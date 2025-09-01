隨時隨地進行遠端氣象播報和廣播節目

直到去年，遠距工作對於電影製作、廣播、廣播和許多其他行業的專業人士來說幾乎是聞所未聞的。如今，遠端工作趨勢在疫情的推波助瀾之下，有些媒體娛樂業組織借助 Splashtop 之類新一代遠端存取解決方案全面實現高效居家辦公的案例時有所聞。遠端工作者現在可以在任何地點使用任何裝置，彷彿臨機操作般自如地存取高階工作電腦上的資源密集型桌面應用程式。
最近，眾多運用 Splashtop 靈活工作的媒體與娛樂專業人士中，也包括了氣象專家。他們可以遠端登入氣象系統、執行如 Max Weather 的應用程式、準備動畫、設定點擊和序列，甚至可以隨時隨地播放。例如，來自 WOWK 的氣象專家 Bryan Huges 透過 Splashtop 將他的船變成了一個遠端新聞編輯室！高效能的遠端連線和強大功能實現了這一切。
現在，氣象專家也可以藉由 Splashtop 從任何裝置遠端傳輸麥克風音訊匯入工作電腦。
「Splashtop Enterprise 新推出的遠端麥克風功能，支援從任何裝置遠端分享麥克風並匯入我們的 Max Weather 解決方案，使用者可透過 Max One 音訊匯入功能在遠端產生配音動畫。這個靈活彈性的操作方式，大幅提升使用者遠端工作的能力，同時保持了多個平台上的收視率。」The Weather Company (IBM 集團) 的高級銷售工程師 Joe Ziskovsky 說。
Splashtop Enterprise – 新一代遠端工作解決方案
Splashtop Enterprise 為組織建立安全、靈活和高品質的遠端工作環境。運用 Splashtop Enterprise 實現超完美遠端工作：
組織全員安全存取辦公電腦進行遠端工作。
隨時隨地使用任何裝置存取高階電腦。
進行遠端操作，例如語音輸入、使用錄音軟體以及透過本機麥克風將音訊傳輸到遠端工作電腦進行配音動畫。
將本機電腦上 USB 裝置重新導向到遠端電腦，即可遠端使用 Wacom 平板電腦、智慧卡讀卡器、安全金鑰和印表機等裝置。
與組織的單一登入 (SSO) 身份驗證供應商技術整合，並使用 SSO 憑證來驗證 Splashtop。
取得使用者友善的介面和連線功能，例如檔案傳輸、連線錄製等，有助提高您的工作效率。
您的 IT 團隊可透過集中式控制台輕鬆、安全地設定、管理和調整組織中的遠端存取功能。此外，IT 人員也可以為託管電腦以及 BYOD 裝置提供遠端支援。
彈性靈活的授權方式 – 選擇使用者遠端存取和/或技術人員遠端支援授權方式。
觀看如何使用 Splashtop 遠端存取 Max Weather。
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