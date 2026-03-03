Splashtop Enterprise中的遠端存取權限

Splashtop中的細粒度訪問權限和基於角色的特權使在組織中利用遠端存取時更容易確保最高的安全性。
Splashtop Enterprise是適用於大型組織的功能強大的多合一遠端存取解決方案。它滿足組織可能具有的所有遠端存取需求，包括：
IT遠端支援有人值守和無人值守的電腦和裝置
員工遠端存取其辦公電腦以進行遠端工作
教育機構安排和管理學生對實驗室電腦的遠端存取，以進行遠端學習。
隨著整個組織利用端點訪問在家或在路上工作，並提供端點支持，嘗試管理哪些用戶可以訪問某些計算機以及某些用戶可以使用哪些工具和功能似乎是一項艱鉅的任務。
幸運的是，借助Splashtop Enterprise，IT管理員可以通過集中式管理控制台輕鬆管理電腦訪問權限和基於角色的功能權限。
下面詳細介紹了 Splashtop 企業版中的這些工具：
個人遠端存取權限
管理控制台使IT管理員能夠管理所有用戶，可遠端存取的工作站以及用於遠端存取的設備。
為確保高度敏感的電腦只能由一個或多個具有適當權限的用戶訪問，管理員只能將訪問權限分配給那些被允許遠端存取該電腦的用戶。
使用此工具將訪問許可權限制為僅允許訪問的人員，可以幫助組織最大程度地降低安全漏洞的風險。
依群組設定存��取權限
Splashtop管理控制台中的另一個很棒的功能是分組功能。管理員可以為用戶和電腦創建組。然後，IT管理員可以在組級別設置訪問權限。
這個漂亮的功能可以使IT經理更輕鬆地為整個組織分配訪問權限。例如，您可以輕鬆地給營銷團隊訪問營銷部門中電腦的權限，或者學校IT可以僅給特定班級訪問某些實驗室電腦的權限。
基於組的管理員
IT管理員還可以分配特定的基於組的管理員，這些管理員只能管理較小用戶群的權限。例如，團隊負責人可以管理他/她自己的團隊的用戶，電腦和權限，以及僅針對自己班級的學生的老師或IT員工。
基於角色的精細許可權
Splashtop Enterprise 附帶一套強大的連線中功能，專為遠端工作和 IT 支援設計，包括遠端中斷連接、遠端重新啟動、遠端 Streamer 重啟、多用戶同時連接到一台電腦等功能。
但是，您可能不希望所有用戶都可以使用這些功能。為了安全起見，也許您只希望IT團隊使用遠端斷開之類的功能。
Splashtop管理控制台使IT管理員可以將角色分配給每個用戶，例如管理員，組管理員或成員。通過將用戶分配到角色中，您可以簡單地為Splashtop的連線中遠端存取功能設置基於角色的權限。
獎勵–遠端存取計劃
學校 IT 尤其可以從 Splashtop Enterprise 的調度功能中受益。 使用此工具，您可以根據特定時間設置訪問許可權。
例如，假設您有一個包含15台電腦的電腦實驗室。下午1點，有15名平面設計專業的學生需要在上課時間訪問這些實驗室電腦。使用Splashtop Enterprise，您可以安排遠端存取權限，以便只有班級中的學生可以在上��課時間遠端控制實驗室電腦。學生將無法在計劃的時間段內訪問這些電腦。
組織還可以使用此有用的功能來設置可以遠端存取被管理的電腦的日期/時間。
開始使用 Splashtop Enterprise
Splashtop是最有價值的企業級遠端電腦存取解決方案和遠端支援工具。使員工和學生可以在家中或IT部門工作以管理電腦，並為任何電腦，平板電腦或移動設備提供按需支援。 Splashtop Enterprise還包括SSO / SAML集成，遠端電腦管理功能以及許多其他有用的功能。
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