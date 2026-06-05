Splashtop本周遠端存取評論-2019年8月5日

查看 2019 年八月 5 日一周的頂級客戶評論。 找出 2000 萬人使用 Splashtop 的一些原因。
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以下是過去一周的一些熱門評論！
本週精選
Splashtop Remote Access評論
“這具有我以低成本管理遠端員工所需的所有功能，非常適合我的小型企業。分享鏈接以吸引用戶的能力非常棒且易於使用。連通性很棒。”
-元 J
「很棒的遠端體驗。 我以前從 LogMeIn 擁有的一切都只是成本的一小部分！」
-理查德·梅爾頓
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Splashtop遠端支援審查
「我一直在使用這個應用程序。 它讓我與公司資料中心保持連線，並為我支援的員工提供支援。」
-卡門·克倫肖
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Splashtop Remote Access ：適用於想要遠端存取其電腦的商業專業人士和小型團隊。 深入了解|免費試用
Splashtop Remote Support ：適用於希望以有人值守且無人值守的方式遠端存取其使用者電腦的 IT、服務台和MSPs ，以提供遠端支援。 深入了解|免費試用
Splashtop SOS：適用於需要有人值守的快速支持解決方案以為其用戶設備提供按需遠端支持的 IT，支持和服務台團隊。 進一步了解 | 免費試用