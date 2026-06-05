Splashtop Rugged和IoT遠端支援Zebra Technologies演示視頻

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此視頻使用 Zebra Android 設備快速概述了其工作原理。
Splashtop Rugged & IoT Remote Support for Zebra Technologies Demo
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Splashtop Rugged & IoT 遠端支援 已優化以支援行動裝置、堅固型裝置、自助服務機、數位看板、銷售點 (POS)、電子記錄裝置 (ELD)，以及其他運行多種作業系統 (OS) 的物聯網 (IoT)裝置，從 Android™ 到嵌入式 Windows™。
Splashtop 與設備製�造商合作，通過為 Splashtop 強固型&物聯網量身定制的附加組件來支持對 Android 設備的遠端存取和遠端控制。 Splashtop 越來越多的支持製造商名單包括 Calamp，密實驗室，交叉匹配哨兵，數據龍，手持設備，霍尼韋爾，Intermec，賈南，京瓷，聯想，LG，MobileDemand，紐蘭，下一代，松下，三星，Sonim 和斑馬。
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