：IT 團隊應能在使用者不在時存取已授權的裝置，尤其是伺服器、共用工作站、下班後維護作業和遠端系統。
臨機遠端支援：服務台團隊需要簡單的方式，隨時為使用者提供支援，無論使用者是在家工作、在辦公室，或是在企業網路之外。
跨平台涵蓋：遠端存取工具應支援組織實際使用的裝置，包括 Windows、macOS、Linux、Android、iOS，以及在適用情況下的 Chromebook 使用情境。
強大的存取控制：尋找 MFA、SSO/SAML、精細權限、裝置驗證和連線記錄等安全功能，讓 IT 能管理誰可存取，並維持清楚的稽核軌跡。
部署與管理簡單：替代方案應易於部署、指派、監控與管理，且不會為技術人員或終端使用者帶來不必要的設定工作。
可靠的遠端連線效能：遠端連線應具備足夠的回應速度，以利進行疑難排解、維護、檔案存取、管理工作及日常支援任務。
端點可視性：當 IT 也能查看裝置狀態、硬體詳細資料、軟體詳細目錄和修補程式狀態時，遠端存取會更有效。
修補程式與自動化：現代化解決方案應協助 IT 對受管理裝置採取行動，無論是部署更新、執行指令碼、重新啟動系統，或修復常見問題。
最佳選擇，是在減少技術人員作業摩擦的同時，也讓 IT 對其管理的裝置擁有更多控制權。這表示不能只看基本的螢幕分享，而是要選擇能支援完整遠端支援工作流程的解決方案。
為什麼應該同時評估遠端存取與端點管理
TeamViewer 第 13 與 14 版即將停止支援，正是重新檢視不只是遠端連接需求的好時機。對許多 IT 團隊來說，支援並不會在技術人員連接到裝置後就結束。
1. 遠端存取協助 IT 連接
遠端存取讓技術人員能從任何地方連接到使用者、工作站、伺服器和無人值守系統。這對故障排除、遠端工作和下班後支援至關重要。
2. 端點管理協助 IT 採取行動
連接後，IT 通常需要查看軟體詳細目錄、檢查修補程式狀態、部署更新、執行指令碼，或確認裝置健康狀態。當這些工作分散在不同工具中時，支援所需時間會更長，可視性也會降低。
3. 整合式工作流程可減少摩擦
現代化的遠端存取解決方案應協助團隊安全連接，並更有效率地管理裝置。對於正在重新評估舊有 TeamViewer 部署的團隊而言，目標是在減少工具切換的情況下，支援完整的 IT 工作流程，並提升分散式端點的可視性與控制力。
Splashtop 如何協助團隊擺脫傳統遠端存取限制
如果 TeamViewer 第 13 與 14 版的淘汰正讓團隊重新檢視遠端存取選項，Splashtop 可為 IT 提供安全、高效能的方式，支援使用者並管理遠端電腦，無須承受不必要的複雜性。
Splashtop 支援臨機存取與主動存取，因此技術人員可依需求即時協助使用者，或在無人在場時連接到受管理的裝置。這種彈性對於服務台、MSPs、分散式團隊，以及需要可靠存取不同地點電腦的組織來說非常重要。
若團隊還需要更強大的端點管理功能，Splashtop AEM 可在相同工作流程中加入可視性與自動化。IT 可查看硬體和軟體詳細目錄、監控修補程式狀態、自動執行更新，並在受管理端點上採取動作，而不必一次只依賴一個手動遠端連線。
透過 Splashtop，團隊可以：
安全地從任何地方存取受管理的電腦。
為終端使用者提供按需遠端支援。
透過集中式控制台管理使用者、裝置、權限和存取。
支援 Windows、macOS、Linux、Android、iOS 和 Chromebook 的常見 IT 環境與使用情境。
使用 Splashtop AEM 監控端點、為支援的應用程式修補更新、檢視詳細目錄，��並將日常動作自動化。
對於要汰換舊版遠端存取部署的 IT 團隊，Splashtop 可協助將支援體驗現代化，同時讓團隊對所管理的裝置擁有更多控制權。
規劃從 TeamViewer 13 或 14 遷移
遷移計畫不必很複雜，但必須經過審慎規劃。在更換 TeamViewer 13 或 14 之前，請先記錄其使用情況、哪些系統最為重要，以及團隊將如何在不中斷支援的情況下移轉使用者與裝置。
稽核目前的 TeamViewer 部署：找出每一個執行 TeamViewer 13 或 14 的系統。包含員工電腦、伺服器、共用裝置、實驗室機器，以及可能不屬於一般汰換週期的 unattended 系統。
優先處理高依賴性端點：先從支援高階主管、遠端員工、面向客戶團隊、生產工作流程或下班後維護的裝置開始。這些系統不應等到遷移的最後階段才處理。
定義替換需求：列出團隊下一個解決方案需要具備的項目，包括主動存取、臨機支援、安全控制、記錄、部署選項、端點詳細目錄、修補與自動化。
先以試點群組測試替換方案：先由小規模群組驗證效能、權限、可用性、技術人員工作流程與支援涵蓋範圍，再全面推行。
分階段移動裝置：依部門、地點、優先順序或支援需求遷移裝置。分階段推出更容易及早發現問題，並避免干擾關鍵的支援工作流程。
移除未使用的舊版軟體：裝置完成遷移後，請解除安裝不再需要的舊版遠端存取工具。這有��助於減少技術人員的混淆，並為 IT 提供更乾淨、更易於管理的環境。
利用 EoL 時程表讓遠端存取現代化
TeamViewer 第 13 版與第 14 版的淘汰，讓 IT 團隊有明確理由在較舊的遠端存取部署變得更難支援之前，先行檢視。當務之急是識別受影響的系統、了解哪些工作流程依賴網際網路存取，並判斷升級或改用其他解決方案哪一種更合理。
這項檢視也能協助 IT 團隊改善其支援分散式裝置的方式。現代的遠端存取解決方案應能讓團隊輕鬆安全地連接、快速支援使用者、管理權限，並持續掌握所負責端點的可視性。
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