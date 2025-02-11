如何從 iPad 遠端存取 iPhone

對於 IT 團隊和支援專業人員來說，能夠從 iPad 遠端存取並查看終端使用者的 iPhone 是非常有用的，這有助於排除故障、提供指導和確保高效支援。雖然 iOS 裝置不允許完全遠端控制，但 Splashtop 讓 IT 技術人員能夠安全地即時查看 iPhone 的螢幕，讓診斷和解決問題變得更容易。
使用 Splashtop，IT 專業人員現在可以直接從 iPad 提供遠端支援，讓他們能夠從任何地方靈活地協助使用者。在本指南中，我們將介紹先決條件、設定過程、安全考量，以及如何使用 Splashtop 從 iPad 無縫存取和檢視 iPhone 的螢幕。
遠端存取終端使用者的 iPhone 所需的先決條件從 iPad
在從 iPad 設定 遠端存取 使用者的 iPhone 以進行 遠端支援 之前，請確保滿足以下要求：
1. 相容的裝置和軟體
iPhone（終端使用者的裝置）和 iPad（技術人員的裝置）都應該運行最新的 iOS 版本，以確保與遠端存取工具的相容性。某些功能可能在較舊的型號或過時的軟體上無法使用。
2. 可靠的網路連接
由於遠端存取依賴於網路連接，兩個裝置都必須連接到穩定的 Wi-Fi 網路或強大的行動信號，以避免在連線過程中出現延遲或斷線。
3. 終端使用者 iPhone 的螢幕共享權限
iOS 裝置限制完全遠端控制�，但可以透過 Splashtop 進行螢幕共享。使用者需要在他們的 iPhone 上啟用螢幕錄製和廣播權限，以便與技術人員的 iPad 分享螢幕。
4. 安全存取和隱私
為了在遠端存取終端使用者的 iPhone 時保持安全：
使用值得信賴的 遠端存取軟體，如 Splashtop，提供加密和安全連接。
確保終端使用者處於私人和安全的網路中，以減少安全風險。
驗證應用程式是否符合 Apple 的隱私政策，以保護使用者資料。
5. 基於連線的存取以確保安全
Since full 遠端控制 of an iPhone is not possible, Splashtop uses a 連線-based approach where the end-user manually starts a 連線. The end-user must generate a 連線代碼 from the Splashtop SOS app and provide it to the 技術人員 before screen sharing begins.
通過滿足這些先決條件，IT 技術人員可以從任何地方高效地支援終端使用者——甚至只需使用 iPad。在下一部分中，我們將逐步介紹使用 Splashtop 設定遠端存取的過程。
7 個簡單步驟，從 iPad 設定遠端存取到使用者的 iPhone
使用 Splashtop 從 iPad 為終端使用者的 iPhone 提供遠端支援既簡單又高效。無論您是在協助員工、客戶，還是用戶端，您都可以透過即時查看他們的 iPhone 螢幕來指導他們進行故障排除步驟。按照以下步驟開始。
步驟 1：指導終端使用者安裝 Splashtop SOS 應用程式
首先，接收支援的人必須安裝必要的 Splashtop 應用程式：
指示使用者從 App Store 下載並安裝 Splashtop SOS 應用程式到他們的 iPhone。
在您的 iPad（技術人員的裝置）上安裝 Splashtop Business 應用程式。
步驟 2：請使用者開啟 Splashtop SOS 應用程式
一旦安裝了 Splashtop SOS 應用程式，終端使用者必須在他們的 iPhone 上啟動該應用程式。該應用程式將生成一個連線代碼，他們需要與您（技術人員）分享以啟動遠端連線。
Step 3: 指南 the End-User to Enable Screen Sharing
由於 iOS 不允許完全遠端控制，使用者必須手動啟用螢幕共享，讓您查看他們的螢幕：
要求他們打開 iPhone 上的控制中心：
有 Home 按鈕的 iPhone：從螢幕底部向上滑動。
沒有 Home 按鈕的 iPhone：從右上角向下滑動。
指示他們按住螢幕錄製按鈕。
讓他們從清單中選取 Splashtop SOS，然後點擊開始廣播。
步驟 4：在您的 iPad 上輸入連線代碼
在您的 iPad 上，開啟 Splashtop Business 應用程式並按照以下步驟操作：
點擊 SOS 圖示以開啟連接畫面。
Enter the 9-digit 連線代碼 provided by the end-user.
Tap 連接 to start the 連線.
步驟 5：在您的 iPad 上查看終端使用者的 iPhone 螢幕
連接後，您將能夠在 iPad 上即時查看 iPhone 的螢幕。雖然 iOS 不允許直接控制，但你可以透過故障排除步驟指導使用者，識別問題，並遠端提供清晰的指示。
步驟 6：使用檢視控制以提供更好的支援
在連線期間，您可以：
旋轉螢幕（順時針）以獲得更好的視圖。
調整顯示大小（縮放或原始大小）。
進入全螢幕模式以獲得更身臨其境的體驗。
截圖來記錄問題或提供視覺指導。
Step 7: Instruct the End-User to 中斷連接 the 連線
一旦支援連線完成，確保連接已正確關閉：
要求終端使用者重新打開 Splashtop SOS 應用程式。
指導他們點擊中斷連接以結束連線並停止螢幕廣播。
IT 技術人員通常不會從 iPad 提供遠端支援，但有了 Splashtop，您現在可以從任何地方協助終端使用者——即使沒有電腦。通過這些簡單的步驟，您可以有效地從 iPad 排除 iPhone 問題，幫助使用者快速輕鬆地解決問題。
在下一部分中，我們將介紹確保每次連線安全和安全的最佳實踐。
iPad 和使用者的 iPhone 之間安全遠端存取的安全考量
當從 iPad 為使用者的 iPhone 提供遠端支援時，安全性應始終是首要考量。確保安全且受控的連接有助於保護 IT 技術人員和使用者免受潛在漏洞的影響。遵循這些最佳實踐以確保安全和安全遠端存取。
使用值得信賴的遠端存取軟體
僅使用如 Splashtop 這樣的知名和經過驗證的遠端存取軟體，提供安全、加密的連接。
確保軟體符合 Apple 的安全政策，且不需要像越獄這樣的風險配置。
確保網路連接安全
要求終端使用者連接到私人加密的 Wi-Fi 網路，而不是公共 Wi-Fi，以減少安全風險。
如果使用行動數據，請確認連接受到端到端加密保護，以防止未經授權的存取。
啟用雙重驗證 (2FA)
如果可用，請在您的遠端存取帳戶上啟用 2FA 以增加額外的安全層。
使用強而獨特的密碼以防止未經授權的登入。
手動監控和批准連接
不要使用始終開啟的遠端存取，而是要求終端使用者通過分享一次性連線代碼手動批准每次連線。
對於意外的連接請求要保持��謹慎，並在接受之前驗證其合法性。
保持裝置和應用程式更新
確保技術人員的 iPad 和使用者的 iPhone 都運行最新的 iOS 版本，以獲得安全更新。
保持 Splashtop SOS 和 Splashtop Business 應用程式更新，以維持相容性和安全性。
驗證權限和存取記錄檔
檢查應用程式權限，僅授予必要功能的存取權限，例如 螢幕共享。
如果您的遠端存取工具提供連線記錄檔，請定期檢查以偵測任何異常活動。
確保連線已正確中斷。
一旦支援連線完成，指示使用者在 Splashtop SOS 應用程式中手動中斷連接連線，以防止未經授權的檢視。
關閉 iPad 上的 Splashtop Business 應用程式，以確保背景中沒有活動的會話。
使用 Splashtop 從 iPad 安全地存取 iPhone
Splashtop 讓 IT 技術人員和支援專業人員能夠從 iPad 遠端存取和檢視終端使用者的 iPhone 螢幕，實現無縫的即時遠端支援。無論您是在排除技術問題、引導員工完成設定過程，還是協助客戶使用他們的裝置，Splashtop 都提供安全、可靠且無煩惱的解決方案——即使只使用 iPad。
為什麼選擇 Splashtop 來進行遠端 iPhone 支援？
快速簡便的設置 – 使用者只需在他們的 iPhone 上安裝 Splashtop SOS 應用程式並提供連線代碼，您即可從 iPad 上的 Splashtop Business 應用程式立即連接。
安全且加密的連接– Splashtop 使用企業級 加密 來確保所有遠端支援會話保持私密和受保護。
即時螢幕檢視 – 體驗流暢、低延遲的螢幕鏡像，讓診斷問題和指導使用者進行故障排除變得輕而易舉。
受到 IT 專業人員和支援團隊的信賴 – Splashtop 是一款 獲獎的 遠端支援解決方案，被全球的 IT 團隊、MSPs 和企業用於快速、有效的 iPhone 協助。
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