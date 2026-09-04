當 IT 團隊需要在遠端裝置上安裝軟體時，往往會相當棘手。他們必須連接到每台裝置、啟動安裝程式，並手動逐一處理提示，這可能既耗時又沒效率。
輸入靜默安裝。靜默安裝可讓軟體在不需要使用者互動的情況下執行，因此能快速且輕鬆地部署到遠端裝置。
不過，成功進行靜默安裝，不只是把安裝程式傳送到另一台裝置而已。IT 團隊需要正確的安裝參數與權限，還需要能夠遠端執行安裝並確認是否成功的方法。
有鑑於此，接著來看看靜默安裝如何運作、在遠端裝置上安裝軟體的常見方式，以及集中式端點管理如何讓整個流程更順暢、更有效率。
什麼是靜默軟體安裝？
靜默安裝是指在裝置上安裝應用程式時，不使用一般安裝精靈，也不需要使用者輸入，因此安裝可在不中斷使用者工作的情況下完成。
靜默安裝和遠端安裝並不相同，但兩者經常會搭配使用。遠端安裝是由另一台裝置或端點管理平台發起並管理安裝流程；而靜默安裝則是在沒有互動式提示的情況下執行。
您可以結合這兩種方式來進行遠端靜默安裝：由管理員或管理工具遠端啟動安裝，並讓安裝程式在目標裝置上執行而無需使用者互動。
遠端靜默安裝可用於多種用途，例如將標準商務應用程式部署到新裝置、在分散式端點上安裝安全性軟體，或在正常工作時間以外安裝軟體。這有助於讓裝置��維持在最新狀態，不必手動逐一更新，也不會打斷員工工作。
若要遠端靜默安裝軟體，需要準備什麼？
以靜默方式安裝軟體可能需要幾個步驟，尤其是在多台裝置上遠端安裝時。開始安裝前，會需要先備妥幾項先決條件，包括：
管理員權限：請確認用來安裝的帳戶或管理工具，對目的地裝置具備所需權限。
遠端電腦的存取權：遠端裝置應可透過遠端管理工具連接，或已透過端點代理程式納入管理。
安裝程式套件：沒有安裝程式套件，就無法安裝軟體。這可以是 MSI、EXE、PKG 或其他支援的安裝格式。
靜默安裝參數：請確認安裝程式支援主動執行，並找出正確的命令列參數。
部署方法：您需要有方法來部署軟體，例如透過 PowerShell、遠端執行公用程式、軟體部署工具或端點管理軟體。
一種驗證方法： 軟體成功安裝後，IT 應該能夠加以驗證，而不是假設已執行就代表安裝成功。
請注意，靜默安裝參數會因安裝程式而異，因此在大規模部署前，請先檢查並驗證這些參數。
靜默安裝命令的運作方式
有幾種不同的方法可以靜默安裝軟體。所使用的安裝程式可接受控制安裝行為的命令列參數，包括是否顯示提示，因此可依安裝程式類型傳送命令來安裝軟體，而不打擾使用者。
MSI 安裝程式
Windows Installer 套件通常使用標準化的 msiexec 參數。因此，您可以加入 quiet 參數（/quiet 或 /qn），在沒有使用��者介面或提示的情況下執行安裝程式。不過，依應用程式而定，可能還需要加入其他參數。
EXE 安裝程式
EXE 安裝程式並不遵循通用的靜默安裝標準。相反地，它們會使用不同的命令，例如 /silent、/quiet 或 /S。不應假設其中任何一種命令都適用於特定應用程式；而是應查看軟體製造商的部署文件或安裝程式說明，以判斷需要使用哪一種命令。
macOS 安裝程式
在 macOS 裝置上，軟體可能會使用 PKG 安裝程式、指令碼、磁碟映像檔，或應用程式專屬的部署機制。PKG 檔案通常可透過命令列使用 installer 工具進行安裝，而以 DMG 為基礎的應用程式則可能需要先掛載磁碟映像檔，再部署其中包含的套件或應用程式。確切的靜默部署流程取決於軟體製造商如何封裝該應用程式。
如何在遠端電腦上靜默安裝軟體
當需要在遠端裝置上靜默安裝軟體時，流程會變得稍微複雜一些。不過，只要幾個步驟就能完成管理：
1. 取得安裝程式
首先，請確認使用的是直接來自軟體製造商或其他核准來源的可信任安裝程式。還需要掌握安裝程式與軟體的關鍵資訊，包括安裝程式格式、應用程式版本、架構需求，以及任何相依性。這有助於在整個安裝過程中做出判斷。
2. 找出正確的靜默安裝參數
不同的安裝程式使用不同的靜默安裝參數，因此需要先確認其是否支援靜默執行，以及有哪些相關要求。請務必查看製造商的部署文件、執行安裝程式說明命令（若有支援），並確認部署指引。
3. 測試安裝命令
在嘗試於各個裝置上進行靜默安裝軟體之前，請先在單一裝置或小型群組上測試�該命令。這項測試應確認安裝程式會在沒有提示訊息的情況下完成安裝、安裝正確的應用程式版本、套用所需選項，並回傳預期結果。
4. 選取遠端執行方法
確認靜默安裝可正常運作後，還需要有方法可在目標電腦上執行該命令。視作業系統、管理環境和部署需求而定，您可以使用 PowerShell 或其他管理指令碼、遠端執行公用程式，或端點管理工具。
5. 在遠端電腦上執行安裝
此時，您可以在遠端裝置上執行安裝。請注意，安裝會在部署方法所使用的認證或管理內容下執行，但只要設定妥當，整個過程都可在最終使用者完全不需互動的情況下完成。
6. 驗證軟體是否已成功安裝
遠端命令完成後，仍應檢查軟體是否已正確安裝，尤其是在管理多台電腦時。可查看錯誤或執行記錄檔、部署狀態，或已安裝的應用程式版本，以驗證一切是否如預期運作。
常見的遠端安裝軟體方式
雖然有多種工具可支援遠端部署軟體，但並非所有工具的運作方式都相同，也不一定適用於所有裝置。了解手邊可用的不同選項很重要，這樣才能使用最適合端點環境與 IT 需求的工具。
PowerShell 和命令列工具
透過 PowerShell 和命令列工具，管理員可利用指令碼與管理功能，在多台 Windows 裝置上遠端執行安裝程式。這是一款具彈性的工具，資深管理員會覺得很實用，對於自訂部署或偶爾進行遠端安裝時尤其有效。
不過，這也需要具備指令碼知識，因此並非所有人都能使用。使用者還需要設定其遠端連接與驗證功能，以允許 PowerShell，而要在多台裝置上追蹤成功情況，則需要額外的指令碼或工具。
遠端存取軟體
透過遠端存取與支援軟體，例如 Splashtop Remote Support，管理員可從任何地方連接到電腦，並手動執行靜默安裝。這是一項強大的工具，可遠端協助終端使用者，並能減少對使用者互動的需求，因此非常適合用於疑難排解與獨立部署。
遠端存取需要技術人員逐一處理已連接的裝置，因此雖然很適合單一端點，但對於需要跨多台裝置安裝的應用程式而言，效率就沒那麼高。這時候，就可以更進一步採用端點管理。
軟體部署與端點管理工具
透過集中式端點管理工具，IT 團隊可將安裝命令推送到多台受管理裝置，而無須啟動個別連線。這讓他們能夠選取多個端點、在背景執行部署、安排動作、重複使用標準化的部署命令，並監控裝置以確保軟體已正確安裝。
是什麼讓大規模遠端無聲軟體部署變得困難？
需要管理的端點越多，要在這些端點上部署軟體就越困難。雖然在單一機器上執行靜默命令相對直接，但要在多台機器之間維持一致的部署工作流程，可能就更具挑戰性。
造成這項困難的因素有幾個，包括：
離線電腦：在部署執行時處於離線狀態的裝置，可能要等到再次可用時才會收到安裝，具體取決於部署工具如何處理重試與離線端點。
不同的軟體版本：裝置可能已安裝不同版本或設定，導致難以在各裝置間提供一致的安裝或更新。
安裝程式不一致：不同的應用程式可能有不同的參數和安裝邏輯，因此使用多個安裝程式可能會導致結果不一致或出現非預期問題。
權限與認證：若權限不完整或設定錯誤，遠端執行可能會失敗，因此如果遺漏某台裝置，或尚未正確建立其權限，安裝作業就會變得更加困難。
部署可視性有限：指令碼和基本的遠端執行方法可能無法提供足夠資訊來確認安裝是否成功，因而導致失敗情況被忽略。
重複性的管理作業：IT 可能必須手動維護命令、裝置清單、指令碼和執行結果，因而增加工作量並造成效率不彰。
使用者中斷：雖然無聲安裝的目的是在不中斷使用者的情況下執行軟體，但設定錯誤的安裝程式可能會意外顯示提示，或在工作進行到一半時要求重新啟動。
雖然這些挑戰會讓靜默安裝變得更困難，但仍可加以處理並克服。隨著環境擴大，標準化部署、適當的可視性以及自動化工具會變得愈來愈重要，因為這些做法有助於簡化流程，並在各裝置間一致地管理安裝作業。
Splashtop AEM 如何簡化遠端軟體部署
當需要在多個分散的裝置上安裝軟體時，集中式端點管理可讓流程更容易標準化、自動化及追蹤。Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）可協助 IT 團隊在無需手動連接各別電腦的情況下，管理並自動化遠端端點上的操作。
使用 Splashtop AEM，您可以：
在多個遠端端點上部署軟體
Splashtop AEM 的 Scripts & Tasks 讓 IT 團隊可在選取的受管端點上執行部署動作，不必一台裝置一台裝置重複相同工作。在支援的部署工作流程中，管理員可提供所需的安裝程式與靜默安裝參數，指定適當的電腦，並執行或排程動作，而無需開啟個別��的遠端桌面連線。
執行指令碼和工作時不打擾使用者
透過 Splashtop AEM，指令碼和工作可在背景執行，因此管理員能在不干擾終端使用者工作的情況下進行維護、更新應用程式及安裝軟體。結果呢？減少人工操作，並在各裝置間實現更一致的執行。
利用軟體可視性掌握環境
Splashtop AEM 的軟體詳細目錄可協助 IT 代理和管理員了解受管理裝置上安裝了哪些應用程式，以及其版本為何。這樣一來，就能更輕鬆找出缺少某個應用程式的裝置、檢視已安裝的版本，並更精準地鎖定部署目標，而不是將相同軟體推送到每一個端點。
將軟體部署與更全面的端點管理結合
軟體部署是端點管理的核心環節，但也只是整體大局中的其中一部分。良好的端點管理工作流程應包括修補程式管理、監控、指令碼、自動修復，以及遠端支援，才能有效支援公司網路中的各種裝置。
Splashtop AEM 將軟體部署整合到與修補程式管理、軟體詳細目錄、監控、指令碼撰寫和修復相同的工作流程中。這讓 IT 團隊更清楚掌握所管理的端點情況，也讓可重複執行的部署工作更容易在分散式環境中標準化。
何時應使用靜默遠端安裝？
靜默遠端安裝不一定總是必要，但在許多情境下都能帶來好處。當軟體需要在盡量不干擾作業的情況下安裝時，靜默部署特別有幫助，尤其是在多台裝置上；搭配遠端安裝後，IT 團隊便能從任何地方管理電腦。
例如，當 IT 團隊有以下需求時，靜默遠端安裝會很實用：
將標準應用程式部署到員工電腦。
在遠端或混合辦公環境中的電腦上安裝軟體。
將新應用程式部署到多個端點。
在非營業時間執行維護或更新。
在限制終端使用者安裝權限的裝置上部署應用程式。
在多台受管理裝置之間統一軟體版本。
將重複性的軟體部署工作流程自動化。
可靠遠端軟體安裝的最佳實務
那麼，該如何在遠端裝置上可靠地靜默安裝軟體呢？以下有幾項最佳實務可遵循，有助於確保部署更有效率、一致且可靠，包括：
使用可信任的安裝套件，以可靠地部署軟體。
確認製造商支援的靜默參數，以確保能夠以靜默模式執行。
在大規模部署前，先測試命令，以在問題擴大前找出潛在問題。
部署不熟悉的軟體時，先從有限的裝置群組開始 ，待確認無誤後，再擴大到較大的群組。
請事先確認必要條件 和相依性。
追蹤安裝結果與失敗情況，以便修正安裝失敗的項目。
將暫時離線的裝置納入考量，以便在裝置重新上線後加以處理。
維持可視性，掌握已安裝的軟體與版本，確保所有項目都保持在最新狀態。
將可重複的部署標準化，不必每次安裝都重新建立命令。
使用 Splashtop AEM，讓遠端靜默軟體部署可重複執行
靜默安裝可免除使用者與安裝流程互動的需求，有助於提升效率與生產力；而遠端部署則讓 IT 團隊無須親自在場也能執行安裝。兩者結合後，組織就能在不中斷工作的情況下，將更新和軟體部署到遠端裝置。
指令碼和命令列工具很適合個別部署，但隨著 IT 團隊管理的裝置愈來愈多，操作也會變得愈來愈複雜。IT 人員需要可視性、可重複性、自動化和控制，才能有效管理多個遠端端點，尤其是在需要執行無聲安裝時。
透過 Splashtop AEM，IT 團隊和管理員可從集中式環境管理軟體部署、更新等作業。這讓他們能輕鬆從任何地方支援多台裝置，節省時間，並提升整體遠端環境的效率。
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