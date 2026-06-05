Splashtop的新效能功能可實現媒體和娛樂產業的遠端工作

Splashtop遠端連線以每秒40幀（fps）的多螢幕4k流傳輸速度更快，並以低延遲支持iMac Pro 27英寸Retina 5k工作站。
如果您製作視頻，VFX（視覺效果），3D動畫，音樂，廣播/電視節目或遊戲，則您可能熟悉在家中或旅行時的工作困難。無論是作為程序員，藝術家，設計師還是技術人員，您都可能需要訪問資源密集型軟體，以在需要數太字節存儲空間的工作電腦上進行圖形渲染，視頻編輯或數據同化軟體。該設備花費數万美元，並且不可能為您的每個團隊成員複製這樣的設置。如果沒有遠端訪問軟體，那麼遠端工作可能對您而言不是一個有效的選擇。甚至使用遠端訪問解決方案，由於流滯後，分辨率低，連接不良等原因，您的效果可能也不盡如人意。
使用Splashtop從任何電腦或行動裝置遠端存取和控制高端工作站。
現在，借助Splashtop的新效能功能，您不僅可以以40fps的速度傳輸4k / 5k，還可以同時為多台顯示器執行此操作。您可以在工作站上訪問超高分辨率的視頻，模型，其他文件和應用程式，就像坐在它前面一樣！
Splashtop 媒體&娛樂中的用戶分享他們的經驗
氣象專家進行氣象預報的最佳搭檔
"這是我們第一次遠程完成天氣。 我們登錄 Baron 氣象系統，準備圖形，為節目設置順序，並完全遠程操作天��氣系統。 Splashtop 在允許我們的氣象部門在仍然使用我們氣象系統的全部資源的同時遠端操作方面發揮了作用。" — 帕特里克·埃文斯, KESQ 新聞頻道 3 氣象學家和主機的眼睛在沙漠
視頻製作團隊遠端編輯和渲染視頻
"我在家用電腦上安裝了 Splashtop，可以使用它從世界任何地方訪問我的文件和編輯軟件。 我旅行很多！ 因此，當客戶需要我向他們發送視頻或照片時，我可以訪問我的編輯程序，渲染視頻並將其發送給他們，所有這些都通過我的手機或筆記本電腦。 我已經能夠接受更多的項目，因為我現在可以旅行更多，而不會影響我的工作。" — 馬龍托雷斯, 托雷斯工作室的所有者
從新聞工作室的多個位置遠端查看電腦螢幕
"我們使用 Splashtop 遠端存取具有顯示多查看器的微軟團隊會議的電腦。 總之，我們有 3 種不同類型的多觀眾，我們可以根據手頭的任務來查看。"— 凱莉·迪維格利亞, 新聞廣播總監 @WISS電視台
通過Splashtop Business計劃獲得安全的遠端存取並增強用戶體驗
借助Splashtop的遠端存取，您可以從幾乎任何位置，任何設備上安全地訪問工作電腦！您可以通過3個簡單的步驟完成此操作：
免費試用或購買Splashtop Remote Access Pro授權（為想要遠端工作的個人和團隊提供遠端存取）。 Splashtop Remote Support （為幫助台、 MSPs和 IT 部門提供的遠端支援）也提供新功能。
在工作電腦上安裝Splashtop Streamer
為您的家用Windows / Mac電腦，iOS或Android平板電腦/行動裝置下載Splashtop Business應用程式 ，然後啟動遠端連線！
借助新的高效能功能，您可以提高工作效率，並在遠端工作時按時交付項目。您可以在遠端位置，旅途中或在家中時編輯視頻，吸收大量數據，檢查文件的渲染進度，開發和測試遊戲版本，繪畫，雕刻等等。您只需要一個Wi-Fi連接！
Splashtop 會話受到多因素身份驗證，設備身份驗證，TLS/SSL 加密以及更多安全功能的保護。 此外，Splashtop 還提供了單一登錄（SSO）功能，並與 AD，ADFS，阿祖讀和 OKTA 集成。
更喜歡內部部署解決方案？
一些組織更喜歡本地部署，以提高安全性甚至提高性能。 Splashtop為您提供了一個部署自載解決方案的選項，該解決方案與集成一起安裝在防火牆後面。了解有關Splashtop本地的更多信息。
比其他遠端存取解決方案更快，更安全
您當前正在使用VPN還是其他遠端桌面解決方案？ Splashtop可以更快，更安全，更容易且更具成本效益地為大型團隊設置和擴展。了解Splashtop如何提供比VPN / RDP ， VNC ， RD網關和其他遠端存取軟體更好的功能。
為大型團隊獲得額外折扣
為了讓整個組織在家工作時保持高效， Splashtop為大型團隊推出了Splashtop Remote Access高達 25% 的折扣。
Splashtop 以最優惠的價格
提供更好的功能。 立即免費試用！