遠端存取使工作和 IT 支援可以從任何地方進行，但在受監管的環境中，它被視為進入敏感系統的受控存取路徑。這意味著合規性取決於可執行的技術控制以及在審計過程中可以快速提供的證據。
這並不意味著金融和政府機構不能使用遠端存取。這意味著遠端存取必須符合常見的合規期望，涉及強大的驗證、最小權限存取、傳輸中的加密、審計記錄和在使用者、管理員以及第三方之間一致的治理。
那麼，這些組織如何才能符合遠端存取的合規要求呢？讓我們將要求對應到滿足要求的控制、審核證據審核員通常尋找的內容，以及像 Splashtop 這樣的解決方案如何支持這些控制和證據。
為什麼在受監管的行業中，遠端存取是一個高風險控制區域？
在高度受監管的行業中，遠端存取需要嚴格的控制。沒有適當的安全控制措施，遠端存取可能增加接觸敏感系統和資料的途徑，如果存取沒有一致地被管理和記錄，可能會導致審計問題。
不安全遠端存取的風險可能包括管理員、製造商或承包商濫用權限存取、新增或擴展存取敏感資訊的路徑，以及由於缺少或不一致的記錄而未通過審計的風險。然而，這不應該阻止組織投資於遠端存取工具。
有幾種情況下，金融或政府組織會使用遠端存取，不僅僅是在家工作時。這包括：
從第二裝置隨時隨地��存取內部應用程式、受管制的數據、支付系統、類似 CJIS 的環境或管理控制台。
授予第三方支援存取權限給製造商、MSPs、IT 支援等。
任何需要持續的主動存取的情況，例如管理遠端伺服器時。
無論原因或形式為何，對於遠端存取來說，最重要的是確保能夠滿足IT 合規要求的安全且可靠的存取。
遠端存取解決方案的核心合規要求是什麼？
若符合幾個關鍵要求，受監管行業的遠端存取是可能的。每一份都應該包含清晰的記錄，以在稽核中證明合規，從而確保系統、帳戶和裝置是可證明安全的。
在考慮遠端存取時，請注意以下事項：
1. 如何執行身份識別和驗證？
驗證是遠端存取最重要的網路安全功能之一。多重驗證 (MFA) 應該是所有使用者的預設選項，並對管理員及其他關鍵角色提供額外控制。
單一登入 (SSO) 和安全聲明標記語言 (SAML) 支援也同樣受到推薦，並盡可能進行集中的身份原則強制執行。當承包商及其他第三方獲得存取權限時，他們應被要求遵循相同的身份驗證標準，他們的存取應限制在他們所需的範圍內，且只限於合約期間。
在任何情況下，使用者都不應共享帳戶或登入資訊；每個人都應擁有啟用身份驗證的獨特帳戶。
證據應包括：
MFA 原則的螢幕擷圖
SSO 配置
授權使用者的完整清單
可檢閱、可存取的存取記錄
2. 最小權限和分割所需的存取控制是什麼？
使用者在遠端連接時不應被授予不受限制的存取權限。取而代之的是，角色為基礎的存取控制 (RBAC) 和精細權限是必要的，以確保用戶只能訪問他們被允許的區域和資訊。實施這些工具會限制對某些機器、群組和環境的存取，因此即使帳戶被入侵，也不會獲得公司網路的無限制存取權。
當然，管理員仍然可以根據需要授予使用者有限時間和即時存取，因此以角色為基礎的限制不會阻止使用者完成他們所需的工作。但這確保了存取的控制和適當管理，並將不良分子擋在外面。
證據應包括：
角色定義，說明哪些群組可以存取哪些資源
群組到裝置的映射，以識別未被認識的裝置
審批記錄，讓您輕鬆判斷誰在何時可以存取什麼
每季度的存取審查，以確保權限被正確分配和管理
3. 最重要的加密和連線安全要求是什麼？
每個遠端連線都應使用分層安全保護。至少，遠端存取應使用業界標準的傳輸保護和強大的連線加密來加密傳輸中的數據。決策者應該驗證製造商如何加密連線、如何管理金鑰和憑證，以及使用哪些協定。
此外，該解決方案應支援連線完整性和生命週期控制，例如連線逾時原則、中斷連接行為和合適的連接通知，以減少連線期間和連線之間的風險。
證據應包括：
製造商安全文件描述加密和協議
管理設定的匯出或螢幕截圖顯示強制設定
若使用非預設設定，需提供核准的標準或安全例外文件
4. 什麼連線控制可以幫助減少資料暴露？
連線控制對於維護數據安全和降低風險暴露至關重要。這些功能包括檔案傳輸控制、剪貼簿控制和遠端列印治理，以確保您隨時知道檔案和資訊的存儲和可用性，以及浮水印和使用者歸屬來識別誰擁有哪��種存取權限。
連線閒置逾時對於維持資料安全性也很有用，因為它們可以防止使用者離開時帳戶閒置並暴露。一個好的遠端存取工具也包括當使用者中斷連接時自動觸發的鎖定，以確保當使用者不在時帳戶和數據保持安全。
證據應包括：
管理員原則設定嚴格的連線控制
展示安全功能和控制操作的螢幕截圖
包含連線控制規則詳細資料的書面原則參考
5. 通常需要哪些審核記錄和監控？
監控和記錄連線對維持清晰的存取記錄至關重要，這些記錄在審計中是必要的。記錄至少應包括誰在何時、何地存取了什麼，以及他們採取了什麼行動，管理員活動須另外記錄。
許多受監管的組織將遠端存取記錄轉發到安全情報和事件管理 (SIEM) 系統，以集中管理監控和調查，但具體要求取決於組織的計劃和政策。
連線錄製也可以支持問責制和調查，有時由於內部政策或特定合約義務而需要，但應該有意識地啟用，並制定明確的保留和存取規則。
證據應包括：
示範活動記錄方式的樣本記錄
SIEM 轉發證明
管理員審計記錄檔
顯示記錄保存多久的保留設定的詳細資料
6. 有哪些裝置和端點狀態期望適用？
終端清潔度，包括修補、詳細目錄和漏洞暴露，是安全遠端存取的另一個重要組成部分。組織必須確保其端點安全，這意味著需要使用一個不僅能夠啟用跨裝置連接，還能保持端點強大安全立場的解決方案。
組織應能夠驗證其裝置並確保它們符合條件。這包括維持一份最新的裝置清單，使用端點管理軟體來管理和支援它們，並確保已知和受信任的端點安全。雖然遠端存取允許使用者從任何裝置工作，但這些裝��置必須隨時保持安全。
證據應包括：
詳細目錄
修補合規報告顯示所有端點均已正確修補
用來展示已知漏洞如何被解決的漏洞修復記錄
7. 第三方和製造商的存取應如何管理？
在各類型的企業中，製造商和第三方存取都是常見的，這包括受監管的組織，如金融機構和政府機構。然而，該存取必須經過安全治理。
製造商存取常在稽核中被標記，特別是當它缺乏限制或控制時。第三方存取應包含具有範圍權限的獨立帳號給製造商，設置時限以防止意外存取、遠端連線記錄，以及定期檢查。
證據應包括：
最新的製造商清單
存取批准控制製造商可以訪問的內容
顯示所有製造商活動的連線記錄檔
終止記錄顯示，所有不再授予存取權限的第三方已完全移除。
哪些標準和框架通常推動金融和政府中的這些要求？
金融和政府機構遵循不同的規則和保證計畫，但遠端存取的期望通常會在相同的控制主題上趨同。兩者都需要嚴格的安全標準和對存取權限的嚴密控制，還有詳細的記錄檔和日誌以保持問責和檢測可疑行為。
常見需求包括：
存取控制、最低權限和有紀錄的遠端存取治理。
強大的驗證、詳細的記錄，以及跨用戶和管理員的一致性政策執行。
對支付系統或其他高敏感性環境進行遠端存取時，需要更嚴格的限制和監控。
SOC 2 和 ISO/IEC 27001 等保障框架通過證據和可重複的流程加強這些控制措施。
如何將合規要求轉化為遠端存取控制清單？
如果這些合規要求看起來令人不知所措，請不要驚慌。輕鬆建立便利的清單，列出安全遠端存取所需的一切，讓您可以一步步確保合規性和安全性。
按照以下簡單步驟建立檢查清單：
定義您的範圍內的系統和資料，並識別誰需要存取它們。
將普通使用者、特權使用者和製造商分開。
設置多重驗證和中央身分識別原則以驗證使用者。
實施 RBAC 和裝置分組，以強化最小權限並根據角色限制存取。
依據公司原則，配置連線功能（例如檔案傳輸、剪貼簿和列印）。
建立連線生命週期控制，包括逾時和中斷行為，以進一步提升安全性。
啟用審計記錄和管理記錄（如果適用，將它們轉發到您的 SIEM 解決方案）。
為您的記錄檔和錄製設置保留和審查節奏。
務必記錄例外情況，以及您使用哪些補償性控制來證明全面的安全性和意識。定期進行季度存取審查和證據蒐集演練也很重要，以保持對於誰正在存取什麼的意識，並為審計做好準備。
審核員會要求提供哪些證據，怎麼快速生產這些證據？
當您接受審核時，您需要提供證據來證明您的安全技術、法規、實踐等，包括顯示合規的記錄。如果您沒有準備好，收集和整理這些資訊可能需要一些時間。然而，如果您知道稽核會尋找什麼，那麼蒐集所需的資訊就非常簡單。
進行審計準備時，請注意以下事項：
證據
來源
存取記錄檔
遠端存取平台日誌或 SIEM
管理變更歷史
管理員稽核記錄
多因素驗證強制執行
身分提供者和平台設定
存取記錄檢閱
匯出的使用者存取清單加上批准記錄
連線錄製（如使用）
錄製原則與保留設定
裝置詳細目錄和修補狀態
端點管理報告
考慮到這一點，還有一些常見的審計陷阱需要注意。在準備審計時，這些錯誤可能會造成延遲，甚至導致失敗：
缺少記錄檔： 缺失的記錄檔會形成一個重大的盲點，使活動無法被追蹤，並可能導致故障。
共享帳戶： 共享使用者帳戶是一個重大安全風險，因為它降低了可追溯性，並讓帳戶更容易被盜用。
過於廣泛的存取：使用者存取必須按角色和部門限制；授予所有人廣泛存取權意味著單一受損帳戶可能對公司造成重大損害。
缺少評論：如果沒有人查看記錄，紀錄和監控行為是沒有意義的。定期審查對於識別可疑活動和確保安全合規至關重要。
未記錄的例外狀況： 有時您需要為一個端點或使用者做例外處理。在這些情況下，必須記錄下來，並清楚註明在允許例外的同時如何保持安全。
您如何在不讓遠端存取對使用者造成困擾的情況下，滿足合規要求？
這些要求聽起來可能很繁重，但當您標準化存取等級、透過集中政策強制預設值並將記錄和評審視為例行操作而非審核時的慌亂時，便變得可管理。
安全遠端存取和安全合規最佳做法包括：
為員工、IT 管理員和第三方廠商標準化存取層級，為每個群組建立一致的權限基準。
使用群組和範本，而不是臨時原則來管理存取權限，然後可以根據需要使用及時存取來調整個別設定。
將記錄和審查作為您的政策和實踐的一部分，這樣您就不需要在審計前急於收集資訊。
避免可能構成安全風險的風險連線功能，僅對例外情況允許。
Splashtop 如何幫助滿足受監管環境中的遠端存取合規要求？
如�果您需要符合規範產業期望的遠端存取，Splashtop 可以透過提供可強制執行的存取控制、集中化的原則管理和可供稽核的記錄來協助您。目標並不是要“購買合規性”，而是要持續執行安全要求，並能夠在審查中證明這一點。
Splashtop Enterprise 支援臨機和主動的遠端存取，支援多個常見作業系統，並提供管理控制，以協助團隊根據角色設定存取範圍，集中管理原則，並維護連線與管理活動紀錄以供稽核。
Splashtop 支援哪些遠端存取安全控制？
Splashtop 包含安全控制功能，能幫助組織滿足常見的合規性期望，並支援證據收集，這往往是像 SOC 2 和 ISO/IEC 27001 這類保證計劃所需的。包括：
遠端連線的加密： Splashtop 使用 256 位元 AES 加密技術來保護遠端連線並加密傳輸中的資料。
多重驗證支援: Splashtop 使用多重驗證來保護帳戶安全，並在允許用戶訪問之前驗證用戶身份。
SSO/SAML 支援： 使用 單一登入 或 安全聲明標記語言 的用戶，可以在適用的情況下使用集中式的 SSO 使用者 ID 和密碼登入。這包括對Okta、Azure AD、OneLogin、G-Suite等的支援。
精細權限和存取範圍設定： 管理員可以完全控制哪些使用者和群組可以存取特定的網路區域或資源，並使用基於角色的存取控制和零信任安全來保護資料。
IP 白名單控管： 管理者可以設定 IP 白名單，讓使用者僅能從被認可和核准的 IP 位址進行連接，進一步管理對網路、伺服器和應用程式的存取。
浮水印選項： 在遠端連線期間，透過加上浮水印來保護機密資訊，以分辨使用者並作為威懾措施。
連線錄製用於稽核和訓練: Splashtop 可以自動錄製遠端連線，提供清晰的使用者活動記錄，適用於訓練和稽核。
支援 SIEM 工作流程的日誌記錄： Splashtop 也可以紀錄遠端連線以支援安全資訊及事件管理 (SIEM) 工作流程，透過情境分析和威脅情報更容易偵測和調查潛在的事件。
Splashtop 如何支持審計就緒性和證據收集？
金融和政府組織必須經過嚴格的審計，以確保網絡安全和IT合規性。這些稽核需要詳細的記錄和證據，以展示高水準的安全性，包括管理資料處理和網路保護的政策和工具。
Splashtop 支援審計準備包括：
連線記錄檔 和管理員活動可見性，提供所有遠端連線和使用者活動的清晰記錄。
連線錄製保存，確保符合公司政策，記錄保存所需的期間。
集中化原則管理 以從單一儀錶板一致地在端點間執行您的安全規則。
Splashtop AEM 如何加強遠端存取計畫的合規性？
Splashtop AEM 支援遠端存取程式的端點狀態，提供硬體和軟體詳細目錄、修補程式的可見性和部署，以及基於 CVE 的漏洞見解以進行修正追蹤。這有助於團隊降低端點暴露風險，並產生證據顯示裝置衛生控制措施持續運行。
Splashtop AEM 通過以下方式提高端點安全狀態：
修補程式可視性和自動化修補部署，改善修補程式合規性並降低員工使用的端點上易於利用的漏洞，同時節省 IT 團隊的時間和人工勞動。
硬體和軟體詳細目錄，當新端點連接時會自動更新，並提供持續的監控和審計證據。
基於CVE的漏洞洞察，透過即時識別已知威脅、警示IT團隊並提供自動修復以提升網路安全性。
評估遠端存取製造商的合規性時應該關注什麼？
當您在尋找遠端存取解決方案時，您如何確保所考慮的選擇具備您所需的所有安全功能？有幾個重要的功能可以幫助金融和政府機構維持安全合規，我們已將其編輯成一份清單，方便您查閱。
在您的遠端存取軟體中尋找以下內容：
身分識別和驗證功能，例如 MFA、SSO 或 SAML。
最小權限原則，包括 RBAC 和裝置分組。
連線管理工具，例如功能控制、連線閒置逾時，以及可設定的中斷連接行為。
可稽核功能，包括日誌、管理員稽核追蹤、SIEM 支援和錄製選項。
管理員可管理性，例如原則範本和可匯出的報告。
事實勝於雄辯；看看製造商可以提供哪些文件和證據，而不是全然依賴信任。
保持安全並符合規範與 Splashtop
在高度受監管的行業中，例如金融和政府，安全要求不是鬆散的建議。合規性需要一致的安全性、監督和管理，而審計成功取決於執行和證據。
使用 Splashtop，團隊可以實施安全的遠端存取控制，並保持所需的稽核證據以展示一致的治理。與 Splashtop AEM 結合使用時，IT 團隊可以透過補丁及詳細目錄的可見性來加強端點的狀態，這有助於合規性審查並降低操作風險。
準備好讓遠端存取變得簡單又安全了�嗎？立即使用免費試用版嘗試 Splashtop，親自體驗一下。