使用遠端存取功能進行 Live Photoshop 遠端教學

韋恩州立大學的CFPCA使用Splashtop使學生能夠遠端存取實驗室電腦。了解一位教授如何使用它為遠端學生提供動手的Photoshop演示。
在許多學校和學院都支援遠端學習的情況下，管理員一直在尋找解決方案，以確保學生在上課期間仍然能夠存取所需的資源。
對於要求學生使用特定軟體（例如用於圖形設計的Adobe Photoshop和Illustrator）或視頻編輯工具（例如Premiere Pro）的課程，這尤其重要。
韋恩州立大學表演藝術與傳播藝術學院（CFPCA）解決了這一難題，即利用Splashtop遠端桌面軟體將 允許學生從自己的設備遠端控制學校實驗室電腦 。
CFPCA還使用了Splashtop的遠端存取計劃功能，以確保整個班級的學生都可以在計劃的上課時間存取特定的電腦實驗室。
調度功能使Wayne State可以繼續為需要使用實驗室電腦工作的學生提供高質量的同步學習環境。
使用 Splashtop 進行 Photoshop 同步實驗室虛擬教學
這是用於遠端實驗室的Splashtop如何通過CFPAA教授的現場Photoshop演示來幫助他的遠端學習學生的方法：
「今天我的同步實驗室拍攝了一些鏡頭。 我正在教學站教學，在我身上訓練有一台攝像頭，我有一個助手在學生正在遵循我製作的 Photoshop 教程時登錄的 16 台機器後面運行。」
CFPCA的應用程式技術分析師Chris Gilbert曾在韋恩州立大學（Wayne State University）部署Splashtop發揮了重要作用：
「第一周（2020 秋季學期）已經完成，現在我們進入了第二週。 一切都在工作，因為它應該。 非常感謝你的一切，你和你的團隊已經放在一起. WSU 和最重要的 CFPCA 非常高興和感激。」
深入了解採用 Splashtop 技術的遠端實驗室
成千上萬的學區，學院和大學已將Splashtop用作遠端實驗室，作為其遠端學習和混合學習策略的戰略性部分。借助Splashtop，學生可以從自己的Windows，Mac，iOS，Android甚至Chromebook設備存取和遠端控制Windows和Mac實驗室電腦！
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