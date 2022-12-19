使用遠端存取軟體滿足不斷增長的IT基礎架構的需求

Heinz Hammer GmbH通信部門的Jens Kernchen解釋了該公司的IT團隊如何利用Splashtop Remote Support Premium來滿足他們對可擴展的IT遠端維護解決方案的需求。

挑戰：想滿足不斷增加的 IT 基礎設施需求

多數企業都追求成長，但是隨之而來的就是種種挑戰。Heinz Hammer GmbH 所面臨的情況正是如此。

Jens 表示：「我們公司近年來不斷發展，IT 基礎架構已大大擴展為需要遠端支援的 80 個工作站和伺服器。」

因此，Heinz Hammer GmbH IT 部門需要找到解決方案，在兼顧效率與成本的前提下，協助管理 IT 基礎架構的規模擴展。

解決方案：Splashtop Remote Support Premium

在尋找解決方案的過程中，Heinz Hammer GmbH IT 部門首先對 TeamViewer 進行了評估。Jen 說道：「我們的 IT 部門先是測試了 TeamViewer 和其他遠端維護供應商，但是比較價格與效能之後，都無法很有把握地做出決定。」

IT 團隊繼續評估其他解決方案，直到他們找到 Splashtop Remote Support Premium。Splashtop Remote Support Premium 具有進階版的監控和管理功能，價格比 TeamViewer 和其他類似產品低 50%。

Jen 解釋道：「我們團隊決定使用 Splashtop，不僅僅是價格因素，還考慮到其豐富全面的功能。Splashtop 能夠輕鬆管理和建立群組，甚至可以透過 iPad 或 iPhone 直觀地進行管理和存取，是最終讓我們下定決心採用的因素。」

此外，Splashtop Remote Support Premium附帶了Bitdefender集成，這是一個很大的好處。 “通過Bitdefender集成，我們的IT部門擁有了一個全面的工具，他們可以輕鬆地控制，監視和廣泛保護客戶端電腦和服務器的安全，” Jens解釋說。

Splashtop 在安全方面也毫不馬虎，相關功能包括：

採用 AES 256 位元加密技術的產業標準 TLS 1.2

裝置認證

多級密碼安全

兩步驗證/雙重驗證

螢幕留白

螢幕自動鎖定

連線閒置逾時和更多安全功能

另外，Heinz Hammer GmbH IT 部門覺得 Splashtop 可將技術人員分組並在特定群組內共用的功能相當實用，對於輕鬆遠端檔案傳輸功能，以及可在遠端連線時直接與使用者溝通的聊天功能，更是情有獨鍾。

總之，Splashtop 的價格、功能和安全性是轉換到 Splashtop Remote Support Premium 而非 TeamViewer 和其他類似工具的關鍵因素。

結果：經濟實惠且全面的遠端支援解決方案，可滿足複雜且不斷增長的IT基礎架構的需求

成功測試 Splashtop Remote Support 之後，Heinz Hammer GmbH IT 部門決定幫兩位 IT 技術人員購買兩份進階版授權，讓他們可以隨時隨地遠端存取、監控和管理 Heinz Hammer GmbH 電腦和伺服器。他們也可以使用主動和臨機遠端存取、端點管理、一對多動作和其他功能。

Heinz Hammer GmbH IT 部門也對一氣呵成的實施過程十分滿意。Jens 指出：「我們 IT 部門建立了一個可供存取 Splashtop Streamer 的網頁連結，並封裝成便利的套件，讓我們團隊能夠在短短幾分鐘內就安裝完畢。」

現在一切進行順利，Heinz Hammer GmbH 可以遠端支援和維護 80 台包含 Mac 和 Windows 系統的電腦伺服器。

此外，Heinz Hammer 選擇了 Splashtop Remote Support 而不是 TeamViewer 和其他解決方案，省下了 50% 或以上的費用。這樣一來，不僅擁有一個經濟實惠的高效解決方案，並且可以隨著 IT 基礎架構的持續增長而擴展。

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Splashtop Remote Support Premium 是物超所值、高效能和使用者友好的遠端存取/支援產品替代方案 (如 LogMeIn Central)。它也可以代替更昂貴、更複雜的 RMM 工具。免費試用 (無需信用卡)，或預約示範以了解更多資訊。