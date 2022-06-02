Splashtop為Zebra Technologies的新遠端控制服務推出了首個基於Android的遠端控制解決方案
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Splashtop遠端控制解決方案與現有的行動裝置管理，企業移動性管理和統一的端點管理平台無縫集成
加利福尼亞州聖約瑟，2019 年 3 月 13 日（全球通訊社）– Splashtop 宣佈 Splashtop Rugged & IoT 遠端支持經過優化，可完全支援 Zebra Technologies 的遠端控制事件注入服務。 借助最新的 Zebra 遠端控制應用程式程式程式設計介面 （API），Zebra 和 Splashtop 客戶現在可以快速部署遠端管理的加固型行動數據終端。
Zebra的遠端控制事件注入服務使經過批准的遠端控制應用程式能夠完全控制設備螢幕，並在執行遠端故障排除時將按鍵和触摸事件注入系統。
Splashtop首席執行官Mark Lee說：“我們很高興成為第一個支持Zebra的新遠端控制功能的獨立軟體供應商（ISV）。 “在2019年，許多企業將繼續遷移到基於Android的新設備，並且Splashtop處於有利位置以支持這一波客戶採用和部署浪潮。”
Splashtop Rugged＆IoT Remote Support經過優化，可支持行動裝置，堅固設備，信息亭，數字標牌，銷售點（POS），電子日誌記錄設備（ELD）以及運行範圍廣泛的其他物聯網（IoT）設備從Android™到嵌入式Windows™的操作系統（OS）。該平台有云版本和本地版本。選擇擁有封閉網路的企業可以輕鬆採用本地解決方案。 Splashtop合作夥伴還可以利用堅固的物聯網和遠端支援。
“我們很高興成為Splashtop的Rugged和IoT遠端支援技術的原始設備製造�商（OEM）合作夥伴，” Notify Technology總裁Paul DePond說。 “我們現在可以向組織提供我們的NotifyMDM技術以及Splashtop的遠端控制技術，以為其基於Android的Zebra設備提供遠端管理和控制解決方案。”
Splashtop 將在以下 Zebra 活動中展示最新的 Zebra 遙控器支援：
斑馬在現場，芝加哥，3 月 11 日至 12 日
斑馬在現場，費城，4月15日至16日
斑馬線現場，多倫多，4 月 24 日至 25 日
可用性
Splashtop Rugged & IoT Remote Support 資訊可在 https://www.splashtop.com/iot 上找到。 支援 Zebra 設備的公司可以通過按兩下該網頁上的「開始使用」按鈕並填寫申請表，獲取更多資訊並請求加入測試版計劃，以提前訪問此新解決方案。
其他Splashtop集成合作夥伴
Splashtop 的 Android 遠端控制技術已嵌入到行業領先的 Ivanti Avalanche 行動裝置管理 （MDM） 平臺（由 Wavelink™ 提供支援）中，該平臺已被全球數千家企業採用。 Splashtop 解決方案還與 Notify™ MDM、ZeroSecond™ MDM、AppTec360™ MDM 等集成。 使用IBM™ MaaS360，Citrix™ XenMobile™，Blackberry™ UEM，MobileIron™和VMware™ AirWatch™的現有EMM / UEM解決方案的客戶可以輕鬆高效地添加Splashtop的Android遠端控制解決方案。
關於飛濺頂
Splashtop Inc. 總部位於矽谷，提供最佳價值和一流的遠端電腦訪問和協作解決方案。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠隨時隨地從任何設備訪問他們的應用程式和數據。 Splashtop 遠端支援服務使 IT 和 MSP 能夠支援電腦、行動、工業設備和物聯網 （IoT）。 Splashtop 按需支援解決方案使支援和幫助台團隊能夠遠端存取電腦以及 iOS 和 Android 設備以提供支援。 Splashtop 協作服務（包括 Mirroring360 和 Classroom��）可實現跨設備的有效螢幕共用（一對多）。 超過 2000 萬用戶喜歡 Splashtop 產品。 在 https://www.splashtop.com 瞭解更多資訊。