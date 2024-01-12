如何從 Mac 遠端桌面到 Windows

在當今世界，員工通常更喜歡特定的裝置，例如 Mac 而非 Windows 裝置。對於 IT 和服務台支援人員來說，了解每個系統的功能和複雜性非常重要，特別是當您嘗試跨平台進行遠端工作時。
可以從一個作業系統存取另一個作業系統的遠端桌面 - 常見的組合是從 Mac 電腦遠端存取 Windows 作業系統。以下是如何。
如何使用 Mac 到 Windows 的遠端桌面
從 Mac 作業系統遠端存取 Windows 電腦的最佳方法之一是使用 Splashtop 等遠端桌面軟體。Splashtop 是一種專有的遠端桌面解決方案，支援跨大多數作業系統（包括 Windows 和 Mac）的無縫遠端連線。
透過 Splashtop，您可以使用 Mac 電腦遠端控制 Windows PC，就像您坐在它前面一樣！以下是如何快速設定和使用 Splashtop 從 Mac 存取Windows Remote Desktop計算機
步驟 1：建立一個免費的 Splashtop 帳戶
開始免費試用時，先建立一個免費的 Splashtop 帳戶。這使您能夠獲得 Splashtop 軟體的所有功能，從而了解從 Mac 作業系統連接到 Windows 系統是多麼容易。
如果您正在為個人或小型團隊尋找功能強大、安全且易於使用的遠端桌面工具，那麼Splashtop Business Access是您的完美解決方案。立即開始免費試用！
開始免費試用 Splashtop 時沒有任何承諾-我們甚至不要求您提供信用卡信息。 這樣，使用者就可以在一週內全面了解 Splashtop 平台的運作方式。
步驟 2：將 Splashtop Streamer 應用程式下載到您的 Windows 電腦上
下一步是將 Splashtop Streamer 應用程式下載到您想要遠端存取的 Windows 電腦。Splashtop Streamer 應用程式可讓您遠端存取安裝了與您在步驟 1 中建立的唯一 Splashtop 帳戶關聯的應用程式的任何裝置。
>> 在此下載 Splashtop Streamer 應用程式
步驟 3：在 Mac 電腦上下載 Splashtop Business 應用程式
在您想要遠端存取的裝置上下載 Streamer 應用程式後，下一步是將 Splashtop Business 應用程式下載到您想要遠端存取的 Mac 電腦。
Splashtop Business 應用程式可讓您連接到任何已下載 Splashtop Streamer 應用程式並附加到您的唯一 Splashtop 帳戶的遠端桌面。
>> 在此下載 Splashtop Business 應用程式
步驟 4：在 Splashtop Business 應用程式中啟動遠端連接
將這兩個應用程式安裝在各自的裝置上後，您將能夠在 Mac 上的 Splashtop Business 應用程式中看到列出的裝置。列出所有 Windows 裝置並開始連線 — 就這麼簡單！
現在，您可以使用 Mac 遠端控制 Windows 裝置、開啟任何檔案或使用下載到該裝置上的任何應用程式或軟體。
使用 Splashtop 時，您不會遇到任何跨平台挑戰。Mac 上的本機關鍵字和滑鼠將能夠與遠端 Windows PC 進行即時互動和控制。
為什麼使用 Splashtop 作為遠端桌面解決方案？
使用 Splashtop 等遠端桌面解決方案是存取任何類型裝置的好方法，因為它提供無縫的跨平台遠端存取。無論您從什麼裝置或作業系統遠端存取或遠端訪問，您仍然會獲得同樣出色的體驗。Splashtop 讓您可以從任何地方存取遠端桌面，只要您有網路連線。成千上萬的客戶選擇 Splashtop 作為他們的首選遠端桌面供應商。以下是一些原因：
符合業界標準的安全性： Splashtop 提供先進的安全功能，例如多因素身份驗證和 SSO 整合。此外，Splashtop 可確保加密連接並始終符合主要安全標準，例如 SOC 2、GDPR、ISO/IEC 27001 等。
響應式介面： Splashtop 提供無延遲的遠端桌面體驗。這使得從遠端桌面平台使用資源密集型軟體成為可能。
提高生產力的功能：其他功能，如拖放檔案傳輸、遠端列印、連線錄製和多對多螢幕支援都可以透過 Splashtop 應用程式實現。
有興趣嘗試 Splashtop 嗎？使用 Splashtop 從 Mac 輕鬆存取 Windows 電腦。通過一周免費試用來自己測試。