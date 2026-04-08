如何選擇合適的遠端桌面軟體

在過去的幾年中，遠程桌面軟件的使用增加了近三倍，看起來並不會放慢速度。 隨著市場的這種變化，可能會滿足您的需求的軟件有許多不同的選擇。 那麼，如何為您或您的組織選擇合適的遠端桌面軟體呢？
下面，我們列出了在選擇遠程桌面軟件提供商之前應考慮的一些事情。 其中一些是可選的，儘管其他人可能會在它們是否符合您的標準之間有所不同。 所以，明智地選擇。
安全架構
對於將訪問遠程計算機的軟件最重要的選擇之一是您想要的安全性。 以下是您應該在搜尋中尋找的一些遠端桌面安全性功能：
裝置認證
裝置驗證或端點驗證可防止未經授權的裝置連線到遠端電腦。 您的遠端桌面平台應該有能力將一組可以登入的裝置列入白名單。 如果該清單以外的裝置嘗試在未驗證的情況下登入遠端桌面平台，系統將拒絕存取。
雙重驗證
這樣可以透過比單一密碼更多的方法來確認其身分，藉此確保使用者是合法使用者。 雙重認證在密碼之上時，為帳戶提供高度保護，確保您的電腦和資料安全。
符合安全標準
您應確保所使用的任何遠端存取軟體都符合您的安全標準。 這些標準可能是法律要求的，或者您可以檢查該軟件遵守哪些自願遵守。
您可能感興趣的安全標準例子包括：
一般資料保護規則 (GDPR)
系統與組織控制 (SOC 2)
健康保險可攜性與責任法案 (HIPAA)
家庭教育權利和隱私權法案 (FERPA)
周邊元件互連 (PCI)
您還應該檢查以確保軟件定期接收軟件更新。 這將表明創建者在意識到潛在威脅時可能會更新其安全協議。 他們也可能確保任何新問題都能快速解決。
高品質的 UX
如果您試圖遠程完成工作，那麼您想要的最後一件事就是很難遠端控制您的計算機。 相反，您想要的是遠程桌面軟件的界面具有清晰的控件，並使其盡可能快速，易於使用和無縫。 這將使您感覺就像您親自使用遠程 PC 一樣。
遠程桌面工具應該提供免費試用，因此您可以獲得該平台的實踐經驗，以查看 UX 是否適合您。
易於安裝
除了易於使用的界面之外，安裝任何遠程桌面應用程序都不會遇到困難。 這適用於需要在遠程計算機上允許訪問的軟件以及本地設備上的應用程序。
這不僅與在設備上安裝軟件有關，還與嘗試首次登錄必須採取的步驟有關。 如果用戶必須做太多事情之前，他們可以認真使用該軟件，這將導致他們抽走，並不保持對其使用感興趣。
值
在評估領先的遠端桌面工具時，您應完成的步驟之一就是比較軟體成本。外面有很多解決方案讓你荷包大出血。同樣地，市面上有許多免費的遠端桌面產品，但它們在功能性、裝置支援、特色、安全性或這些方面通常嚴重不足。
確保檢查每個應用程序的價格及其提供的內容。 �對於只有一個或兩個用戶來說，它可能很便宜，但批量變得昂貴。 或者，與組織相比，個人價格可能不同。
通過手機或平板電腦訪問
許多遠端桌面應用程式允許透過另一台桌上型電腦存取。 很少找到允許人們通過手機或平板電腦訪問桌面的人。
您應確保可以從任何其他設備連接到桌面。 而且，您還應該確保無論從哪種設備或平台訪問，您仍然可以利用遠程計算機的全部功能。
提高生產力的功能
其中一個更重要的遠端桌面軟體功能是傳送或接收檔案的功能。 這樣做意味著您可以將數據，演示文稿或其他項目推送到計算機上，以便以後在需要時使用它們。
要注意的功能包括文件傳輸，遠程打印，多顯示器支持，遠程局域網喚醒和聊天。
高級客戶服務
無論您使用哪種系統，現在不時都可能有問題或疑慮。 在購買與您合作的公司之前，請檢查該公司具有非常良好的客戶服務系統。
如果他們這樣做，您知道他們對待客戶很好，並且在您需要幫助時可能不會拖延您。
選擇適合您的遠端桌面軟體
現在，當您為企業選擇遠端桌面軟體時，您應該對需要考慮的事情有更好的了解。 儘管事實是，如果您希望將來需要的任何內容獲得最佳選擇，則只有一種選擇。 那是遠端桌面。
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