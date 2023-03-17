使用 Splashtop Remote Desktop 在 Windows 和 Mac 之間進行拖放式檔案傳輸

與大多數遠端桌面產品不同，Splashtop的拖放文件傳輸跨平台工作，因此您可以將文件從PC傳輸到Mac，反之亦然。

使用Splashtop，您可以在電腦之間快速安全地傳輸文件（包括大文件），而無需USB。 Splashtop的核心業務解決方案（ Business Access ， Remote Support和SOS ）使您能夠從世界上任何地方的任何其他電腦遠端存取電腦。使用這些產品中的每一個，您都可以在本地電腦和遠端電腦之間傳輸文件，反之亦然。

Splashtop的最新更新將拖放文件傳輸功能引入了上面列出的每個核心業務產品。使用此新功能，您只需選擇要傳輸的文件，將其從其原始桌面拖動，然後拖放到另一個桌面以將其傳輸到該電腦！

另外，藉由Splashtop，您可以在Mac和Windows電腦之間執行拖放文件傳輸。大多數遠端存取產品僅允許您在運行同一操作系統的電腦之間傳輸文件。

是否想在 Splashtop 中嘗試拖放檔案傳輸？當您開始免費試用 Splashtop Business Access、Remote Support 或 SOS 時， 7 天內可以完整體驗您所選的產品，並且依需求進行測試。

單擊下面的按鈕，可以開始使用Splashtop Business Access（適用於想要遠端存取其電腦的個人）。無需信用卡，也無需承諾即可開始免費試用。並繼續閱讀下面的內容，以了解Splashtop在運行中的拖放式文件傳輸。

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如何執行從一台電腦到另一台電腦的拖放文件傳輸

同樣，借助 Splashtop 的拖放功能，您可以：

將文件從 PC 傳輸到 PC（視窗）

將文件從 Mac 傳輸到 Mac

將文件從 Mac 傳輸到 PC（視窗），反之亦然

首先，您需要在本地電腦上打開Splashtop Business應用程式，然後遠端存取要存取的電腦並與之進行文件傳輸。連接後，您可以選擇要傳輸到另一台電腦的文件。從那裡，就像將它拖放到另一台電腦上一樣簡單，然後將其保存到那裡。

在下面的示例中，Mac電腦是本地電腦，遠端電腦是Windows電腦。您可以看到鼠標從Windows（遠端）電腦上拖動文件夾並將其拖放到Mac（本地）電腦上，然後將其保存到Mac，並可以在桌面上看到它。

除了拖放功能，您還可以使用文件管理器在電腦之間傳輸文件，或在Windows電腦上將文件從一台電腦複製粘貼到另一台電腦。您也可以在不進行遠端存取連線時傳輸文件。

關於 Splashtop 遠端桌面解決方案

Splashtop提供最有價值的遠端桌面解決方案 ，以及您所需的頂級工具和功能。請查看以下任何解決方案，並且不要忘記開始免費試用：

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