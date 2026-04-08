遠端訪問增強教育計劃的5種方式

近年來，教育行業發生了翻天覆地的變化。 那些在傳統學校長大的人，老師站在一群學生面前教課，參觀今天的教室會感到震驚。 今天的學校精通數字技術，並利用技術將課堂擴展到實體校園之外，為學生提供更大的價值和增強的學習。
遠端訪問就是這樣一種技術，它以多種方式增強 K-12、高等教育、職業技術教育 （CTE）、社區學院、培訓和其他計劃：
1. 確保緊急情況下的連續性
遠端存取技術使教育機構能夠為“萬一”的情況做好準備。其中一些情況包括：大雪、野火、其他各種自然緊急情況，或校園因任何原因需要關閉。透過遠端存取，“假設”情境從潛在的關注點轉變為正常運作模式的一部分。學校能夠輕鬆地從面對面學習切換到遠端學習，而不影響生產力。此外，學生可以在家中安全地繼續進行他們的課程和作業。
透過最好的遠端存取工具，學生和教育工作者可以在家中使用與在學校相同的電腦和軟體，無論使用任何裝置。
“對於在家工作的人來說，它（Splashtop）是一個很好的解決方案 - 如果他們不想或不能，他們不必親自進來。 它使我們能夠為有醫療問題的人提供服務。 有很多情況下人們不能進來。 我們還沒有能夠隨時訪問計算機的工具。 添加 Splashtop 使我們能夠 24 小時訪問。- Jason Deadman，聯邦學院的計算機服務服務台技術員
2. 幫助學生充分發揮潛力
在傳統的課堂環境中，如果學生無法親自到學校，他們就會錯過學習機會。 他們可能身體不適，參加了遠端學習計劃��，甚至需要更多時間來完成他們的專案。 通過 24/7 全天候遠端訪問實驗室，學生可以在一定程度上控制學習的時間、地點、方法和速度，並在課程作業中表現出色。
“有一個巨大的優勢，允許學生隨時使用動畫和遊戲設計應用程式，即使是在淩晨2點在臥室里吃冷披薩。 對實驗室軟體的訪問更加流暢，為我們的許多學生加快了這一過程。
- Kathryn Bradley， Asheville 高中教師
3. 實現學生之間的技術平等
並非所有學生在家中都能使用所需的強大電腦和正版軟體應用程式來完成課程作業。在上面提到的情況中，當他們需要遠端學習時，他們的學習將受到阻礙。透過遠端電腦存取，學生和教師可以存取並使用任何裝置（iPad、Mac、Windows、Chromebook 等），並隨時遠端進入校園電腦並使用它們，就如同他們親自在教室一樣。
“我們發現它（Splashtop）是一種 COVID 解決方案，但我們已經意識到從長遠來看，它是一個公平的解決方案。 它使所有學生都能平等地訪問我們的實驗室和軟體。 我們所有的學生都可以在自己的時間參與課程。 例如，運動員可以在放學后因練習而無法留在實驗室（在實驗室）時登錄。 它創造了公平的競爭環境，尤其是在訪問（像Adobe這樣的應用程式）方面。
- 杜安·羅伯森，科羅拉多斯普林斯第 11 學區 CTE 主任
4. 優化現有投資
透過啟用校園實驗室的遠端存取，即使超出傳統的實驗室時間，學校也能最大化現有投資的投資回報率。學校可以將他們的實體電腦實驗室轉變為混合實驗室，而不需要投入新的計算資源。
“與以前的計算機相比沒有任何��變化。 我們剛剛安裝了 Splashtop，學生可以（遠端）使用 Logic Pro、Pro Tools、許多不同的外掛程式以及他們可以在校園內使用的所有東西。 現在，學生在這些（計算機實驗室）時間之外訪問計算機。 它非常非常實用。- Natalia Milanezi，倫敦 Abbey Road Institute 高級音頻技術員
5. 實現有效的 IT 支援
IT 專業人員的艱鉅任務是確保實驗室電腦處於最新狀態，並為無論身在何處的學生和教師提供技術支援。這意味著支援廣泛的裝置並每天處理許多請求。通過遠端存取，IT 專業人員可以快速遠端存取、立即排除故障和解決問題，從而提高所有相關人員的工作效率。
“（在 Splashtop之前）我們失去了看到電話另一端的人在做什麼的能力。 可以想像，在不看到設備的情況下，幾乎不可能指導孩子進行手動重置並修復其他技術問題。 Splashtop 使我們的支援會話比沒有它時要快得多。 這是無價之寶！
- Tracy Dilossi，雷德利學區系統管理員/技術支援
為什麼 Splashtop 是教育機構首選的遠端存取解決方案
Splashtop 企業 版提供根據教育機構需求量身定製的遠端訪問解決方案。 它是VPN和其他遠端訪問解決方案的更優越的替代品。使用 Splashtop，您可以獲得：
高性能和低延遲的遠端會話，使學生能夠有效地執行編碼、創建視頻、3D 繪圖、動畫、圖形等任務。
一個易於設置、管理和使用的直觀平臺。 IT 團隊可以非常快速地部署它，學生和教師無需任何培訓即可立即開始使用它。 事實上
，2021年春季。
一種能夠遠端存取電腦實驗室並為教師和學生提供遠端支援的多合一解決方案。
業內最好的客戶服務，凈推薦值 （NPS） 為 93。
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