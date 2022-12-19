MSP 得益於 Splashtop Remote Support Premium

MSP 因使用 Splashtop RS Premium 而受惠
Midwest PROTECH獲得了一種價格合理，用戶友好的解決方案，可滿足所有遠端支援需求
摘要
Midwest PROTECH 最近升級為 Splashtop SRS Premium，滿足了他們關鍵的遠端支援、監控和管理需求。過去，各種昂貴又複雜的 RMM 和遠端存取產品使得 Midwest PROTECH 幾乎招架不住。現在有了 SRS Premium，他們終於擁有了經濟實惠、方便好用的解決方案。
挑戰
多年來，Midwest PROTECH 一直想找價格實惠，又具備核心遠端監控、管理和支援功能的解決方案。
為了提供遠端支援，Midwest PROTECH 用過 GoToAssist (現已更名為 RescueAssist)、TeamViewer 和 Instant Housecall，卻遇到了幾個問題。首先，這些產品的價格都超出了 Midwest PROTECH 的預算，其次，這些產品不是缺乏主動存取的工具，就是沒有監控與管理的功能。
為了取得所需的監控和管理功能，Midwest PROTECH 又購買了 SolarWinds MSP 和 Kaseya 之類的 RMM 產品，以便與他們的遠端支援產品搭配使用。不過，這又引發了其他的問題。
Midwest PROTECH 總裁兼資深技術顧問 Matthew Buechler 指出了其中的不足之處：「我們已經使用 RMM 搭配 SolarWinds MSP 好幾年了，近期則是改而搭配 Kaseya。但是這些產品價格偏高，而且功能雖然多元，卻不符合我們的需求。」
Buechler 也提到，他使用的 RMM 工具對使用者來說太複雜，反而帶來更多麻煩。
Midwest PROTECH開始使用Splashtop Remote Support Plus對其1000個受管理的端點進行無人值守的遠端存取。
解決方案
使用 Splashtop Remote Support Plus 後，Midwest PROTECH 便決定升級成 RS Premium。Buechler 表示：「我們原本不知道 Splashtop 有 RMM 解決方案 (即 RS Premium)。一開始，我就對 Splashtop 印象深刻，所以我們毫不猶豫地選擇了它。」
Splashtop RS Premium 專為尋求特定解決方案的 MSP 和 IT 專業人士設計，不僅提供遠端存取，也具備電腦管理和控制功能。它提供 Remote Support Plus 的所有功能，以及多數 RMM 解決方案所具備的數項其他監控和管��理功能。
Buechler 指出：「Splashtop RMM 解決方案與我們的核心需求完美契合。事件記錄檔警示、CPU/記憶體節流警示、軟體安裝/解除安裝警示等功能，對我們來說特別重要。」
Splashtop RS Premium 提供 MSP (如 Midwest PROTECH) 各種工具，可輕鬆監控託管端點。功能包括：
設定警示：設定自訂警報以便監控 CPU 使用率、記憶體用量、磁碟空間、電腦上線/離線狀態、軟體安裝/解除安裝、Windows 更新原則狀態和可用的 Windows 更新。
檢視事件記錄檔：不必遠端存取電腦，即可快速存取電腦事件記錄檔。
遠端命令：在背景中將命令傳送到遠端 Windows 或 Mac 電腦的命令提示字元。
系統詳細目錄：查看系統詳細目錄資訊 (包括系統、硬體和軟體資訊)，拍攝快照並加以比較，然後檢視不同快照之間的變更記錄檔以找出變更的部分。
Windows 更新管理：檢視遠端電腦的更新原則和更新歷史記錄，檢查有無 Windows 更新項目，並規劃更新安裝排程。
Windows 事件警示：透過設定，讓系統在事件記錄檔的條件符合您所設定的觸發條件時發出警示，藉此監控 Windows 事件記錄檔。
排程動作：在遠端電腦上建立、安排、監控和執行「系統重新啟動」與 Windows 更新的動作。
端點安全：針對執行 Bitdefender、Windows Defender、Kaspersky 的 Windows 電腦，查看其端點安全狀態。
原本 Buechler 使用 Remote Support Plus 時所享有的遠端支援功能也一應俱全，包括隨時主動遠端存取託管電腦、臨機/按需遠端支援、檔案傳輸、聊天、連線錄製等。
借助有人值班的遠端支援功能，中西��部PROTECH能夠為不限數量的裝置（包括不在其帳戶下管理的裝置）提供支持，以在中斷/修復的基礎上為客戶提供幫助。
成果
沒多久，Buechler 就開始將 Splashtop RS Premium 用於 Midwest PROTECH，且營運起來一切順利，這與他使用其他 RMM 工具的經驗完全不同。Buechler 說：「Kaseya 最大的問題是，需要有認證合格的技術人員才能變更複雜的系統。Splashtop [RS Premium] 則是操作直覺，也容易上手。」
開始使用 Splashtop RS Premium，他立刻感受到了產品優勢。
Buechler 指出：「Splashtop 一直非常穩定，在多數環境中能維持高速運作，少有意外情況；我們到目前為止非常滿意。RS Premium 使我們能夠在加快速度又壓低成本的情況下提供服務，並支援固定與全新的用戶端。好處是大幅增加現金流、降低 RMM 產品中各端點的平均價格，進而提升我們的競爭優勢。」
除了確保 Midwest PROTECH 日常營運順利，Splashtop RS Premium 的監控功能也可以幫助 Buechler 在重大問題發生之前提早解決。
Buechler詳細介紹了過去的情況，他說：“由於設置了“事件日誌”硬盤驅動器警報，我們已經從總硬盤驅動器故障中保存了幾台電腦。我們創建了一個警報配置文件，用於在事件日誌中查找磁盤驅動器錯誤，並在出現錯誤時向我們發出警報。我們有幾個報告錯誤的工作站和服務器。在硬件實際發生故障之前，我們能夠將這些電腦克隆到新的硬盤驅動器上。這是使客戶對RMM訂閱感到興奮的主要產品。”
最後，Buechler 談到了 Midwest PROTECH 如何透過轉售遠端存取權限來擴大服務範圍並提高營收。「讓我們的客戶可以遠端存取絕對是一大賣點，我們 20 多家客戶都是透過 Splashtop 遠端存取他們的系統。」Buechler 說道。
Splashtop RS Premium 是最經濟實惠、高效能、便於使用的選擇，能取代 LogMeIn Central 這類遠端存取/支援產品，也可用於代替更為昂貴、精密複雜的 RMM 工具。免費試用 (無需信用卡)，或預約示範以了解更多資訊。
細節
關於 Midwest PROTECH
Midwest PROTECH 是一家服務各類企業的 MSP，客戶規模小至只有一位使用者的小型辦公室，大至在辛辛那提大都會區擁有超過 60 名使用者的多據點組織。
該公司為用戶端提供完整託管服務、臨時的按件計費 (中斷/修復) 服務，以及培訓/教育、病毒防禦/移除等各式各樣的服務。
Midwest PROTECH管理著近1,000個端點，需要一種既能主動監視其端點又能提供遠端支援的方法。
為什麼選擇 Splashtop
這正是 Midwest PROTECH 這類 MSP 偏好 Splashtop RS Premium 的原因：
與 LogMeIn Premier 等其他產品相比，Splashtop RS Premium 可幫助 MSP 省下至少 70% 費用。
由於 Splashtop 價格低廉，MSP 可以輕鬆發展業務並擴大規模。
MSP可以通過轉售對其最終用戶的遠端存取來增加其服務範圍並產生額外的收入。
Splashtop RS Premium 包含監控和管理端點以及輕鬆完成日常 IT 任務所需的熱門工具和功能。
整體而言，Splashtop RS Premium 是一款可靠的 MSP 遠端支援解決方案，能夠協助團隊保持高效、安全且經濟高效。
RS Premium
Splashtop RS Premium 專為尋求特定解決方案的 MSP 和 IT 專業人士設計，不僅提供遠端存取，也具備電腦管理和控制功能。
您可以透過任何 Windows、Mac、iOS 和 Android 裝置支援 Windows 和 Mac 電腦。
高效能：Splashtop RS Premium 由 Splashtop 個人使用解決方案中屢獲殊榮的遠端存取引擎提供支援。讓您暢享高畫質和高音質的快速連接。
主要功能：Splashtop RS Premium 具備 MSP 和 IT 團隊所需的重要功能，包括檔案傳輸、聊天、遠端喚醒、遠端重啟、連線錄製、使用者和電腦管理、分組等。
價格低廉：與其他解決方案相比，Splashtop 可以為您省下超過 80% 成本。此外，過往的記錄也顯示，Splashtop 不像其他遠端存取供應商那樣會調漲價格。
從 Midwest PROTECH
Splashtop RMM 解決方案 (Remote Support Premium) 與我們的核心需求完美契合。事件記錄檔警示、CPU/記憶體節流警示、軟體安裝/解除安裝警示等功能，對我們來說特別重要。
Matthew Buechler, President and Senior Technical Consultant