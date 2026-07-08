研究發現 IT 安全是高等教育的首要任務

高等教育機構已經發現自己在複雜的創新和網絡安全迷宮中。 學術領域以其開放存取精神和自由交流思想而聞名，正在面對一個歧義：如何保持其內在價值，同時保護其數字資產？
最近的研究表明高等教育機構對 IT 安全的越來越重視。 本博客深入了解這些最近的發現，聚焦在威脅升級和不斷演變的數位環境中，在學術環境中加強網絡安全措施的緊急需求和策略方法。
高等教育的威脅情況升級
在 21 世紀的數位走廊中，高等教育機構不小心成為網絡犯罪活動的熱點。 大量敏感數據的魅力，加上通常不強化的網絡防禦，使威脅環境在學術環境中提升到前所未有的水平。
僅在 2021 年，教育和研究部門見到網絡攻擊的驚人增加了 75%，每個組織每週平均錄得 1,605 宗攻擊。 這種激增不僅僅僅是數字，而且體現了一種複雜和策略性定位，甚至使最準備好的機構也容易受到影響。
網絡攻擊通常經過精心規劃和執行，利用技術和人類弱點。 網絡威脅是多面的，而且不斷發展，從破壞整個 IT 基礎架構的勒索軟件攻擊到隱私地吸收敏感數據的網絡釣魚計劃。
網絡攻擊的影響超越了即時的財務影響和技術中斷。 例如，聯邦調查局 (FBI) 2022 年 5 月的通知強調了一個令人毛骨悚然的現實，即學院和大學的敏感登入憑證被發現在網路上出售，為潛在的後續網路攻擊打開了閘門。
此外，分散式拒絕服務 (DDoS) 攻擊和勒索軟件可能會使機構停滯，破壞學術活動研究項目，甚至導致重大聲譽損害，可能會影響註冊和合作夥伴關係數年來。
賭注是不可否認的很高。 該數據洩露會破壞學生和教職員數據和研究信息，包括來自政府機構，軍事和私營部門合作人員的敏感和專有數據。 這類漏洞的波浪影響可能會滲透到社會的各個部門，突出強化高等教育中的網絡安全的重要性。
令人驚訝的 74％ 對學院和大學的攻擊成功，表明對強化網絡安全框架的迫切需求。
高等教育機構正在面對成功攻擊率增加，並在恢復方面面臨獨特的挑戰。 由於 40% 的機構需要一個月以上的時間才能從攻擊中恢復，即使在支付贖金後，只有 2% 的機構仍然安全地返回所有數據，這個行業處於危險的狀況，需要緊急和戰略性干預。
由於網絡威脅的增加，高等教育領導人將安全列為首要任務。
為什麼高等教育成為網絡攻擊的主要目標
豐富、多元化的數據和本質上開放的協作環境的匯聚，使高等教育機構特別容易受到網路威脅的影響。 了解為什麼這些機構成為主要目標是制定強大、有效的網絡安全策略時至關重要。
豐富的多元數據
包括學生個人、醫療和財務信息的多面數據為網絡犯罪分子提供了豐厚的目標，提供了多種利用和欺詐的途徑。
特別是研究大學，存放跨政府機構、軍事和私營部門的合作者的數據，通常涉及敏感、專有或甚至分類資訊，使其成為網路間諜和資料盜竊的高風險目標。
教育網絡的複雜性和開放性
由於預算限制和早期採用互聯網的歷史，大學通常使用舊版系統運作，可能會面對過時的技術和基礎設施內在的漏洞。
大型校園的龐大網路以及無數的設備和IoT工具為惡意行為者提供了許多可利用的入口點和漏洞。
預算和資源有限
由於經常嚴格的預算和依賴捐款人資金，教育機構可能會發現他們的網絡安全框架與學術和田徑等其他關鍵部門競爭資源。
有限的資源分配通常傾向於即時、明顯的需求，有時會讓網絡安全在事件後再次處理，而不是主動加強。
Splashtop 在增強高等教育 IT 安全方面的作用
在高等教育網絡安全的複雜環境中，Splashtop 成為一個關鍵的盟友，為機構提供先進且易於使用的解決方案，旨在加強 IT 安全，同時促進無縫的遠端存取。讓我們來探索Splashtop 的教育解決方案以及它們如何獨特地定位於提升高等教育機構中的IT 安全。
安全遠端存取解決方案
安全存取： Splashtop 提供安全端點存取解決方案，確保使用者可以從任何位置安全地連接到機構資源，並透過強大的加密和多因素身份驗證進行保護。
合規性保證： Splashtop 確保遠端存取安全並符合相關監管框架，保護機構免受合規違規和相關影響。
便於取得的學習：透過為學校運算資源提供安全、可靠的遠端存取，Splashtop 確保混合式學習環境不僅靈活且易於使用，也同樣安全。對於正在評估自身安全態勢的 IT 領導者而言，適用於教育的安全遠端軟體提供了一種方法，可在校園內的每一台裝置上標準化保護措施。
加強資訊科技管理與支援
遠端 IT 支援： Splashtop 使 IT 團隊能夠向學生、教職員工提供終端支持，確保 IT 問題能夠在不影響安全性的情況下及時解決。
安全的 IT 管理：IT 團隊可以從任何位置安全地管理機構 IT 資源、執行維護和解決問題，確保不間斷、安全的營運。
賦予教師和教職員權力
安全遠程工作：教職員和教職員可以從任何位置安全地訪問他們的工作資源，從而確保行政和學術工作的持續性，同時維持網絡安全。
結論
技術進步與升級的網絡威脅環境之間的交叉，對高等教育機構帶來了複雜、多面的挑戰。 將學術界的開放、合作精神與保護敏感數據和系統的必要性之間取得平衡，必須採用多元化、全面的網絡安全方法。
未來的道路涉及強大的技術解決方案、組織策略，以及廣泛的網絡安全意識文化。
Splashtop 成為這趟旅程中的策略合作夥伴，為高等教育機構提供安全、靈活且使用者友好的遠端存取解決方案，且不會損害安全性或合規性。從促進安全的混合學習環境到為 IT 團隊提供支援並確保無縫、安全的運營，Splashtop 的解決方案套件旨在應對高等教育領域的獨特挑戰和要求。