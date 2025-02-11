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An iPad and an iPhone, connected via remote access software from Splashtop.
探索遠端存取

如何從 iPad 遠端存取 iPhone

通過 Verena Cooper
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對於 IT 團隊和支援專業人員來說，能夠從 iPad 遠端存取並查看終端使用者的 iPhone 是非常有用的，這有助於排除故障、提供指導和確保高效支援。雖然 iOS 裝置不允許完全遠端控制，但 Splashtop 讓 IT 技術人員能夠安全地即時查看 iPhone 的螢幕，讓診斷和解決問題變得更容易。

使用 Splashtop，IT 專業人員現在可以直接從 iPad 提供遠端支援，讓他們能夠從任何地方靈活地協助使用者。在本指南中，我們將介紹先決條件、設定過程、安全考量，以及如何使用 Splashtop 從 iPad 無縫存取和檢視 iPhone 的螢幕。

遠端存取終端使用者的 iPhone 所需的先決條件從 iPad

在從 iPad 設定 遠端存取 使用者的 iPhone 以進行 遠端支援 之前，請確保滿足以下要求：

1. 相容的裝置和軟體

iPhone（終端使用者的裝置）和 iPad（技術人員的裝置）都應該運行最新的 iOS 版本，以確保與遠端存取工具的相容性。某些功能可能在較舊的型號或過時的軟體上無法使用。

2. 可靠的網路連接

由於遠端存取依賴於網路連接，兩個裝置都必須連接到穩定的 Wi-Fi 網路或強大的行動信號，以避免在連線過程中出現延遲或斷線。

3. 終端使用者 iPhone 的螢幕共享權限

iOS 裝置限制完全遠端控制，但可以透過 Splashtop 進行螢幕共享。使用者需要在他們的 iPhone 上啟用螢幕錄製和廣播權限，以便與技術人員的 iPad 分享螢幕。

4. 安全存取和隱私

為了在遠端存取終端使用者的 iPhone 時保持安全：

  • 使用值得信賴的 遠端存取軟體，如 Splashtop，提供加密和安全連接。

  • 確保終端使用者處於私人和安全的網路中，以減少安全風險。

  • 驗證應用程式是否符合 Apple 的隱私政策，以保護使用者資料。

5. 基於連線的存取以確保安全

Since full 遠端控制 of an iPhone is not possible, Splashtop uses a 連線-based approach where the end-user manually starts a 連線. The end-user must generate a 連線代碼 from the Splashtop SOS app and provide it to the 技術人員 before screen sharing begins.

通過滿足這些先決條件，IT 技術人員可以從任何地方高效地支援終端使用者——甚至只需使用 iPad。在下一部分中，我們將逐步介紹使用 Splashtop 設定遠端存取的過程。

7 個簡單步驟，從 iPad 設定遠端存取到使用者的 iPhone

使用 Splashtop 從 iPad 為終端使用者的 iPhone 提供遠端支援既簡單又高效。無論您是在協助員工、客戶，還是用戶端，您都可以透過即時查看他們的 iPhone 螢幕來指導他們進行故障排除步驟。按照以下步驟開始。

步驟 1：指導終端使用者安裝 Splashtop SOS 應用程式

首先，接收支援的人必須安裝必要的 Splashtop 應用程式：

  • 指示使用者從 App Store 下載並安裝 Splashtop SOS 應用程式到他們的 iPhone。

  • 在您的 iPad（技術人員的裝置）上安裝 Splashtop Business 應用程式。

步驟 2：請使用者開啟 Splashtop SOS 應用程式

一旦安裝了 Splashtop SOS 應用程式，終端使用者必須在他們的 iPhone 上啟動該應用程式。該應用程式將生成一個連線代碼，他們需要與您（技術人員）分享以啟動遠端連線。

Step 3: 指南 the End-User to Enable Screen Sharing

由於 iOS 不允許完全遠端控制，使用者必須手動啟用螢幕共享，讓您查看他們的螢幕：

  • 要求他們打開 iPhone 上的控制中心：

  • 有 Home 按鈕的 iPhone：從螢幕底部向上滑動。

  • 沒有 Home 按鈕的 iPhone：從右上角向下滑動。

  • 指示他們按住螢幕錄製按鈕。

  • 讓他們從清單中選取 Splashtop SOS，然後點擊開始廣播。

步驟 4：在您的 iPad 上輸入連線代碼

在您的 iPad 上，開啟 Splashtop Business 應用程式並按照以下步驟操作：

  • 點擊 SOS 圖示以開啟連接畫面。

  • Enter the 9-digit 連線代碼 provided by the end-user.

  • Tap 連接 to start the 連線.

步驟 5：在您的 iPad 上查看終端使用者的 iPhone 螢幕

連接後，您將能夠在 iPad 上即時查看 iPhone 的螢幕。雖然 iOS 不允許直接控制，但你可以透過故障排除步驟指導使用者，識別問題，並遠端提供清晰的指示。

步驟 6：使用檢視控制以提供更好的支援

在連線期間，您可以：

  • 旋轉螢幕（順時針）以獲得更好的視圖。

  • 調整顯示大小（縮放或原始大小）。

  • 進入全螢幕模式以獲得更身臨其境的體驗。

  • 截圖來記錄問題或提供視覺指導。

Step 7: Instruct the End-User to 中斷連接 the 連線

一旦支援連線完成，確保連接已正確關閉：

  • 要求終端使用者重新打開 Splashtop SOS 應用程式。

  • 指導他們點擊中斷連接以結束連線並停止螢幕廣播。

IT 技術人員通常不會從 iPad 提供遠端支援，但有了 Splashtop，您現在可以從任何地方協助終端使用者——即使沒有電腦。通過這些簡單的步驟，您可以有效地從 iPad 排除 iPhone 問題，幫助使用者快速輕鬆地解決問題。

在下一部分中，我們將介紹確保每次連線安全和安全的最佳實踐。

iPad 和使用者的 iPhone 之間安全遠端存取的安全考量

當從 iPad 為使用者的 iPhone 提供遠端支援時，安全性應始終是首要考量。確保安全且受控的連接有助於保護 IT 技術人員和使用者免受潛在漏洞的影響。遵循這些最佳實踐以確保安全和安全遠端存取。

使用值得信賴的遠端存取軟體

  • 僅使用如 Splashtop 這樣的知名和經過驗證的遠端存取軟體，提供安全、加密的連接。

  • 確保軟體符合 Apple 的安全政策，且不需要像越獄這樣的風險配置。

確保網路連接安全

  • 要求終端使用者連接到私人加密的 Wi-Fi 網路，而不是公共 Wi-Fi，以減少安全風險。

  • 如果使用行動數據，請確認連接受到端到端加密保護，以防止未經授權的存取。

啟用雙重驗證 (2FA)

  • 如果可用，請在您的遠端存取帳戶上啟用 2FA 以增加額外的安全層。

  • 使用強而獨特的密碼以防止未經授權的登入。

手動監控和批准連接

  • 不要使用始終開啟的遠端存取，而是要求終端使用者通過分享一次性連線代碼手動批准每次連線。

  • 對於意外的連接請求要保持謹慎，並在接受之前驗證其合法性。

保持裝置和應用程式更新

  • 確保技術人員的 iPad 和使用者的 iPhone 都運行最新的 iOS 版本，以獲得安全更新。

  • 保持 Splashtop SOS 和 Splashtop Business 應用程式更新，以維持相容性和安全性。

驗證權限和存取記錄檔

  • 檢查應用程式權限，僅授予必要功能的存取權限，例如 螢幕共享

  • 如果您的遠端存取工具提供連線記錄檔，請定期檢查以偵測任何異常活動。

確保連線已正確中斷。

  • 一旦支援連線完成，指示使用者在 Splashtop SOS 應用程式中手動中斷連接連線，以防止未經授權的檢視。

  • 關閉 iPad 上的 Splashtop Business 應用程式，以確保背景中沒有活動的會話。

使用 Splashtop 從 iPad 安全地存取 iPhone

Splashtop 讓 IT 技術人員和支援專業人員能夠從 iPad 遠端存取和檢視終端使用者的 iPhone 螢幕，實現無縫的即時遠端支援。無論您是在排除技術問題、引導員工完成設定過程，還是協助客戶使用他們的裝置，Splashtop 都提供安全、可靠且無煩惱的解決方案——即使只使用 iPad。

為什麼選擇 Splashtop 來進行遠端 iPhone 支援？

  • 快速簡便的設置 – 使用者只需在他們的 iPhone 上安裝 Splashtop SOS 應用程式並提供連線代碼，您即可從 iPad 上的 Splashtop Business 應用程式立即連接。

  • 安全且加密的連接– Splashtop 使用企業級 加密 來確保所有遠端支援會話保持私密和受保護。

  • 即時螢幕檢視 – 體驗流暢、低延遲的螢幕鏡像，讓診斷問題和指導使用者進行故障排除變得輕而易舉。

  • 受到 IT 專業人員和支援團隊的信賴 – Splashtop 是一款 獲獎的 遠端支援解決方案，被全球的 IT 團隊、MSPs 和企業用於快速、有效的 iPhone 協助。

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常見問題

是否可以透過行動網路從 iPad 遠端存取我的 iPhone？
我可以使用 Splashtop 從我的 iPad 存取多個 iPhone 嗎？
我需要在同一個 Wi-Fi 網路上才能從 iPad 存取我的 iPhone 嗎？
我可以從 iPad 存取鎖定或待機模式的 iPhone 嗎？
我可以從 iPad 遠端存取 iPhone 嗎，如果兩個裝置運行不同的 iOS 版本？

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