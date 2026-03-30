遠端存取幫助員工在任何地方保持生產力，並為 IT 團隊提供更靈活的支援。但若不做好安全措施，它也可能成為攻擊者的一個高價值入口。
僅靠密碼不足以保護遠端存取。當混合型員工、IT 團隊和供應商從辦公室外部連接到業務系統時，組織需要更強的驗證來保持帳戶和遠端連線的安全。
雙重驗證是一種有效保護遠端存取的方法。在登入時增加第二步驟的驗證，因此單靠被盜用的密碼不足以存取遠端連線。
考量到這一點，讓我們來看看什麼是雙重驗證，為什麼它對於遠端存取很重要，以及如何有效地進行設置。
什麼是遠端存取的雙重驗證？
雙重驗證 (2FA) 是一種登入過程，透過要求額外的元素，例如驗證器應用程式提示、一次性代碼或硬體權杖，來補充密碼，以供使用者登入。這確保了即使密碼被盜竊，小偷也無法在沒有額外驗證的情況下登入用戶的帳戶。
遠端存取中，雙重驗證保護遠端電腦、應用程式、伺服器和支援連線的安全性。由於遠端存取允許使用者從任何地點和裝置連接，因此驗證使用者並保護帳戶免受密碼被盜用的威脅極為重要。
雙重驗證屬於 多重驗證（MFA）的一部分。然而，就本文的目的而言，我們將特別著眼於雙重驗證。
常見的遠端存取雙重驗證 (2FA) 方法包括：
驗證器應用程式推送批准
驗證器應用程式一次性密碼
SMS 或電子郵件驗證代碼（如果支援）
硬體安全金鑰或權杖
生物識別驗證緊密結合於受信任的驗證流程
為什麼遠端存取需要雙重驗證
遠端存取讓員工可以在任何地方工作，包括連接到敏感系統、內部檔案、管理工具和業務關鍵裝置。這些連接必須保持安全，以確保 IT 合規 和業務的連續性。沒有良好的帳戶安全性，一個被洩露的密碼可能會造成嚴重損害。
攻擊者有許多方法可以竊取密碼，包括釣魚、認證重用和暴力破解攻擊。如果沒有第二層存取安全層，只需一個被竊的登入，攻擊者就能存取敏感資料和關鍵系統。雙重驗證在使用者登入時要求驗證身份，增加了一層額外的安全保護。
雙重驗證（2FA）對遠端存取的好處包括：
降低因被竊取的認證資訊而導致未授權登入的風險
提升遠端工作者、承包商和 IT 管理員的安全性
為主動遠端存取和特權帳戶增加了保護
支持受監管環境中的合規和審計要求
更有信心遠端存取對於商業用途足夠安全
在設定遠端存取的雙重驗證之前
在啟用雙重驗證前，仔細規劃推行計畫會有所幫助。檢視誰需要遠端存取、他們連接哪些系統、他們將如何驗證以及有哪些恢復選項，可以幫助減少困惑並避免不必要的安全漏洞。
在部署遠端存取的雙重驗證時，請確保：
識別誰使用遠端存取以及他們連接的系統
確定使用哪些遠端存取工具或存取路徑
決定哪�些使用者或群組必須使用雙重驗證
選擇您要支援的第二步驟方法
確保使用者已註冊選定的驗證方法
準備備份存取及恢復步驟以防止被鎖住
與一個小型試點小組一起測試
訓練使用者並解釋將會發生的變化以及他們需要做什麼
如何設定遠端存取的雙重驗證
當您為您的遠端存取軟體設置雙重驗證 (2FA) 時，您需要確保在所有帳戶中正確執行，並且過程運行順利。只需遵循這七個步驟，您就可以通過可靠的驗證高效地確保遠端存取的安全：
步驟 1：檢視您的遠端存取環境
在設定雙重驗證之前，您應該了解遠端和混合員工的存取路徑。這可能包括遠端存取辦公室電腦、遠端支援 IT 團隊、供應商存取伺服器等。具體情況因公司而異，且取決於您使用的是遠端存取平台、VPN、RDP，還是基於雲端的存取服務。
步驟 2：選擇在哪裡執行雙重驗證
可以在不同層級強制實施雙重驗證，這取決於環境。這可能包括在身份或單一登入層強制執行，遠端存取平台內，在遠端桌面閘道或代理層，或在端點登入層，但哪一層最適合公司將取決於其存取架構、使用者體驗目標和管理控制要求。
步驟 3: 選取驗證方法
有許多不同類型的雙重驗證，包括基於應用程式的提示、一次性密碼和硬體金鑰。選擇一種既能提供安全性和恢復選項，又能簡單易用的方法是很重要的，這樣員工才能輕鬆連接，不費力氣。確保您選擇了一種員工會接受並持續使用的方法。
步驟 4：註冊使用者�和裝置
雙重驗證依賴於使用者註冊其第二因素方法來驗證其身份。這可以包括註冊驗證應用程式、驗證電話或其他次要裝置，或註冊支援的硬體權杖。組織也應按用戶群組分配原則，並保持備案或回復選項以防萬一出現任何問題。不要忘記，不完整的註冊可能會導致推行問題，並阻止使用者安全登入。
步驟5：啟用遠端存取的雙重驗證原則
一旦用戶註冊後，您可以開始對遠端存取強制實施雙重驗證。您需要設定原則，指定何時需要雙重驗證，是否允許信任裝置選項，以及特權使用者或敏感系統是否應遵循更嚴格的存取要求。
步驟 6：完整測試登入流程
測試總是重要的；你可能會開啟雙重驗證，只發現自己不小心讓所有人都無法進入他們的帳戶。您會想要測試登入流程，包括成功登入後的狀況、登入失敗嘗試時的反應、新裝置上的雙重驗證行為或密碼重置後的反應，以及帳戶備份和恢復。這些測試應驗證安全性和可用性，包括用戶是否能夠成功完成登入流程，以及恢復和備份存取是否如預期運作。
步驟七：全面推出並監控
一旦您的雙重驗證原則設定完成且測試通過，您可以在整個組織中擴展它們。然而，這並不意味著你的工作就結束了；仍然需要監控你的網路並微調你的原則。務必注意失敗的登入嘗試、異常的存取嘗試及螢幕鎖定，以識別可疑行為，並監控服務台票據和使用者註冊完成情況，以識別需處理的任何問題。資訊安全 是一個持續的過程，因此監控和完善您的安全措施至關重要。
企業設定遠端存取雙重驗證的常見方式
根據組織的需求和偏好，有多種方式可以設置雙重驗證。每個都有其自身的優勢，因此決策者應考慮他們的選擇，並選擇最適合他們業務的那一個。
一般的雙重驗證 (2FA) 方法包括：
透過遠端存取平台進行雙重驗證
許多遠端存取解決方案允許管理員直接在其平台中啟用雙重驗證。這使得設置更簡單，並提供集中化的原則控制，同時減少了混合搭配多個安全元件以啟用雙重驗證的需求。組織應該確認該平台支持他們所需的驗證方法、原則和身份流程。
透過身分識別提供者或 SSO 平台的雙重驗證
許多組織已經使用單一登入 (SSO) 或其他身份提供者來強制執行驗證。這意味著他們已經有一個驗證器，可以在所有應用程式和遠端工具上施行一致的存取政策，員工也已經註冊並在使用，並且可以搭配他們的遠端存取軟體使用。這種方法通常適合已經通過 SSO 或身份提供者集中管理驗證的組織。
在端點登入層的雙重驗證 (2FA)
某些環境在裝置登入階段需要額外的驗證，而不是在啟動遠端存取解決方案時。這有助於為用戶帳戶提供額外的安全層次，也包括遠端裝置。雖然它可以幫助確保本地和遠端登入的安全，但根據您的解決方案，實施起來可能會更為複雜。
啟用 2FA 以進行遠端存取時須避免的常見錯誤
雖然雙重驗證是遠端存取的一個強大安全工具，但組織在啟用它時可能會出現一些錯誤步驟。雖然這些錯誤看似微不足道，但對於網路安全仍可能造成重大影響，因此務必要留意。
常見的雙重驗證錯誤包括：
在用戶註冊之前開啟強制執行，可能會鎖住用戶的帳號。
依賴薄弱或不方便的驗證方法，這些方法要麼提供最低限度的安全性，要麼削弱生產力，因為它們讓員工感到沮喪並拖慢工作進度。
未能計畫備份和恢復選項，可能會因用戶失去他們的第二重驗證因素而造成鎖定和不必要的中斷。
將相同的原則套用到每個帳戶而不規劃例外情況。
在發布前未測試遠端存取工作流程，導致團隊錯過錯誤或問題。
忽視也遠端存取系統的第三方供應商或承包商。
完成設定，但後續未能監控登入活動。
內建雙重驗證的遠端存取解決方案應具備的要點
所以，現在我們知道如何設置雙重驗證以及需要避免的錯誤，是時候考慮你想尋找什麼了。不是所有遠端存取解決方案或驗證器工具都是一樣的，所以考量您的需求非常重要，確保找到的工具能滿足這些需求。
在遠端存取解決方案中尋找以下內容：
輕鬆的雙重驗證設置和原則管理，提供客製化與彈性。
提供安全遠端存取的支援，無需增加複雜性，讓使用者能夠輕鬆可靠地連接，無需費心。
集中式用戶和裝置控制以維持更進一步的安全性。
登入和監控存取活動以識別可疑行為。
強大的效能和用戶友好的功能，確保安全不會影響生產力。
相容於更廣泛的安全需求，例如單一登入 (SSO)、存取控制和審核準備。
Splashtop 如何透過雙重驗證協助安全遠端存取
對於想要安全遠端存取且不想增加不必要複雜性的組織，Splashtop 提供了一種實用的方法來保護遠端連線，同時保持使用者體驗的簡單明瞭。Splashtop 遠端存取專為從任何地方安全、可靠地連接電腦而設計，安全功能包括多重驗證作為其安全連接方法的一部分。
對於有著更廣泛 IT 和安全需求的團隊，Splashtop Enterprise 添加了進階的安全和管理功能，例如 SSO/SAML、精細控制、SIEM 日誌記錄和 IP 白名單。這賦予組織更多控制權，讓他們能夠管理用戶、設備和環境間的遠端存取。
這使得 Splashtop 非常適合那些想要提高遠端存取安全性而不需組合更複雜舊版遠端桌面堆疊的公司。與其將雙重驗證當作獨立的事後考量，團隊可以使用 Splashtop 來提供安全的遠端存取，具備集中的控管以及更流暢的部署體驗。
安全遠端存取始於強大的驗證
遠端存取應始終與強驗證配對，雙重驗證是減少未經授權存取風險的最有效方法之一。被盜的密碼不應該足以開啟遠端連線的大門。
為了有效展開雙重驗證 (2FA)，組織應檢視他們的遠端存取環境，選擇正確的強制執行點，妥善註冊使用者，測試登入和恢復流程，並在推出後監控問題。目標不僅是啟用雙重驗證，而是要以安全、可用且易於管理的方式實施它。
安全遠端存取不必過於複雜。採用正確的方法和合適的平台，企業可以在支援隨地工作的同時，對於誰可以連接以及如何連接進行更強的控制。
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