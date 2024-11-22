IT Security Best Practices to Safeguard Your Business

在現代商業環境中，IT 安全永遠不應該成為事後的想法，因為它是一項策略需求。 由於您可能每天使用各種設備和互聯網，因此確保資料安全比以往任何時候都更加重要。
不良行為者總是在尋找新的方法來存取私人資訊和系統，其影響是巨大的。 Statista 預計，2024 年至 2029 年間，全球網路犯罪成本將飆升6.4 兆美元。
好消息是保護自己不需要複雜的技術知識。 許多有效的安全措施很容易實施。 您的數位安全始於理解和實施這些 IT 安全最佳實踐。
了解常見的 IT 安全威脅
在深入探討最佳實踐之前，讓我們先來看看企業當今面臨的主要威脅：
勒索軟體攻擊：當網路犯罪分子加密您的業務資料並要求付款才能解鎖。 這些攻擊在 2023 年顯著增加，醫療機構每次攻擊平均面臨18.71 天的停機時間。
供應鏈漏洞：一種攻擊類型，駭客首先破壞您的供應商或供應商的系統，以您的業務為目標。 光是 2023 年就偵測到超過 245,000 起軟體供應鏈攻擊。
社會工程：這些是心理操縱策略，攻擊者誘騙員工洩漏敏感資訊或存取憑證。 根據 Verizon 的資料外洩調查報告， 74% 的外洩事件涉及人為因素。
cloud安全風險：當資料和應用程式儲存在cloud平台而不是本機電腦上時，就會出現安全挑戰。 到 2025 年，超過 51% 的企業IT 支出將轉移到cloud ，因此保護cloud基礎架構變得至關重要。
為什麼 IT 安全很重要？
現代企業面臨前所未有的網路安全挑戰。 以下是優先考慮 IT 安全的原因：
資料保護：保護敏感的客戶資訊和專有業務資料。
財務安全：防止代價高昂的違規行為（平均成本：2024 年每次事件平均成本為 488 萬美元）。
業務連續性：確保不間斷的營運和服務交付。
聲譽管理：維護客戶信任和品牌誠信。
合規性：滿足 GDPR、HIPAA 和 SOC2 等監管要求。
網路安全在加強 IT 安全方面的關鍵作用
網路安全最佳實踐構成了現代 IT 安全策略的基礎。
最近的研究發現 IT 安全已成為各行業的首要任務，組織正在採用綜合方法，包括：
在攻擊者利用潛在漏洞之前識別並緩解它們。
即時偵測並回應安全事件，最大限度地減少漏洞的影響。
確保強大的 IT 安全性並遵守行業法規和資料保護標準。
透過展現對資料安全的承諾來建立與客戶和利害關係人的信任。
2024 年值得關注的網路安全趨勢
基於網路安全趨勢和預測的詳細分析，以下是塑造該領域的關鍵發展：
趨勢
影響
零信任架構
組織正在超越傳統的僅 VPN 方法。 美國政府要求在 2024 財政年度結束前採用零信任。 該框架確保每個存取請求都得到充分驗證，無論其來源為何。
人工智慧驅動的安全
人工智慧增強威脅偵測和回應能力的同時，也帶來了新的挑戰。 Gartner 警告稱，生成式和第三方人工智慧工具會帶來重大的資料機密性風險，要求組織實施更強有力的資料保護措施。
cloud安全
Gartner 預計，到cloud 2024 年底，全球公有 支出將達到 6,790 億美元，cloud 到 2028 年， 運算將成為業務必需品。因此，組織正在加強對保護分散式環境的關注。
供應鏈保護
到 2025 年， 45% 的組織將面臨軟體供應鏈攻擊，這一數字是 2021 年的三倍。 這種顯著的成長正在推動製造商風險管理實踐的增強。
遠距工作安全
安全邊界現在遠遠超出了傳統的防火牆和 DMZ。 隨著IoT市場成長預計到 2029 年將達到 13,770 億美元，以及遠距工作的持續盛行，組織必須調整其安全策略，以保護日益分散的員工隊伍。
建立安全第一的文化
了解網路安全的含義是建立具有安全意識的組織的第一步。
創造這種文化需要：
定期培訓：開展持續的網路安全意識計畫。
明確的政策：建立並傳達安全準則。
以身作則：管理階層必須展現安全承諾。
獎勵合規性：表彰遵守安全實務的員工。
開放溝通：鼓勵報告安全問題。
企業 10 項基本 IT 安全（網路安全）最佳實踐
讓我們探討一下您的企業現在需要實施的這些經過驗證的安全實務：
1.實施強而有力的存取控制
將存取控制視為您的數位安全衛士。 他們決定誰可以進入您的系統以及他們進入後可以做什麼。
此方法的基石是多重身份驗證 (MFA)。
首先，您需要：
為所有使用者帳戶設定 MFA
僅提供員工完成工作所需的存取權限
定期檢討和更新存取權限
請記住：僅僅因為某人去年需要存取系統並不意味著他們今天也需要它。 定期審查有助於保持您的安全。
2. 建立並執行強密��碼策略
研究表明， 81% 的資料外洩是由於密碼安全性差而發生的。
您的密碼原則應如下所示：
讓密碼變得又長又複雜——考慮一個短語而不是一個單字。 例如，“我喜歡週五吃披薩！”比“Pizza123”強得多。
你的原則應該要求：
至少 12 個字符
數字、符號和字母的混合
每 90 天定期更改一次密碼
專業提示：使用密碼管理器幫助您的團隊管理複雜的密碼，而無需寫下來。
3. 保持系統更新
系統更新不僅僅是新功能 - 它們是您抵禦已知安全威脅的盾牌。 當軟體公司發現安全漏洞時，他們會發布修補程式來修復它們。
這是一個簡單的方法：
盡可能開啟自動更新
每月留出時間進行手動更新
保留所有軟體的詳細目錄，以確保不會遺漏任何內容
考慮在下班時間安排更新，以避免擾亂您的工作日。
4. 透過加密保護您的數據
加密將您的敏感資料變成只有授權人員才能解鎖的代碼。
您需要在兩個主要領域進行加密：
靜態資料（儲存在電腦或伺服器上）
傳輸中的資料（透過網路傳送）
現代加密使用複雜的數學來保護您的資料。 雖然您不需要了解數學，但您確實需要確保使用 AES-256 加密等當前標準。
5.定期備份數據
資料備份是您的安全網。 如果出現問題（無論是硬體故障、勒索軟體攻擊或人為錯誤），備份可協助您快速恢復正常運作。
遵循 3-2-1 規則進行萬無一失的備份：
保留 3 份資料��副本
將它們儲存在 2 種不同類型的儲存中
在場外保留 1 份副本
定期測試至關重要。 沒有什麼比在您最需要的時候發現備份不起作用更糟糕的了。
6. 保護您的網絡
建置安全網路從以下基本步驟開始：
設定強大的防火牆來過濾流量
對您的網路進行分段以遏制潛在的違規行為
監控網路活動是否有可疑行為
7. 訓練你的團隊
您的員工既是您最大的資產，也是您最大的潛在安全風險。 定期訓練可以將它們從弱點變成你的第一道防線。
透過以下方式使培訓有效：
創建您的團隊可以關聯的真實場景
運行模擬網路釣魚測試，讓每個人保持警惕
慶祝安全勝利並從錯誤中學習
良好的安全習慣需要時間來養成。 讓培訓成為一個持續的過程，而不是一次性的事件。
8. 安全事件計劃
即使有完美的安全措施，事故也可能發生。
您的事件回應計劃應該：
定義什麼構成安全事件
建立明確的角色和職責
包括逐步響應程序
建立溝通管道
透過桌面練習定期測試您的計劃，並根據所學到的經驗進行更新。
9. 管理第三方風險
您的安全性取決於您最薄弱的鏈接，其中通常包括您的供應商和合作夥伴。
還記得Target 事件嗎？ 這是透過暖通空調製造商的訪問發生的。
管理第三方風險：
在簽訂合約之前評估製造商的安全性
監控製造商對您系統的訪問
定期審查製造商的安全實踐
不要害怕詢問有關合作夥伴如何保護您的資料的尖銳問題。
10. 遵守安全標準
合規性不僅僅是勾選複選框，而是保持一致的安全方法。
不同的行業有不同的要求，從醫療保健中的 HIPAA 到支付處理中的 PCI DSS。
透過以下方式保持合規性：
了解哪些法規適合您
定期自審
記錄您的安全實踐
跟上不斷變化的需求
專業提示：使用合規性要求作為最低基線，而不是您的最終目標。 通常，您需要超越基礎知識才能真正保護您的業務。
加強組織網路安全的主要好處
實施網路安全最佳實務具有許多優點：
降低風險：最大限度地減少潛在的安全事件和合規風險。
節省成本：防止代價高昂的違規和停機。
提高效率：簡化安全流程。
增強信任：利害關係人信心增強。
競爭優勢：卓越的安全態勢。
使用 Splashtop 增強您的 IT 安全基礎架構
在當今的混合工作環境中，確保遠端存取安全對於維護 IT 安全至關重要。
Splashtop Enterprise提供綜合解決方案，將安全遠端存取與進階安全功能結合：
企業級安全性：使用 TLS 和 256 位元 AES 加密以及強制裝置身份驗證和可選的兩因素驗證來保護您的資料。
全面的存取管理：透過精細的存取控制和連線排程Windows來控制使用者權限。
多平台支援：支援跨 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 裝置的安全存取。
合規性就緒：透過 SOC2、GDPR 和 HIPAA 合規性支援滿足行業標準。
進階監控：透過詳細的審核日誌和可選的連線記錄來追蹤所有遠端會話。
對於 IT 團隊來說， Splashtop包括額外的安全功能，例如端點管理、服務台整合和全面的監控工具。
開始了解 Splashtop 如何協助您實施滿足您業務需求的安全、可擴展的遠端存取解決方案。
此外， Splashtop Secure Workspace (SSW) 提供統一、無摩擦、簡化的零信任安全解決方案。 保護特權帳戶和確保第三方存取安全可協助您應對現代安全挑戰，同時保持營運效率。
立即註冊以探索 SSW 的功能並了解它如何幫助保護您的業務。