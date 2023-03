使用 Splashtop SOS 提高遠端支援能力

Groupe Delta 使用老舊過時的法式 RMM 執行了 7 年的 IT 業務,但是這項技術到後來已經無法負荷 IT 基礎設施與核心業務的需求。Groupe Delta 技術總監 Julien Boissat 解釋公司如何及為何決定使用 Splashtop SOS 來升級其技術堆疊,以期能滿足不斷增長的 IT 基礎設施需求。

挑戰:想汰換過時的 RMM,又怕費用太高

「33 年前公司草創之時,是靠著銷售影印機發跡,不需要任何精細複雜的技術。」Julien 表示:「後來,隨著網際網路和行動電信業者等相關服務項目逐漸增加,我們為了支援業務的成長發展,便在七年前採用了 RG Systems RMM。」

隨著 Groupe Delta 逐漸茁壯,他們團隊需要更強大的技術堆疊,才能支援 5,000 多台 Windows 裝置。「我們有多項全新服務都需要最新技術和裝置相互連接,但是已用 7 年的老舊 RG Systems RMM 無法有效支援。」

朱利安和他的 40 合作者首先考慮太陽風, 阿泰拉, 忍者, LogMeIn 和 TeamViewer 作為潛在的替代品. 在測試了大多數這些 RMMS 和遠端支援軟體工具之後,團隊發現它們不夠全面,對團隊來說不夠用戶友好,或者太昂貴了。

然而 Julien 也解釋道,成本並不是大家主要考量的因素。Boissat 表示:「Ninja 提供了極其誘人的價格,但也附帶一些限制。我們最後選定 Datto,看中的就是它的功能更為全面。」

不過,Groupe Delta 團隊直到實際使用 Datto 後,才發現 Datto 只允許遠端支援主動裝置,因此其遠端支援功能也有不少侷限。

Julien 決定求助專家,並找上法國的 MSP 專業公司 BeMSP。BeMSP 強烈推薦了 Splashtop SOS。後來事實證明,Splashtop SOS 無論就費用還是功能方面而言,都堪稱完美解決方案。

解決方案:透過 Splashtop SOS 提供臨機支援

儘管 Dat要與 Splashtop 集成在一起以提供一些遠端支持功能,但此支持僅限於支持無人值守的設備。 為了從 Splashtop 的完整遠端支援功能中受益,請 Groupe Delta 轉向 Splashtop SOS 進行有人參與(按需)支援。

有了 Splashtop SOS,技術人員就可以:

快速遠端存取不在其 Datto RMM 帳戶下管理的電腦和移動裝置

快速提供支援,不必事先在使用者裝置上安裝任何項目。技術人員只要引導使用者執行 Splashtop SOS 應用程式生成一組 9 位數代碼,就可以透過代碼遠端存取使用者裝置

對不限數量的裝置進行臨時遠端支援

遠端存取和支援各種作業系統,包括但不限於 Windows、Mac、iOS 和 Android 裝置、電腦、平板電腦和智慧型手機

將 SOS 應用程序與票務/PSA 系統集成,包括服務諾,新鮮服務和 Zendesk

「Splashtop SOS 完美彌補了 Datto RMM 的不足之處。」Julien 表示:「我們測試過類似的解決方案,包括 AnyDesk 和 LogMeIn,但是技術人員都覺得不如 SOS;撇除技術本身,我最重視的就是團隊滿意度,而 SOS 竟方方面面都符合標準。」

此外,Groupe Delta 團隊覺得複製/貼上密碼的選項有利於啟動連線,為技術人員節省時間。他們不必重新輸入密碼,還能依預設使用經過加密的複雜密碼。

Julien 解釋,最令技術人員滿意的是軟體提供支援以及團隊回應的效率:「技術人員只需邀請使用者就能連接上他們的裝置,而且 SOS 簡單好用,即使不是技術人員也能上手。Splashtop 團隊對我們提出的要求,也都能及時回應處理,這對我們團隊來說很重要。」

成果:Groupe Delta 使用 Splashtop SOS,有感升級技術堆疊

在其技術堆棧中成功實施 Splashtop SOS 之後,現在不僅 Groupe Delta 可以支持其 5000 台 Windows 託管的最終用戶設備,還可以支持未在其 Dato RMM 帳戶下管理的按需設備-所有這些設備都以相當低的成本。

Julien 表示:「多虧 Splashtop SOS,使用 Datto RMM 時遇到的問題都迎刃而解了。SOS 不僅易於使用,符合客戶需求,就連費用也僅類似解決方案的一半,換句話說,我們可以使用的授權數將近兩倍。」