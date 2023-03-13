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Splashtop Rugged和IoT遠端支援Zebra Technologies演示視頻

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尋找可用於從Zebra遠端存取和控制Android和IoT裝置的解決方案？

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此視頻使用 Zebra Android 設備快速概述了其工作原理。

Splashtop Rugged & IoT Remote Support for Zebra Technologies Demo
Splashtop Rugged & IoT Remote Support for Zebra Technologies Demo

了解有關Android和IoT遠端存取解決方案的更多信息

Splashtop Rugged＆IoT Remote Support經過優化，可支持行動裝置，堅固裝置，信息亭，數字標牌，銷售點（POS），電子日誌記錄裝置（ELD）以及運行範圍廣泛的其他物聯網（IoT）裝置從Android™到嵌入式Windows™的操作系統（OS）。

Splashtop 與設備製造商合作，通過為 Splashtop 強固型&物聯網量身定制的附加組件來支持對 Android 設備的遠端存取和遠端控制。 Splashtop 越來越多的支持製造商名單包括 Calamp，密實驗室，交叉匹配哨兵，數據龍，手持設備，霍尼韋爾，Intermec，賈南，京瓷，聯想，LG，MobileDemand，紐蘭，下一代，松下，三星，Sonim 和斑馬。

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