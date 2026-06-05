學校的IT團隊如何通過Splashtop遠端支援降低成本，減少差旅並提高效率

跳至主內容
Splashtop20 years of trust
登入免費試用
+1.408.886.7177登入免費試用
Front view of Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences (CALS) building

學校 IT 善用 Splashtop 降低成本並提升效率

Splashtop Team
閱讀時間：2 分鐘
更新
開始使用 Splashtop
最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
免費試用

弗吉尼亞農業與生命科學技術學院（CALS）的IT團隊使用Splashtop在多個位置遠端支援其託管設備。閱讀下面的案例分享，了解如何使用Splashtop遠端支援來降低成本，減少差旅並提高效率！

Virginia Tech logo on the left, and text on the right reading College of Agriculture and Life Sciences Virginia Tech in maroon and orange.

你是否是一名學校 IT 專業人員，需要花費太多時間前往不同的教室或校園來支援或部署託管設備？

您是否已經在使用遠端支援產品，但是發現它不可靠或不友好？

您的預算有限嗎？

如果是這樣，您並不孤單。

許多學校 IT 專業人員都面臨著管理分散在多個位置的大量設備的挑戰。 學校和大學的 IT 部門也在預算緊張的情況下苦苦掙扎，這使得以可承受的價格找到正確的解決方案變得困難。

Virginia Tech CALS的IT團隊就是這種情況。他們僅用一個13人的團隊就努力為140個站點的2200多台電腦和設備提供支持。隨著時間的流逝，他們的工作量繼續增加。這促使他們搜索一種遠端支援解決方案，該解決方案使他們可以在任何時間/任何地方快速輕鬆地存取其託管設備。在嘗試了其他多種產品之後，該團隊發現了Splashtop遠端支援所需的功能，優勢和價格。

Splashtop遠端支援是IT團隊使用的經濟高效的高效能解決方案，可無限制地無人值守對其託管電腦進行遠端存取。它是其他更昂貴的遠端存取/支持產品（如Bomgar Remote Support和LogMeIn Central）的絕佳替代品。

A case study document for Virginia Tech featuring Splashtop. The page includes the Virginia Tech logo, summary text, and a photo of a person using a laptop and smartphone on a desk.

Virginia Tech - Splashtop 遠端支援案例研究概述了 Splashtop 遠端支援提供的功能，以及 Virginia Tech CAL 的 IT 團隊自開始以來所享受的好處，包括：

  • Splashtop Streamer，使他們能夠方便地連接到託管電腦（持久用戶端）

  • 一整套用於安全性，用戶和電腦分組等功能。

  • 通過多任務處理提高工作效率

  • 遠端存取以供教師存取其工作電腦

“我們想要使我們能夠接管用戶系統並幫助教師解決問題的功能。降低成本和減少差旅是額外的好處……與等待兩個星期的人員到現場相比，Splashtop遠端支援可以比現在更快地解決您的問題。”

- Edward O'Dell， Virginia Tech CALS


分享
RSS 摘要訂閱

相關內容

An IT Helpdesk employee clicking on a support sign.
遠端學習與教育

有助於高等教育機構縮短停機時間的 IT 服務台解決方案

深入了解
Technician connecting into student's computer to debug an issue
IT 及服務台遠端支援

適用於學校服務台的最佳遠端支援軟體

深入了解
Three professionals collaborating at an outdoor café using Splashtop for efficient workflow
遠端學習與教育

遠程存儲如何平衡高等教育的競爭環境

深入了解
K12 student accessing school computers from his home using Splashtop's remote access software.
遠端學習與教育

K12學校的遠端訪問

深入了解
查看所有部落格