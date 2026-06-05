IT 支援混合勞動力所需的 5 個遠端支援功能

在選擇遠端支援軟體時，有數百種不同的選擇，而準確地決定什麼適合您的混合團隊可能是一個挑戰。哪些功能最重要？ 您如何知道哪個功能最適合您的混合團隊？
在本文中，我們將詳細介紹五種最佳遠端支援功能，幫助 IT 團隊支援遠端或混合員工團隊。
1.提供多種裝置的參與且無人值守的支援
現代企業通常擁有多種設備，從銷售點設備到具有獨特作業系統或軟體的複雜工作站。遠端支援團隊面臨的挑戰是找到可以管理所有這些設備的軟體，無論裝置或作業系統的類型如何。幸運的是，Splashtop 為團隊提供了適用於 Chromebook、Linux 桌面、Mac、Android 和 Windows 等各種裝置的遠端支援軟體。
此外，Splashtop還為技術人員提供了提供無人值守和臨機存取的能力。借助 Splashtop，IT 技術人員可以遠端存取任何最終使用者裝置，以便在需要協助時提供支援。如果您的支援團隊正在尋找主動存取來主動支援託管設備，即使沒有使用者在場，那麼 Splashtop 也能滿足您的需求。
Groupe Delta 的技術總監 Julien Boissat 表示需要協助管理各種裝置的最終使用者。Groupe Delta團隊向 Splashtop 尋求解決這個問題。
「我的技術人員只需要邀請使用者連接到他們的設備，Splashtop 非常容易使用，即使是非技術人員也可以使用它，」Boissat 說。Groupe Delta 很高興透過 Splashtop 為客戶提供有人值守和無人值守的支援。
2. 本地遠端存取
對於某些產業來說，基於雲端的軟體在安全性或個人工作流程方面並不能解決問題。如果您的組織正在尋找遠端存取軟體，但對於資訊如何在伺服器內流動有更嚴格的準則，請考慮具有本地功能的遠端存取工具。
處理敏感資訊的行業（例如醫療保健或情報機構）可能對其團隊選擇使用的任何軟體有本地要求。Splashtop On-Prem 是一種自架式遠端存取和支援解決方案，旨在滿足這些安全性和合規性要求。在 COVID-19 大流行期間， Slingeland 醫院感測診所的醫生正在尋找監測高風險患者生命徵象的方法，同時最大限度地降低病毒傳播的風險。
「感測診所需要減少醫生的出差次數，同時仍能收到所有數據，」Slingeland 醫院的專案經理 Koen Van Dulmen 表示。幸運的是，Van Dulmen 推出了 Splashtop On-Prem 作為遠端監控患者生命徵象的選項。透過 Splashtop On-Prem，醫生能夠監控高風險患者，並優先為最急需護理的患者提供支援。
3. 用戶及裝置管理
當您與數位技術人員、數百部裝置和數百個終端使用者合作時，團隊的組織技能可以使您的工作流程變得或破壞。 提供以適合支援團隊的方式組織使用者和裝置的能力，對於最佳化生產力至關重要。
一個常見的用例是將特定類型的設備分配給一名技術人員。如果您有專門研究 Mac 電腦的技術人員，或了解 Android 詳細資訊的技術人員，這會特別有幫助。這對於按實體位置或基於需要某些軟體的特定團隊來組織設備也很有用。
電腦分組也是一種簡單的方法，��可以讓某些使用者存取其日常工作流程所需的設備或軟體。這是提高安全性的簡單方法，因為您可以確保最終用戶僅存取其工作所需的資訊。進一步的任何事情都會引起潛在的安全風險
實施 Splashtop 可以幫助那些希望引入遠端解決方案的人創建更具可擴展性的遠端解決方案。Heinz Hammer GmbH的團隊發現需要以高效的方式遠端管理 80 個不同的工作站。他們向 Splashtop 尋求幫助。
「輕鬆管理和創建群組，尤其是透過 iPad 或 iPhone 進行直覺管理和訪問，是我們選擇 Splashtop 的決定性因素，」Heinz Hammer GmbH 公關經理 Jens Kernchen 說道。
4.自動化事件和可配置警示
建立預防性工作流程策略可幫助 IT 節省未來的工作時間。 當團隊分佈，而且 IT 無法親身管理設備時，這特別有用。 自訂事件通知等工具可以協助向技術人員發出特定活動的警報，例如軟體何時安裝或卸載，或裝置是否需要更新。自訂事件可協助 IT 團隊防止更大的問題，並最大限度地減少最終用戶的停機時間。
考慮從託管服務提供商的角度，這可以如何使團隊受益。 Midwest PROTECH是一家管理 1,000 多台設備的 MSP，正在尋找替代品來取代其複雜但昂貴的遠端監控和管理軟體。Midwest PROTECH 的團隊選擇 Splashtop 作為他們選擇的解決方案。
「Splashtop 確實為我們提供了我們所需的核心，」Midwest PROTECH 總裁兼高級技術顧問 Matthew Buechler 說。“日誌警報、CPU 限制警報以及已安裝或已卸載軟體警報等功能對我們來說非常重要。”
5.整合式安全功能
當多名技術人員存取數千個遠端設備時，安全性不僅對一個裝置至關重要，而且對整個設備組也至關重要。如果您正在尋找遠端存取解決方案，那麼具有端對端加密和其他安全功能已整合到平台中的解決方案是必不可少的。
單一登入 (SSO)、多層安全性以及遵守標準法律法規等安全功能是選擇遠端存取軟體時需要考慮的重要因素。整合式安全功能可讓您輕鬆掌握。
Virginia Tech大學農業與生命科學學院 (CALS)的 IT 團隊負責支援 140 個不同站點的 2,200 多台設備，該團隊知道安全對他們來說至關重要。
「我們希望您能夠在所有技術人員中強制執行雙重驗證，」 Virginia Tech的 IT 支援專家 Edward O’Dell 說。「如果您只是在沒有雙因素驗證的情況下保持開放帳戶，並且有人偶然進入，那麼他們就可以訪問您系統中加載的每個機器。」
輕鬆管理遠端裝置
貴公司的IT支援團隊的組織直接影響您的員工成功。無論您是在遠端工作還是在辦公室，您的支援團隊都需要能快速存取和管理裝置，以減少停機時間。遠端支援軟體 如 Splashtop 擁有許多功能，可以幫助 IT 團隊在管理成千上萬的設備的同時，創造更高效的工作流程。
有興趣了解 Splashtop 如何協助支援您的混合 IT 團隊？立即嘗試Splashtop Enterprise 。