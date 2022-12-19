MSP 得益於 Splashtop Remote Support Premium

挑戰

多年來，Midwest PROTECH 一直想找價格實惠，又具備核心遠端監控、管理和支援功能的解決方案。

為了提供遠端支援，Midwest PROTECH 用過 GoToAssist (現已更名為 RescueAssist)、TeamViewer 和 Instant Housecall，卻遇到了幾個問題。首先，這些產品的價格都超出了 Midwest PROTECH 的預算，其次，這些產品沒有主動存取的工具，或是監控與管理的功能。

為了取得所需的監控和管理功能，Midwest PROTECH 購買了 RMM 產品，包括 SolarWinds MSP 和 Kaseya，以便與他們的遠端支援產品搭配使用。不過，這又引發了其他的問題。

Midwest PROTECH 總裁兼資深技術顧問 Matthew Buechler 指出了其中的不足之處：「我們已經使用 RMM 搭配 SolarWinds MSP 好幾年了，近期則是改而搭配 Kaseya。但是這些產品價格偏高，而且功能雖然多元，卻不符合我們的需求。」

Buechler 也提到，他使用的 RMM 工具對使用者來說太複雜，反而帶來更多麻煩。

Midwest PROTECH開始使用Splashtop Remote Support Plus對其1000個受管理的端點進行無人值守的遠端存取。

解決方案

使用 Splashtop Remote Support Plus 後，Midwest PROTECH 決定升級到 Remote Support Premium。Buechler 表示：「我們甚至不知道 Splashtop 提供了 RMM 解決方案 (即 Remote Support Premium)；一開始，我就對 Splashtop 印象深刻，所以我們好不猶豫地選擇了它。

Splashtop Remote Support Premium 專為 MSP 和 IT 專業人員而設計，他們正在尋求除了遠端存取之外還提供電腦管理和控制功能的解決方案。它提供 Remote Support Plus 的所有功能，以及大多數 RMM 解決方案的一些附加監控和管理功能。

Buechler 指出：「Splashtop RMM 解決方案與我們的核心需求完美契合。事件記錄檔警示、CPU/記憶體節流警示、軟體安裝/解除安裝警示等功能，對我們來說特別重要。」

Splashtop Remote Support Premium 提供 MSP (如 Midwest PROTECH) 各種工具輕鬆監控託管端點。功能包括：

設定警示： 設定自訂警報以便監控 CPU 使用率、記憶體用量、磁碟空間、電腦上線/離線狀態、軟體安裝/解除安裝、Windows 更新原則狀態和可用的 Windows 更新。

檢視事件記錄檔： 不必遠端存取電腦，即可快速存取電腦事件記錄檔。

遠端命令： 在背景中將命令傳送到遠端 Windows 或 Mac 電腦的命令提示字元。

系統詳細目錄： 查看系統詳細目錄資訊 (包括系統、硬體和軟體資訊)，拍攝快照並加以比較，然後檢視不同快照之間的變更記錄檔以找出變更的部分。

Windows 更新管理： 檢視遠端電腦的更新原則和更新歷史記錄，檢查有無 Windows 更新項目，並規劃更新安裝排程。

Windows 事件警示： 透過設定，讓系統在事件記錄檔的條件符合您所設定的觸發條件時發出警示，藉此監控 Windows 事件記錄檔。

排程動作： 在遠端電腦上建立、安排、監控和執行「系統重新啟動」與 Windows 更新的動作。

端點安全：針對執行 Bitdefender、Windows Defender、Kaspersky 的 Windows 電腦，查看其端點安全狀態。

Buechler 還獲得了他最初在 Remote Support Plus 中擁有的所有遠端支援功能，包括隨時無人值守遠端訪問他的託管計算機、有人值守/按需遠端支援、檔傳輸、聊天、會話錄製等。

借助有人值班的遠端支援功能，中西部PROTECH能夠為不限數量的裝置（包括不在其帳戶下管理的裝置）提供支持，以在中斷/修復的基礎上為客戶提供幫助。

成果

沒多久，Buechler 就開始使用 Splashtop Remote Support Premium 操作 Midwest PROTECH，這與其他 RMM 工具的使用體驗完全不同。Buechler 說：「Kaseya 最大的問題是，我需要合格的技術人員來變更複雜的系統。Splashtop [Remote Support Premium] 完全不同，非常直覺式且容易上手。」

開始使用 Splashtop Remote Support Premium 後，他立即體驗到了產品優勢。

Buechler 說：“到目前為止，Splashtop 一直是一款非常穩定的產品，在大多數環境中都相當快，而且是可預測的，到目前為止非常高興，”Buechler 說，“遠端支持高級版為我們提供了能夠以更低的成本更快地提供服務的優勢，它使我們能夠為老客戶和全新客戶提供支援。 好處是更好的現金流和更低的RMM產品的每端點定價。 這使我們比競爭對手更具競爭優勢。

除了確保 Midwest PROTECH 日常順利營運外，Splashtop Remote Support Premium 的監控功能也可以幫助 Buechler 在重大問題發生之前提早解決。

Buechler詳細介紹了過去的情況，他說：“由於設置了“事件日誌”硬盤驅動器警報，我們已經從總硬盤驅動器故障中保存了幾台電腦。我們創建了一個警報配置文件，用於在事件日誌中查找磁盤驅動器錯誤，並在出現錯誤時向我們發出警報。我們有幾個報告錯誤的工作站和服務器。在硬件實際發生故障之前，我們能夠將這些電腦克隆到新的硬盤驅動器上。這是使客戶對RMM訂閱感到興奮的主要產品。”

最後，Buechler談到了 Midwest PROTECH 如何通過轉售遠端訪問來擴大其為客戶提供的服務並增加收入。 “我們的客戶的遠端訪問可用性是一個巨大的賣點，我們有 20 多個客戶使用 Splashtop 遠端訪問他們的系統，”Buechler 說。

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