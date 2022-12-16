使用 Splashtop SOS 提高遠端支援能力

Groupe Delta 使用老舊過時的法式 RMM 執行了 7 年的 IT 業務，但是這項技術到後來已經無法負荷 IT 基礎設施與核心業務的需求。Groupe Delta 技術總監 Julien Boissat 解釋公司如何及為何決定使用 Splashtop SOS 來升級其技術堆疊，以期能滿足不斷增長的 IT 基礎設施需求。

挑戰：想汰換過時的 RMM，又怕費用太高

「33 年前公司草創之時，是靠著銷售影印機發跡，不需要任何精細複雜的技術。」Julien 表示：「後來，隨著網際網路和行動電信業者等相關服務項目逐漸增加，我們為了支援業務的成長發展，便在七年前採用了 RG Systems RMM。」

隨著 Groupe Delta 逐漸茁壯，他們團隊需要更強大的技術堆疊，才能支援 5,000 多台 Windows 裝置。「我們有多項全新服務都需要最新技術和裝置相互連接，但是已用 7 年的老舊 RG Systems RMM 無法有效支援。」

朱利安和他的 40 合作者首先考慮太陽風, 阿泰拉, 忍者, LogMeIn 和 TeamViewer 作為潛在的替代品. 在測試了大多數這些 RMMS 和遠端支援軟體工具之後，團隊發現它們不夠全面，對團隊來說不夠用戶友好，或者太昂貴了。

然而 Julien 也解釋道，成本並不是大家主要考量的因素。Boissat 表示：「Ninja 提供了極其誘人的價格，但也附帶一些限制。我們最後選定 Datto，看中的就是它的功能更為全面。」

不過，Groupe Delta 團隊直到實際使用 Datto 後，才發現 Datto 只允許遠端支援主動裝置，因此其遠端支援功能也有不少侷限。

Julien 決定求助專家，並找上法國的 MSP 專業公司 BeMSP。BeMSP 強烈推薦了 Splashtop SOS。後來事實證明，Splashtop SOS 無論就費用還是功能方面而言，都堪稱完美解決方案。

解決方案：透過 Splashtop SOS 提供臨機支援

儘管 Dat要與 Splashtop 集成在一起以提供一些遠端支持功能，但此支持僅限於支持無人值守的設備。 為了從 Splashtop 的完整遠端支援功能中受益，請 Groupe Delta 轉向 Splashtop SOS 進行有人參與（按需）支援。

有了 Splashtop SOS，技術人員就可以：

快速遠端存取不在其 Datto RMM 帳戶下管理的電腦和移動裝置

快速提供支援，不必事先在使用者裝置上安裝任何項目。技術人員只要引導使用者執行 Splashtop SOS 應用程式生成一組 9 位數代碼，就可以透過代碼遠端存取使用者裝置

對不限數量的裝置進行臨時遠端支援

遠端存取和支援各種作業系統，包括但不限於 Windows、Mac、iOS 和 Android 裝置、電腦、平板電腦和智慧型手機

將 SOS 應用程序與票務/PSA 系統集成，包括服務諾，新鮮服務和 Zendesk

「Splashtop SOS 完美彌補了 Datto RMM 的不足之處。」Julien 表示：「我們測試過類似的解決方案，包括 AnyDesk 和 LogMeIn，但是技術人員都覺得不如 SOS；撇除技術本身，我最重視的就是團隊滿意度，而 SOS 竟方方面面都符合標準。」

此外，Groupe Delta 團隊覺得複製/貼上密碼的選項有利於啟動連線，為技術人員節省時間。他們不必重新輸入密碼，還能依預設使用經過加密的複雜密碼。

Julien 解釋，最令技術人員滿意的是軟體提供支援以及團隊回應的效率：「技術人員只需邀請使用者就能連接上他們的裝置，而且 SOS 簡單好用，即使不是技術人員也能上手。Splashtop 團隊對我們提出的要求，也都能及時回應處理，這對我們團隊來說很重要。」

成果：Groupe Delta 使用 Splashtop SOS，有感升級技術堆疊

在其技術堆棧中成功實施 Splashtop SOS 之後，現在不僅 Groupe Delta 可以支持其 5000 台 Windows 託管的最終用戶設備，還可以支持未在其 Dato RMM 帳戶下管理的按需設備-所有這些設備都以相當低的成本。

Julien 表示：「多虧 Splashtop SOS，使用 Datto RMM 時遇到的問題都迎刃而解了。SOS 不僅易於使用，符合客戶需求，就連費用也僅類似解決方案的一半，換句話說，我們可以使用的授權數將近兩倍。」