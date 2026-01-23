自 1980 年代世界網絡創建以來，個人一直通過互聯網與其他人共享新信息。 並非所有這些信息或數據都是以良好意圖創建的，其中有些可能會損壞您的設備，並影響位於計算機上的信息的安全性。
許多網路衝浪者使用一種稱為 VPN 的常用工具來遠端存取訊息，例如網路和應用程式。
什麼是VPN？
虛擬私人網路 (VPN) 是一種工具，可讓網路使用者在連接到另一個網站、網路或服務之前對其流量進行加密和重新路由。這可以幫助繞過某些地理限制，防止公共 Wi-Fi 活動查看您的歷史記錄，並隱藏您的 IP 地址。
VPN 也被用作旅行時訪問特定網絡的方法。 許多公司將使用 VPN 來實現遠端工作，以便員工在旅途中仍然可以在安全的網路上工作。
VPN 的安全風險
雖然 VPN 很有幫助，並幫助員工在任何地方工作提供更大的靈活性，但它們並不是最安全的解決方案。 以下是 VPN 用於遠端存取時存取時存取的一些漏洞。
VPN 無法強制執行身份驗證策略
VPN 的主要缺點之一就在於，特定人員如果能夠接收某使用者 VPN 的認證，就能迅速取得存取權。若有犯罪份子想要存取您公司的整個網路，他們只需接收一名員工的 VPN 認證，即可取得存取權。
網絡犯罪分子越來越針對使用 VPN 的團隊。 網路犯罪分子利用VPN 漏洞滲透網絡，或透過網路釣魚嘗試攻擊團隊成員以取得 VPN 憑證。
VPN 可從任何裝置連接 — 即使該裝置已損壞
如果您想要連接到特定網絡，則可以從任何裝置進行連接，這意味著您可以從可能存在漏洞的裝置進行連接。透過 VPN 連接到另一個網路時，您的資料會在兩個裝置之間來回傳輸，這意味著即使透過 VPN，資料外洩和潛在病毒仍然可能交叉。
VPN 是一切或無的系統
VPN 沒有「一些訪問權限」-您可以訪問網絡，或者沒有。 這使某些人的佈建訪問權限比其他人變得具有挑戰性。 例如，假設您希望第三方承包商在您的網絡上工作，但只有其中一部分。 透過 VPN 向第三方個人提供存取權限意味著授予該個人存取您的整個網路的權限。
VPN 維護可能具有挑戰性
並非所有 VPN 工具都為 IT 團隊提供管理功能來協助管理數百台裝置上的軟體。如果您的團隊確實決定使用 VPN 來存取您的網絡，他們必須單獨手動更新每個裝置，這可能既麻煩又困難。
這也給這個過程帶來了一層額外的風險——如果 VPN 安裝僅在一個裝置上出錯，就可能導致您公司的網路出現額外的漏洞。
如何應對 VPN 安全風險
如果您的團隊使用 VPN，您可以採用以下幾種策略來防止 VPN 的安全漏洞。
採用零信任安全架構
零信任安全架構是一種安全方法，會假設每個使用者都是威脅。使用者必須經過多個層級的驗證機制，才能存取某個特定的資料區域。
這可以與 VPN 結合使用來加強安全性的一般基礎架構，但這並不會減少 VPN 已經存在的現有問題。 相反，它在 VPN 上增加了一層安全層，但如果個人透過 VPN，問題將持續存在。
在 VPN 上新增額外的安全功能
您可以針對 VPN 漏洞添加額外的安全層，例如採用防毒軟體、多重身份驗證和裝置身份驗證支援。但是，這會為 IT 領導者增加額外的工作，並且需要持續維護，每個工具都可能會昂貴。 對於 IT 團隊來說，管理這些多種工具並使它們一起工作可能是困難和耗時的。
尋找涵蓋 VPN 每個漏洞的工具需要大量的工作和經驗，因此這個解決方案並不一定適合較小的團隊進行擴展。
為什麼這些策略仍然無法覆蓋 VPN 漏洞
實施零信任原則並添加防毒軟體是有幫助的，但它並不能解決固有問題——這些解決方案掩蓋了VPN的漏洞。將這些解決方案當作傷口上的綁帶。 它們是可以幫助防止壞物進入傷口的解決方案，但如果傷口一起癒合，則會有所幫助。
與其尋找其他工具來對抗 VPN 的漏洞，不如尋找根本不存在這些問題的解決方案。如果您正在尋找讓員工仍可遠端存取網路的方法，請考慮使用遠端存取軟體。
使用遠端存取軟體取代 VPN
完全繞過使用 VPN，改用 遠端存取軟體 進行遠端工作。遠端存取軟體的工作方式與 VPN 略有不同—它不是直接連接到伺服器，而是使用本機電腦作為遠端電腦的控制器。這使得 遠端存取軟體和 RDP 成為 VPN 的強大替代方案。遠端存取軟體確保所有數據和資訊都保留在您的網路和該遠端裝置上。
遠端工作的員工將能夠遠端控制他們的辦公工作站，就像他們坐在計算機前一樣。 他們將可以訪問該遠程計算機上的所有文件和應用程序，確保他們可以在旅途中有效地工作，並消除 VPN 的安全漏洞。
遠端存取軟體還為您的 IT 團隊提供了對設備群的更多控制和管理。他們�可以控制哪些使用者和設備可以訪問哪些公司電腦。 他們還能夠使用遠端存取軟體幫助工作人員只需點擊幾下即可解決用戶裝置上的問題。
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