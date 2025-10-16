從 TeamViewer 遷移到 Splashtop

無論您是要遠端存取自己的電腦還是支援他人的電腦，都可以輕鬆地從 TeamViewer 切換到 Splashtop。 這是通過幾個簡單的步驟從 TeamViewer 遷移到 Splashtop 的方法。
要記住的最大區別
遷移時要記住的最大區別是TeamViewer只有一個應用程式，而Splashtop有兩個不同的應用程式：
“Splashtop Streamer”在您想要遠端訪問/控制的計算機上
您在使用「Splashtop Business 應用程式」的電腦或行動裝置上遠端存取您安裝 Streamer 的電腦
在要遠端存取和控制的電腦上安裝Splashtop Streamer
首先，您需要 Splashtop 的免費試用版或付費授權。
登錄到my.splashtop.com控制台，然後單擊+添加電腦 。
您可以將Streamer安裝在當前使用的電腦上，也可以將其安裝在要存取的其他電腦上。如果選擇在其他電腦上安裝，則將看到多個選項（如下）。
如果您通常是透過 TeamViewer、RMM 或其他部署工具來部署應用程式，也可以使用同樣的工具來部署 Splashtop Streamer。您可以選擇透過 EXE、MSI 部署自動安裝，亦可透過特定電腦群組、啟動和安全設定來建立自訂安裝程式。
在要存取的電腦上安裝了Streamer之後，下一步是在要用於執行存取的電腦或移動裝置上安裝Splashtop App。
通過Splashtop Business App存取您的電腦
將Splashtop Business App安裝在要用於遠端存取電腦的任何電腦或移動裝置上。
通過在Windows，Mac，iOS或Android設備上存取www.splashtop.com/app下載該應用。或存取www.splashtop.com/downloads以查看所有平台（包括Chrome和Amazon）的下載。
如果您有付費或試用許可證，請使用您的 Splashtop 帳戶登錄。 如果您還沒有許可證，請按下該按鈕開始免費試用。
就是這樣。 您已準備好從任何地方訪問您的電腦！
“我從事 IT 工作已有20年了，當我找到一個很好的產品時，便會知道。從支援的角度來看，我一直沒有要求更好的工具，只是很平庸的使用。 [Splashtop] 很棒，它是極度可靠的。使用 TeamViewer 後，該程序會停止運作。您的價格也很合理，而 TeamViewer 卻想要一切，包括我的第一胎。我喜歡這種產品，並已經推薦給我業界認識的其他人。”
– NuWave Backup - Stuart Livingstone
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