利用遠端技術改善客戶體驗

在當今世界預計出色的客戶體驗。 製造商和經銷商如何超出預期？ 繼續閱讀以找出答案。
如今，產品製造商和經銷商的客戶希望購買的不僅僅是實體產品。 他們期望出色的客戶體驗，包括高效的售後支持，以確保產品的持續可靠性。 這就是為什麼有效的 B2B 客戶支持策略最終增加收入的原因。
通過提供可靠的遠端支持和卓越的客戶體驗（CX），您可以留住客戶並提高長期關係價值。 客戶終身價值是盈利增長的核心。
高效的遠端支援團隊和強大的技術是成功的組合
最有效的公司還認識到，提供出色的遠程支持是不夠的。 他們必須考慮自己的技術支援人員及其客戶在解決問題時所需的努力。 自大流行初期以來，正如麥肯錫在他們的文章中指出的那樣，有效和高效的技術遠程支持團隊的價值已經變得明顯，重新構想大流行後的勞動力。
除了高效的遠端支援人員之外，功能強大且簡單的技術也是強大 CX 的基礎。 如今，使用技術來回應客戶需求至關重要。 它可以實現可觀的成本效益，同時提高 CX。 這反映在全球 Rackspace 技術調查的最新調查結果中，該調查發現在他們最新的客戶體驗和技術報告中。
這些因素的匯合促使公司切換到 Splashtop 以獲得遠端客戶支持。這裡有兩個例子：
Munster Business Equipment降低成本同時確保卓越的客戶��體驗
在研究降低營運成本的方法時，Munster Business Equipment(Munster) 發現現場客戶在列印和掃描問題上激增所造成的高營運成本。 但是，許多問題都可以在沒有前往客戶的情況下解決。
Munster轉向遠端支援軟體解決方案，認為這是透過出色的技術支援降低成本和最大化客戶體驗的理想方式。 在同行公司強烈推薦Splashtop Remote Support用於遠端支援後，他們決定嘗試一下。
蒙斯特發現 Splashtop 以簡單的解決方案提供了高級遠端支持，同時也是唯一具有高價格的頂級解決方案。 他們特別注意到了 Splashtop，日誌和 TeamViewer 之間的價格差異。 當並排比較時，作為標準產品的一部分，Splashtop 提供了比 LogMeIn 和 TeamViewer 更多的功能。 因此，Splashtop 不僅是最實惠的選擇，而且也是最有價值的選擇。
「Splashtop 使我們能夠遠端支持數百名客戶，沒有它，我們將繼續對可以遠端完成的電話進行現場訪問，從而產生了利潤較低的服務部門。」 — 達拉赫·米德，蒙斯特商業設備銷售經理
Yamaha 馬達可遠端支IoT援客戶現場的裝置
Yamaha 馬達將表面黏著技術 (SMT) 產品推向市場，在一項重要的技術差異化方面。 該公司通過提供客戶特定的支持聯繫電話，以解決產品查詢和問題，推出了 SMT 服務的遠程維護服務。 由於他們將 Splashtop 實施為遠端支持解決方案，因此他們的技術人員能夠顯著縮短響應和解決時間。 這導致了更快樂的客戶。
在使用 Splashtop 之前，雅馬哈汽車 IT 團隊將通過從基於 Windows 的 SMT 設備收集信息來識別技術問題。 然後，他們將通過文件，電子郵件和照片與客戶��交換信息。 發生問題時，縮短修復和恢復的時間是一個主要問題。 為了解決問題，經常更換設備零件，維修工程師需要親自拜訪並執行維修工作。 服務工程師的旅行和現場工作時間對雅馬哈汽車來說成本變得昂貴。
雅馬哈汽車 SMT 集團的資訊服務總監 Masui 三春及其團隊無法縮短服務工程師的派遣時間。 因此，他們決定使用 Splashtop 縮短客戶與他們聯繫並確定原因之間的時間。 所有在派遣工程師之前。
借助 Splashtop，雅馬哈的 SMT 集團可以通過直接將技術問題的根本原因直接遠端傳輸到 SMT 物聯網設備，快速捕獲有關技術問題根本原因的準確信息。 在 Splashtop 之前，他們必須口頭溝通操作屏幕和方法的狀態與客戶。 這通常導致客戶體驗不佳。 現在，他們可以直接訪問設備，獲取錯誤歷史記錄和操作日誌。 他們透過快速輕鬆地提供作業狀態和方法的完整內容，大幅改善了 CX。
現在，Splashtop 作為 SMT 集團一年 365 天，每天 24 小時全天候提供遠端維護服務的核心技術解決方案。
「我們可以比以往更安全、更準確地取得資訊，而不會浪費任何時間，並迅速採取客戶設備上所需的下一步。 使用 Splashtop 進行遠端支持，大大減輕了我們技術人員和客戶的負擔。」 — 雅馬哈汽車 SMT 集團信息服務部主管三春真井。
Splashtop 增強現實使遠端支持更好
隨著 Splashtop AR (擴增實境) 的推出，吸引了產品製造商和經銷商透過 Splashtop Enterprise 進行遠端客戶支援。
當用戶在遠程站點遇到問題時，他們可以立即與遠程 IT 技術人員共享他們正在使用的任何設備的攝像頭。 然後，技術人員（和用戶）可以直接在屏幕上註釋。 他們每個人都有自己指定的顏色，所以他們可以告訴��誰註釋了什麼（見下圖）。
Splashtop AR 的優點：
提高技術人員工作效率：搭配遠端診斷和故障排除功能，技術人員得以支援多個異地據點，也不必舟車勞頓地到場服務。
分享知識並相互合作：讓現場的非技術人員也有能力在需要 2 級技術指導的情況下，解決問題並協助現場學徒。
提高客戶和員工滿意度：通過引導員工或客戶在經驗豐富的遠程技術人員的幫助下解決技術問題，提高第一次通話的解決方案。
Splashtop AR 通過使異地專業技術人員能夠像在場一樣進行故障排除，識別和解決問題，從而增強了遠端支持。 最終提高效率並改善客戶體驗，同時降低成本。
通過提供具有成本效益的遠端支持來增強您
通過經過驗證的先進技術提供最有價值的遠端支持，您的公司會受益嗎？ 是的，毫無疑問。 立即嘗試 Splashtop，看看您可以將遠端客戶支援預算帶到多遠。