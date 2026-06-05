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HCS Computer Solutions' employee utilizing Splashtop Remote Support Premium to assist clients

案例研究–該MSP如何使用Splashtop進行遠端存取，監視和管理

Splashtop Team
閱讀時間：3 分鐘
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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HCS電腦解決方案是為關鍵政府機構的450多個端點提供服務的MSP，它選擇Splashtop Remote Support Premium來監視和管理其端點。

您是否需要MSP進行遠端存取，監視和管理的更好工具？

如果是這樣，您並不孤單。

客戶希望您的IT基礎架構保持最佳狀態。當您有多個客戶端分佈在不同的位置時，管理端點可能會變得困難。遠端存取軟體和RMM為MSP提供了所需的工具，以便他們能夠隨時隨地訪問和支持其客戶。

對於 MSP 來說，找到正確的解決方案通常是一個挑戰。 障礙通常包括：

  • RMM和遠端訪問產品太貴了

    這使得想要擴展但由於價格而無法擴展的中小型 MSPs 變得困難。

  • 沒有獲得正確的功能

    有些產品沒有您需要的所有工具，而其他產品則帶有太多工具，使產品更昂貴且使用起來更複雜。

  • 產品不可靠或不安全

    當您需要訪問受管設備時，您最不希望看到的是連接滯後、斷開。 此外，MSP 需要確保他們使用的軟體能夠確保其數據和客戶數據的安全。

HCS電腦解決方案

HCS Computer Solutions 總部位於密蘇里州華沙，是一家 MSP，為包括主要醫療中心、縣市政府辦公室和 911 呼叫中心在內的客戶管理 450 多個端點。 他們只需兩名內部 IT 技術人員即可管理所有端點。

鑒於 HCS 計算機解決方案用戶端的性質，他們主動監控其端點並在出現問題時快速提供説明台支持至關重要。

為了以最佳價值獲得可靠的解決方案，其中包含他們需要的所有工具，HCS 計算機解決方案轉向 了Splashtop遠端支援高級版

案例研究–該MSP如何使用Splashtop Remote Support

A one-page case study features the Splashtop logo, a headset-wearing man smiling at a computer, and text about HCS Computer Solutions using Splashtop for 911 call center and health department remote support.

在本案例研究中，我們概述了 HCS 計算機解決方案的業務、什麼是 Splashtop 遠端支援高級版，以及該公司如何從使用 Splashtop 中受益。 亮點包括：

  • 遠端管理功能（例如可配置警報和Windows更新管理）可幫助HCS Computer Solutions主動更新和管理其端點。

  • 對電腦和服務器的無人值守遠端存取，即使最終用戶不在，也可以在早上或晚上輕鬆連接以響應票證。

  • 由於 Splashtop 的低價，每年的訂閱成本節省了數千美元。

由於Splashtop的定價，HCS可以吸引更多人。當我們拋棄LogMeIn時，我們每年可以節省約2500美元，從而增加了我們能夠放置拖纜，連續維護並加入合同的客戶數量。” – HCS電腦解決方案所有者，Henry Starcher

您現在可以閱讀案例分享，以了解有關HCS Computer Solutions為什麼喜歡Splashtop的更多資訊。

關於 Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support是一種經濟高效的遠端存取工具，適用於需要無人看管其託管電腦和服務器的IT和MSP。它是更昂貴的遠端存取/支持產品的替代品，例如BeyondTrust遠端支援（以前稱為Bomgar）和LogMeIn Central。

Splashtop Remote Support Premium軟體包還包括其他一些監視和管理功能，包括系統清單，事件日誌，遠端命令，計劃的重新啟動，無人值守的Android訪問等等。您還可以為多達50個客戶啟用最終用戶訪問，以便他們可以在您管理的情況下遠端存取其電腦。

現在就開始吧！
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