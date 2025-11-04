遠端和混合工作已成為商業和工作文化中不可或缺的一部分，使員工能夠從任何地方高效工作，並幫助企業在更廣泛的地理區域擴大其勞動力。不過，隨著遠端工作的增加，隨之而來的風險也在增加，遠端員工面臨的日益增長的網路威脅要求遠端團隊必須具備安全優先的文化。
企業必須在遠端工作的便利性與其安全需求之間取得平衡；移動性和易於存取不應意謂著犧牲網路安全（或反之亦然）。這意味著要使用安全的遠端存取軟體，讓員工能夠在任何地方工作，同時防止入侵者的入侵。
考量到這一點，讓我們來檢視遠端團隊面臨的風險和挑戰，如何為遠端團隊建立安全文化，以及 Splashtop 如何促使安全遠端工作。
了解遠端團隊中的安全風險：挑戰與威脅
首先，我們必須確立遠端團隊網路安全的重要性。對強大安全性的需求在各種規模的企業和每個行業中是一致的，因為每家公司都必須保護其專有資料、客戶資訊、網路、用戶和裝置，特別是當它們必須遵守行業或政府安全法規時。
遠端團隊面臨一系列的安全挑戰，包括：
網路釣魚：網路釣魚詐騙是最常見的網路攻擊之一，估計占所有數據外洩的 22-36%。不論是辦公室內還是遠端工作的員工都應接受關於如何防範網路釣魚的培訓，包括在成為受害者時該怎麼做。同樣地，組織應該針對遠端員工帳號被入侵的情況制定應急計劃。
不安全的網路：員工在外經常依賴公共 Wi-Fi 網路，但這些網路可能不安全且易受攻擊。強大的安全功能至關重要，能夠讓員工在不危及安全的情況下進行連接。
惡意軟體：在BYOD和遠端環境中，員工通常使用相同設備進行工作和個人用途。在這些情況下，如果員工的個人裝置感染了惡意軟體，他們的工作帳號和認證即有風險。
人為錯誤：有時員工可能會犯下具有嚴重後果的小錯誤。這可能是重複使用密碼或擁有弱而容易猜測的密碼，讓駭客得以利用。其他時候，他們可能會不小心洩露敏感信息或下載帶有病毒的文件。不管原因為何，這些錯誤都可能帶來嚴重的後果，因此重要的是要訓練員工避免這些錯誤，並採取安全措施以避免它們。
建立安全遠端工作文化的5個關鍵策略
建立強大、安全的遠端工作文化需要的不僅是讓每個人擁有一台筆記型電腦並讓他們在家工作。要支持一個安全、高效且有動力的遠端勞動力，您可以遵循以下關鍵策略：
1. 設定明確的遠端工作期望和政策
首先，員工應了解你的遠端工作政策，包括他們需要使用哪些安全工具和最佳實踐，以確保數據和設備的安全。
這還需要為員工的可用性設定預期（同時維持工作與生活的平衡）、他們可以使用的工具和技術、BYOD 政策等等。設定清晰的期望可以讓每個人在開始遠端工作時站在同一陣線上。
2. 選擇一個安全的遠端存取解決方案
擁有正確的遠端存取安全軟體至關重要。您需要尋找一個平台，讓員工可以從任何地方存取他們的工作裝置、軟體和專業工具，同時阻止入侵者和未經授權的使用者。
Splashtop就是一個例子，它在設計上考慮到了安全性，並具備多種安全功能，包括多重驗證、遠端連接通知、記錄、端對端加密等。這使Splashtop符合多種行業和政府安全法規，包括GDPR、ISO/IEC 27001和SOC 2。
3. 促進溝通與協作
員工隔離是遠端工作最大的挑戰之一。如果沒有溝通和 遠端協作 工具，員工可能很難與同事保持聯繫並跟上工作進度。因此，鼓勵溝通很重要，包括決策透明、虛擬團隊建設活動以及使員工在遠端工作時能夠協作專案的工具。
4. 認可和獎勵員工
同樣，遠端工作的員工可能會感到被忽視和與組織脫節。認可每個人的貢獻並對員工的成功給予獎勵，有助於提高員工滿意度和成就感，保持員工外出時的士氣高漲，防止產生不滿情緒。
5. 投資於遠端支援
遠端員工與在辦公室工作的工人一樣需要 IT 支援，而 IT 人員應能夠在任何地方工作。啟用遠端支援功能有助於確保一個安全且高效的遠端工作環境，因為它讓 IT 團隊可以在任何地方、使用任何裝置協助和支持使用者。
因此，IT 人員可以快速協助員工，無需親自會面，並能像其他人一樣輕鬆地進行遠端工作。
遠端團隊如何有效處理安全漏洞
當最壞的情況發生時，安全漏洞使你的數據和網路面臨風險，你該怎麼辦？拥有策略可以帮助减少损害并确保快速恢复，其中包括：
實施立即反應協議和違規控制有助於確保即時處理違規事件，而不是讓它們有時間造成更多損害。這最大限度地縮短了攻擊者的時間，並減少了受影響的範圍，將影響降到最低。
定期安全培訓有助於確保所有員工不僅接受網路安全最佳實踐的培訓，還知道在數據洩露事件中該如何快速反應。
建立事件回應計劃 有助於提供明確的指示，告知大家如何應對資料洩露，讓每個人都知道自己的責任，並能及時保護其資料、減輕損害以及開始修復。
定期創建備份 有助於確保在發生漏洞或其他災難時可以恢復重要和敏感的數據。
使用 Splashtop 確保您的遠端工作環境安全
安全的遠端工作需要合適的工具，包括能滿足您的 IT 合規性 要求並讓員工能夠隨時隨地工作的 遠端存取 和支援解決方案，而不妥協於安全性。幸運的是，Splashtop 提供了這一切。
Splashtop 通過允許使用者從任何裝置連接到他們的工作裝置，並使用高級安全功能來保持帳戶和數據的安全，從而實現安全的遠端工作。這使遠端工作者可以在任何地方不斷地完成他們的所有項目、工具和程式，讓他們可以繼續工作、協作項目並保持不間斷的通信。
這也適用於 IT 團隊，因為 Splashtop 的遠端支援工�具讓 IT 人員可以在員工外出時遠端存取其裝置。這使遠端支援和故障排除成為可能，使他們能夠像面前有遠端裝置一樣輕鬆地輔助員工。
Splashtop 專為滿足多種安全規範而設計，提供從任何地方的安全遠端存取。所有連線都使用 TLS 和 256 位 AES 加密來保護。
