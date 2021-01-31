隨時隨地存取、監控和管理
安全、主動存取至Windows 、Mac 和Android 裝置
取得系統健康見解和可自訂的通知。
使用一對多動作來部署更新、執行指令碼和管理端點
主要功能
全面的平台支持
從任何 Windows、Mac、iOS 或 Android 裝置存取及控制 Windows、Mac、Linux 及部分 Android/Chromebook 裝置。 同時支援 VMware、Citrix、Microsoft、AWS、Azure 等平台上的 VDI。
無人看守的 Android Access
遠端管理 Android 裝置，包括智慧型手機、平板電腦、Kiosk、POS 和強固型裝置。
使用者存取& 群組管理
指派使用者角色、將端點組織成群組，並在個人或群組層級設定存取權限。
容易部署
透過自訂套件部署、分享安裝連結，或使用 MSI、EXE、GPO、Intune、JAMF 或 RMM 大量散佈。
Windows更新管理
監控、安裝和排程 Windows 更新。 提供散裝一對多動作。
端點安全儀表板
檢視 Windows 和 Mac 端點的安全防護狀態，包括 Bitdefender、Windows Defender 等。
設定警示
設定系統監控、軟體變更、記憶體使用量等警示，並發送電�子郵件通知。
一對多動作
為多個端點執行大量動作，例如遠端命令、指令碼、檔案傳輸、系統重新開機，以及Windows 更新。
後台操作
無須遠端連線即可存取診斷工具，如 Task Manager、Registry Editor 和 Service Manager。
智慧動作
偵測到警示時，觸發自動一對多動作。
Event Logs& System 詳細目錄
快速檢視Windows 事件日誌，並比較長時間以來的系統 詳細目錄快照。
遠端命令提示
在 Windows 或 Mac 端點上執行背景指令，包括大量執行。
Splashtop Antivirus 管理層
直接從您的 Splashtop 主控台部署和管理 Windows 和 Mac 的 Bitdefender 授權防毒軟體。
啟用最終用戶遠端存取
為您管理的電腦上的最多 50 個最終使用者啟用遠端存取。 聯絡我們以取得更多用戶選項。
安全至上
安全基礎架構
Splashtop 不僅提供託管在 AWS 上的強大雲端基礎架構，實現安全網路和運算，亦提供喜歡或需要本機託管解決方案的人提供本地部署選項。我們承諾並致力於保護所有平台的安全性，在開發、部署和生產環境中採用業界最佳安全機制，並實施 24x7 持續運作的入侵檢測和防禦機制。深入了解您的電腦、使用者和資料保護機制。
進階安全功能
Splashtop 解決方案旨在讓 IT 完全控制分散式工作環境的遠端存取安全。安全功能包括雙重驗證、單一登入技術整合、端點 MFA、螢幕防窺、連線閒置逾時、遠端連接通知、完整連線審核記錄等。所有遠端連線都受到 TLS 和 256 位元 AES 加密技術保護。深入了解 Splashtop 安全功能的相關資訊。
標準與規範
Splashtop 符合 ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR 和 CCPA 標準。Splashtop 解決方案旨在支援組織滿足 HIPAA、FERPA、PCI 和其他行業合規性要求。
資料和連線隱私：Splashtop 不會處理、儲存或存取使用者在遠端連線期間的任何電腦或應用程式以及存取的資料。
深入了解 Splashtop 安全性和合規性的相關資訊。