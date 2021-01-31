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SRS 進階版

利用儀錶板的洞察力、自動化和安全遠端存取功能，簡化 IT 和支援作業，適用於MSPs 和 IT 專業人員。

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隨時隨地存取、監控和管理

  • 安全、主動存取至Windows 、Mac 和Android 裝置

  • 取得系統健康見解和可自訂的通知。

  • 使用一對多動作來部署更新、執行指令碼和管理端點

主要功能

Connected dots icon

全面的平台支持

從任何 Windows、Mac、iOS 或 Android 裝置存取及控制 Windows、Mac、Linux 及部分 Android/Chromebook 裝置。 同時支援 VMware、Citrix、Microsoft、AWS、Azure 等平台上的 VDI。

Unattended Android access icon

無人看守的 Android Access

遠端管理 Android 裝置，包括智慧型手機、平板電腦、Kiosk、POS 和強固型裝置。

Secure remote access management icon

使用者存取& 群組管理

指派使用者角色、將端點組織成群組，並在個人或群組層級設定存取權限。

Deployment icon

容易部署

透過自訂套件部署、分享安裝連結，或使用 MSI、EXE、GPO、Intune、JAMF 或 RMM 大量散佈。

Windows Update Management icon

Windows更新管理

監控、安裝和排程 Windows 更新。 提供散裝一對多動作。

Antivirus and Endpoint Security icon

端點安全儀表板

檢視 Windows 和 Mac 端點的安全防護狀態，包括 Bitdefender、Windows Defender 等。

Configurable Alerts icon

設定警示

設定系統監控、軟體變更、記憶體使用量等警示，並發送電子郵件通知。

Multiple computers icon

一對多動作

為多個端點執行大量動作，例如遠端命令、指令碼、檔案傳輸、系統重新開機，以及Windows 更新。

後台操作

無須遠端連線即可存取診斷工具，如 Task Manager、Registry Editor 和 Service Manager。

Smart Actions icon

智慧動作

偵測到警示時，觸發自動一對多動作。

View Event Logs icon

Event Logs& System 詳細目錄

快速檢視Windows 事件日誌，並比較長時間以來的系統 詳細目錄快照。

Remote Command Prompt icon

遠端命令提示

在 Windows 或 Mac 端點上執行背景指令，包括大量執行。

Security and compliance lock icon

Splashtop Antivirus 管理層

直接從您的 Splashtop 主控台部署和管理 Windows 和 Mac 的 Bitdefender 授權防毒軟體。

End-User Remote Access icon

啟用最終用戶遠端存取

為您管理的電腦上的最多 50 個最終使用者啟用遠端存取。 聯絡我們以取得更多用戶選項。

安全至上

Two IT security professionals reviewing data logs

安全基礎架構

Splashtop 不僅提供託管在 AWS 上的強大雲端基礎架構，實現安全網路和運算，亦提供喜歡或需要本機託管解決方案的人提供本地部署選項。我們承諾並致力於保護所有平台的安全性，在開發、部署和生產環境中採用業界最佳安全機制，並實施 24x7 持續運作的入侵檢測和防禦機制。深入了解您的電腦、使用者和資料保護機制。

Splashtop Partner MSP Connect screen displaying a floating icon indicating secure access to remote systems

進階安全功能

Splashtop 解決方案旨在讓 IT 完全控制分散式工作環境的遠端存取安全。安全功能包括雙重驗證、單一登入技術整合、端點 MFA、螢幕防窺、連線閒置逾時、遠端連接通知、完整連線審核記錄等。所有遠端連線都受到 TLS 和 256 位元 AES 加密技術保護。深入了解 Splashtop 安全功能的相關資訊。

IT professional reviewing cybersecurity threats

標準與規範

Splashtop 符合 ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR 和 CCPA 標準。Splashtop 解決方案旨在支援組織滿足 HIPAA、FERPA、PCI 和其他行業合規性要求。

資料和連線隱私：Splashtop 不會處理、儲存或存取使用者在遠端連線期間的任何電腦或應用程式以及存取的資料。

深入了解 Splashtop 安全性和合規性的相關資訊。

常見問題

技術人員/使用者是什麼？
臨機支援功能是如何運作？
一次可以存取多少台電腦？
可以 2 個人同時遠端存取同一台電腦嗎？
如何升級或加入現有的訂閱方案？
是否提供月繳的訂閱方案？
如何大量部署電腦？
哪裡可以下載 Splashtop？

資源

詳細功能清單（PDF）
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