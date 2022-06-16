Splashtop 榮獲 2022 年 TrustRadius 最受好評獎
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TrustRadius 將 Splashtop 評為遠端桌面和遠端支援解決方案類別的領導者。
加利福尼亞州庫比蒂諾，2022 年 5 月 11 日 – 安全遠端訪問和支援解決方案的領導者 Splashtop 今天宣佈，它已獲得受人尊敬的 B2B 軟體評論平臺 TrustRadius 頒發的 2022 年最高評分獎。
TrustraDius 研發副總裁 Megan Headley 說：「Splashtop Enterprise 在遠端桌面軟體和遠端支援軟體類別中獲得了兩項最高評分的獎項。」「這些獎項完全源自於客戶的好評，Splashtop Enterprise 客戶特別稱讚了螢幕分享、網路遠端連線，以及行動裝置遠端控制和高品質的客戶支援。」
以下是Splashtop Enterprise的經過驗證 的客戶 在TrustRadius上的評價：“Splashtop Enterprise與其他所有產品一樣強大，並且具有非常易於使用的導航，可説明管理許多桌面和伺服器系統。 我真的很喜歡一鍵輕鬆查看所有顯示器的能力，然後回到所選的單個顯示器。 對於您的IT團隊來說，這確實是一個很棒的平台和節省成本的好處！ Mike Cleveland，女王衛生系統最終用戶技術IT經理，5，001-10，000名員工。
“具有雙因素身份驗證和設備驗證的Splashtop 安全功能非常強大，是我們決定使用該程式的重要原因。 它是安全的，但安全性不會妨礙使用該程式。 Dirk van den Heuvel，Groove Distribution總裁/總經理，11-50名員工。
“作為一名媒體製作教育工作者，我需要一台功能強大的台式計算機來運行我的視頻製作程式。 借助Splashtop，我能夠從我的個人筆記型電腦或前往不同學校地點時必須使用的任何其他辦公室安全地訪問我的工作電腦。 我能夠輕鬆編輯視頻，不必擔心所有文件的存儲位置或在旅途中沒有相同的處理能力。 Splashtop 將一台廉價的筆記型電腦變成了一台高端媒體製作機器。 驗證使用者，媒體製作公司，1001-5000名員工。
“我使用Splashtop 主要是為了向其他軟體開發人員提供支援或管理遠端伺服器。 Splashtop 使安裝其遠端軟體變得非常容易，因此您可以輕鬆連接到其他系統。 可以使用可在任何 Web 瀏覽器中訪問的主控台來管理遠端電腦。 很方便！ Splashtop 一直很可靠，畫質也很出色。 我還能夠與遠端系統進行交互，沒有任何延遲，並且還能夠執行需要安全提升的任務。 某些遠端工具僅允許您充當使用者，而不是管理員。 Holger Flick博士，FlixEngineering LLC首席執行官（CEO），1-10名員工。
「對我的工作流程來說，Splashtop 是一項重要資產。我無法想像沒有 Splashtop 的日子，更不會想要使用其他遠端桌面軟體。Splashtop 易於使用，不必費時設定，很快就能啟用。而且光論價位和連接數量，就已經值回票價了。」Britton Hoskins，Xphias LLC 執行編輯 (員工人數 1-10 人)。
Splashtop 企業版提供了一個應用程式，用於跨設備和作業系統的遠端訪問和支援。 其優雅的體驗是如此快速和簡單，用戶感覺他們在現場工作，但他們擁有自由和高性能功能，可以在世界任何地方使用任何設備或操作系統工作。 它們獲得 4k 高清質量、即時快速連接、高達 60 fps 的幀速率和可自定義的設置，以實現最佳的遠端會話體驗。
IT 團隊擁有一個統一的平臺，可以為最終使用者提供安全的遠端技術支援，無論他們身在何處，使用哪種設備。 借助先進的遠端支援功能，IT 可以有效地支援混合工作場所，並最大限度地減少對生產流程的干擾。 Splashtop 安全功能包括雙因素身份驗證、單點登錄、精細訪問控制，並且符合SOC 2標準，支援《通用數據保護條例》（GDPR）、《加州消費者隱私法》（CCPA） 和其他政府法規。
Splashtop Enterprise 被 TrustRadius 社區公認為遠端桌面和遠端支援軟體類別中有價值的參與者，trScore 為 9.5 分（滿分 10 分），超過 475 條經過驗證的評論。
自 2016 年以來，TrustRadius 最高評級獎已成為 B2B 對技術產品進行公正認可的行業標準。 完全基於客戶反饋，他們從未受到分析師意見或作為 TrustRadius 客戶身份的影響。 以下是 TrustRadius 用於確定最高評分獲獎者的方法和評分的詳細標準細分。
“我們將客戶體驗放在Splashtop 的首要位置，無論是在我們的產品設計還是即時即時支援中，”Splashtop 首席執行官 Mark Lee 說。 “我們很自豪能夠激發用戶社區的這種慷慨反饋，並感謝TrustRadius的認可。
要瞭解有關 Splashtop 遠端訪問和支援解決方案的更多資訊，請訪問 Splashtop.com 或閱讀 TrustRadius 上的評論。
關於飛濺頂
Splashtop 是安全遠端訪問和支援領域的領導者。 其靈活的工作、學習和IT支援解決方案可提供「面對面的體驗」，就像在現場機器前一樣快速、簡單和安全。 Splashtop 以 4fps 的速度提供 60k 品質的高性能;先進的安全功能和合規性;一個應用程式，用於訪問和支援所有設備和作業系統;以及直接聯繫專家的即時全球支援。 全球有超過 3000 萬使用者（包括 85% 的財富 500 強企業的使用者）使用 Splashtop 產品。Splashtop.com
關於信迪
TrustRadius 是最值得信賴的研究和審查平臺，供企業領導者查找和選擇適合其需求的軟體。 各行各業的決策者都依賴於 TrustRadius 提供的經過驗證的、基於同行的指導和研究。 供應商通過豐富的評論講述他們的獨特故事來吸引和轉化高意向買家。 每年有超過 1200 萬訪問者創建並參與高質量的評論內容和 Trustradius.com 數據。 TrustRadius總部位於德克薩斯州奧斯丁，由成功的企業家創立，並得到Mayfield Fund，LiveOak Venture Partners和Next Coast Ventures的支援。