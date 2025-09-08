介紹 Splashtop Connector：透過新一代遠端存取技術的 RDP

了解全新 Splashtop Connector 如何透過新一代遠端存取使用 RDP，滿足您對安全性與生產力的需求。
想像一下，如果您的遠端存取和支援解決方案允許使用者不透過 VPN 就能執行以下操作：
支援內部網路上無法存取網際網路或不允許安裝第三方應用程式的電腦
運用既有的終端機服務，在同一台電腦上進行個別的桌面連線，或從遠端執行特定應用程式，而不必連接整個遠端桌面
在不連接到同一個網路的前提下，遠端存取電腦
只透過安裝在網路內部一台裝置上的遠端存取軟體，就能不透過代理應用程式存取系統
以上只是全新 Splashtop Connector 的其中幾個強大功能。Connector 允許使用者直接從 Splashtop Business 應用程式透過 RDP 連接電腦，以進行遠端存取和支援。
為什麼貴公司應該透過新一代遠端存取功能來存取 RDP？
有兩個重要的理由：滿足您對安全性與生產力的需求。
試想這麼一個情境：您的技術人員需要支援多台電腦，這些電腦都位於封閉式網路上，而且可能無法存取網際網路或遵守嚴格的防火牆政策運作。最重要的是，您可能設有安全策略，阻止這些電腦使用第三方遠端存取應用程式。以往，您的技術人員可能會使用 VPN 來支援受到這類安全限制的所有電腦，甚至必須制定不便利的連接程序 (使用多個應用程式)，才能進行遠端存取。
現在再想像一下，IT 人員可以直接將 Splashtop Connector 安��裝在封閉式網路內的電腦上。這台電腦就像橋接點或跳轉點，讓您的技術人員不必在同一網路的其他電腦上安裝任何內容，就能夠透過 RDP 連接這些電腦。您的工作流程突然之間就簡化了，只要使用一個應用程式即可連接。
就更宏觀的情境而言，Splashtop Connector 讓技術人員能夠遠端支援在全球各地設有多個分支機構的大型公司。只要在每個分支機構的一台裝置上安裝 Connector，技術人員就可以同時支援該分支機構的所有裝置。
以下舉例說明牙科計費公司實際運用 Splashtop Connector 所享受到的強大功能：
該公司共有 1,800 位約聘人員，由內部 IT 管理團隊為他們提供支援。這個團隊也負責支援旗下牙科機構內 Windows 電腦上所執行的 ERP 和其他軟體。各機構都只有 1 或 2 台伺服器，因此若有多位約聘人員要使用 ERP 應用程式，通常會連接到同一台伺服器。
在使用 Splashtop Connector 之前，該公司不得不採行複雜的自訂工作流程，才能在同一台伺服器上執行多個遠端桌面服務 (RDS) 連線。採用 Splashtop Connector 後，不僅簡化了工作流程，也能讓多位約聘人員存取同一台伺服器，最重要的是，IT 現在可以選擇根據用戶端的安全需求，限制約聘人員只能存取 ERP 應用程式。
事實上，Splashtop 採取全方位安全措施，這也反映在 Splashtop 的全套安全功能中。透過 Splashtop Connector 建立的連接，在網際網路上均採用端對端加密技術和 TLS/AES-256。
如此一來，不僅公司成本大幅降低，效率也因工具組的整合而持續提升。他們不必再針對多個軟體產品同步安裝升級和修補程式 (這屬於傳統的 IT 資源消耗)。現在，他們將 Splashtop Enterprise 當作集中控制台，讓內部 IT 技術人員能夠管理�電腦並支援約聘人員。
透過設計實現安全效率
VPN 的設計目的從來就不是為了滿足現今的遠端工作需求，也不是在面對現代網路安全威脅時保障組織的安全。如今，隨著安全風險的增加，保護組織和自身安全的重要性更勝以往。
新一代遠端存取和支援軟體旨在處理高流量；無論網路環境如何，都能讓使用者完全或部分存取遠端電腦的檔案和應用程式。它對權限控制精細，並使用標準網路通訊埠，使 Splashtop 比 VPN 和傳統 RDP 更加安全，也更適用於遠端或彈性工作環境。換句話說，Splashtop Connector 的設計考慮到了貴公司的安全性和效率。