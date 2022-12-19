使用遠端存取軟體滿足不斷增長的IT基礎架構的需求
Heinz Hammer GmbH 如何利用 Splashtop Remote Support Premium 來支援公司的成長
摘要
Heinz Hammer GmbH 通訊部門的 Jens Kernchen 解釋了該公司的 IT 團隊如何利用 Splashtop SRS Premium 來滿足他們對可擴展 IT 遠端維護解決方案的需求。
挑戰：想滿足不斷增加的 IT 基礎設施需求
多數企業都追求成長，但是隨之而來的就是種種挑戰。Heinz Hammer GmbH 所面臨的情況正是如此。
Jens 表示：「我們公司近年來不斷發展，IT 基礎架構已大大擴展為需要遠端支援的 80 個工作站和伺服器。」
因此，Heinz Hammer GmbH IT 部門需要找到解決方案，在兼顧效率與成本的前提下，協助管理 IT 基礎架構的規模擴展。
解決方案：Splashtop SRS Premium
在尋找解決方案的過程中，Heinz Hammer GmbH IT 部門首先對 TeamViewer 進行了評估。Jen 說道：「我們的 IT 部門先是測試了 TeamViewer 和其他遠端維護供應商，但是比較價格與效能之後，都無法很有把握地做出決定。」
IT 團隊持續評估解決方案，直到找到 Splashtop SRS Premium。Splashtop SRS Premium 配備進階監控和管理功能，價格比 TeamViewer 和其他同類產品低 50%。
Jen 解釋道：「我們團隊決定使用 Splashtop，不僅僅是價格因素，還考慮到其豐富全面的功能。Splashtop 能夠輕鬆管理和建立群組，甚至可以透過 iPad 或 iPhone 直觀地進行管理和存取，是最終讓我們下定決心採用的因素。」
此外， Splashtop SRS Premium 還附帶Bitdefender整合功能，這是一個很大的優勢。 「透過Bitdefender整合，我們的 IT 部門擁有了一個全面的工具，可以輕鬆控制、監控和廣泛保護客戶端電腦和伺服器，」Jens 解釋道。
Splashtop 在安全方面也毫不馬��虎，相關功能包括：
採用 AES 256 位元加密技術的產業標準 TLS 1.2
裝置認證
多級密碼安全
兩步驗證/雙重驗證
螢幕留白
螢幕自動鎖定
連線閒置逾時和更多安全功能
另外，Heinz Hammer GmbH IT 部門覺得 Splashtop 可將技術人員分組並在特定群組內共用的功能相當實用，對於輕鬆遠端檔案傳輸功能，以及可在遠端連線時直接與使用者溝通的聊天功能，更是情有獨鍾。
總體而言，Splashtop 的價格、功能和安全性是轉向 Splashtop SRS Premium 而不是 TeamViewer 和其他類似工具的關鍵決定因素。
結果：經濟實惠且全面的遠端支援解決方案，可滿足複雜且不斷增長的IT基礎架構的需求
在成功測試 SRS Premium 後，Heinz Hammer GmbH 的 IT 部門決定為兩位 IT 技術人員購買兩個高級授權。這使他們能夠從任何地方遠端存取、監控和管理 Heinz Hammer GmbH 的電腦和伺服器。他們還獲得了主動和臨機遠端存取、端點管理、腳本和任務以及其他功能。
Heinz Hammer GmbH IT 部門也對一氣呵成的實施過程十分滿意。Jens 指出：「我們 IT 部門建立了一個可供存取 Splashtop Streamer 的網頁連結，並封裝成便利的套件，讓我們團隊能夠在短短幾分鐘內就安裝完畢。」
現在一切進行順利，Heinz Hammer GmbH 可以遠端支援和維護 80 台包含 Mac 和 Windows 系統的電腦伺服器。
此外，Heinz Hammer 在選擇 SRS Premium 而非 TeamViewer 和其他解決方案時節省了 50% 或更多。通過這樣做，它確保了一個具成本效益的解決方案，可以隨著 IT 基礎架構的持續增長進行擴展。
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Splashtop SRS Premium 是 LogMeIn Central 等遠端存取/支援產品的最佳價值、高效能和使用者友好的替代品�。它也可以用來代替更昂貴、複雜的 RMM 工具。免費試用（無需信用卡），或安排演示以獲取更多信息。
細節
關於 Heinz Hammer GmbH
Heinz Hammer GmbH 是位於柏林的一家 Mercedes-Benz 經銷商，在柏林萊尼根多夫 (Reinickendorf) 和柏林潘科 (Pankow) 各設有一個營業據點。Heinz Hammer GmbH 大約 50 年前成立於柏林威丁 (Wedding) 的 Adalbertstraße。
關於 Splashtop SRS Premium
Splashtop SRS Premium 專為尋求除遠端存取之外還提供電腦管理和控制功能的解決方案的MSPs和 IT 專業人士而設計。
從任何 Windows、Mac、iOS 或 Android 裝置支援 Windows 和 Mac 電腦。
高效能：Splashtop SRS Premium 採用與 Splashtop 個人使用解決方案中相同的屢獲殊榮的遠端存取引擎。享受高清品質和聲音的快速連接。
主要功能： Splashtop SRS Premium 具有MSPs和 IT 團隊所需的主要功能，包括檔案傳輸、聊天、遠端喚醒、遠端重新啟動、網路連線、使用者和電腦管理、分組等。
價格低廉：與其他解決方案相比，Splashtop 可以為您省下超過 80% 費用。此外，過往的記錄也顯示，Splashtop 不像其他遠端存取供應商那樣會調漲價格。
客戶經驗分享
我們團隊決定使用 Splashtop，不僅僅是價格因素，還考慮到其豐富全面的功能。這個平台安全性強、能夠輕鬆管理和建立群組，甚至可以透過 iPad 或 iPhone 直觀地進行管理和存取，是最終讓我們下定決心採用的因素。
Jens Kernchen, Heinz Hammer GmbH