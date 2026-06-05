Splashtop本周遠端存取評論-2019年8月12日

以下是2019年8月12日當週Splashtop的最高評價。Splashtop提供了高度評價的，同類最佳的遠端桌面和遠端支援解決方案。
每週我們都會從Splashtop的幾位用戶那裡聽到他們對Splashtop的熱愛。查看過去一周的熱門評論，並繼續閱讀以了解有關Splashtop遠端存取解決方案的更多信息，並從今天開始。
本週精選
Splashtop Business Access 評論
“使用Splashtop可以在筆記本電腦上遠端工作時快速訪問我的桌面。聯繫[Splashtop的]有用的客戶服務非常容易。與LogMeIn相比，Splashtop具有極好的價值。我的桌面有兩台監視器，Splashtop提供了在監視器之間切換或在一個螢幕上並排顯示的選項。”
-馬爾科姆 T
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Splashtop遠端支援審查
「我剛剛切換到 Splashtop，以便在多個辦公室為我的客戶提供遠端支持。 我是 LogMeIn 的長期用戶，但價格超出了他們的產品。 過渡是無縫的，Splashtop 的可用性很棒」
-金絲 S
Splashtop遠端支援審查
「我選擇 Splashtop 的主要原因是使您可以查看和控制安卓/iOS 設備的功能。 我一直在使用該功能以及台式電腦的無人值守訪問功能，並且從第一天開始，兩者都一直在完美工作」
-傑克 S
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Splashtop Remote Access ：適用於想要遠端存取其電腦的商業專業人士和小型團隊。 免費試用
SRS Premium ：適用於希望無人值守遠端存取其使用者電腦以提供遠端支援的MSPs和 IT 團隊。
Splashtop Remote Support ：適用於需要有人值守的快速支援解決方案以便為其使用者的裝置提供按需遠端支援的 IT、支援和幫助台團隊。 免費試用