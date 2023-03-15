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學校的IT團隊如何通過Splashtop遠端支援降低成本，減少差旅並提高效率

通過 Splashtop Team
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弗吉尼亞農業與生命科學技術學院（CALS）的IT團隊使用Splashtop在多個位置遠端支援其託管設備。閱讀下面的案例分享，了解如何使用Splashtop遠端支援來降低成本，減少差旅並提高效率！

你是否是一名學校 IT 專業人員，需要花費太多時間前往不同的教室或校園來支援或部署託管設備？

您是否已經在使用遠端支援產品，但是發現它不可靠或不友好？

您的預算有限嗎？

如果是這樣，您並不孤單。

許多學校 IT 專業人員都面臨著管理分散在多個位置的大量設備的挑戰。 學校和大學的 IT 部門也在預算緊張的情況下苦苦掙扎，這使得以可承受的價格找到正確的解決方案變得困難。

Virginia Tech CALS的IT團隊就是這種情況。他們僅用一個13人的團隊就努力為140個站點的2200多台電腦和設備提供支持。隨著時間的流逝，他們的工作量繼續增加。這促使他們搜索一種遠端支援解決方案，該解決方案使他們可以在任何時間/任何地方快速輕鬆地存取其託管設備。在嘗試了其他多種產品之後，該團隊發現了Splashtop遠端支援所需的功能，優勢和價格。

Splashtop遠端支援是IT團隊使用的經濟高效的高效能解決方案，可無限制地無人值守對其託管電腦進行遠端存取。它是其他更昂貴的遠端存取/支持產品（如Bomgar Remote Support和LogMeIn Central）的絕佳替代品。

Virginia Tech - Splashtop 遠端支援案例研究概述了 Splashtop 遠端支援提供的功能，以及 Virginia Tech CAL 的 IT 團隊自開始以來所享受的好處，包括：

  • Splashtop Streamer，使他們能夠方便地連接到託管電腦（持久用戶端）

  • 一整套用於安全性，用戶和電腦分組等功能。

  • 通過多任務處理提高工作效率

  • 遠端存取以供教師存取其工作電腦

“我們想要使我們能夠接管用戶系統並幫助教師解決問題的功能。降低成本和減少差旅是額外的好處……與等待兩個星期的人員到現場相比，Splashtop遠端支援可以比現在更快地解決您的問題。”

- Edward O'Dell， Virginia Tech CALS

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