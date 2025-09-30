EPAD IT 如何將 250 台電腦從遷移 LogMeIn 到 Splashtop

ITAD和電腦服務提供商EPAD Business IT從LogMeIn Central切換到Splashtop Remote Support，並在一個晚上就遷移了全部250台託管電腦。
不要因為無數小時的麻煩和頭痛而試圖將託管電腦遷移到新的遠端支援平台上，這會阻止您切換到更好的產品。
實際上，遷移過程並不難。這就是EPAD Business IT的所有者Eric Gravens在短短幾個小時內將他的250台託管電腦從LogMeIn Central遷移到Splashtop Remote Support時學到的。
“我預計會非常頭疼，”格雷文斯說，“但是，這太棒了！ 真棒，我的意思是真棒！ 我們花了一晚上的時間將幾乎所有的PC從Central 250 Basic遷移到 [Splashtop 遠端支援] LogMeIn 。
正如格雷文斯在他的 案例研究中告訴我們的那樣，人們希望從 LogMeIn 切換到 Splashtop 的原因有很多。 Splashtop 是最好的 LogMeIn Central 選擇，與 LogMeIn Central 定價相比，可以為您節省大量時間。 但是，如果困難的遷移過程令您無法拉動觸發程序，請繼續閱讀以了解 EPAD Business IT 如何利用從 LogMeIn Central 到的簡化遷移程序 Splashtop Remote Support。
使用 One2Many 從 Splashtop 遷移到 LogMeIn
我們找到了幾種方法,使所有託管電腦都輕鬆地從 LogMeIn 遷移到 Splashtop。事實上,��我們已經概述了將電腦切換到 Splashtop 的步驟。
這就是Gravens在開始遷移過程時所做的。他通讀了上面鏈接的頁面，並決定使用LogMeIn的One2Many功能將Splashtop部署到他的託管電腦上。
“它為我們節省了未知的工時，我能夠在一個晚上自己完成遷移，”Gravens 說。
該過程需要兩個簡單的步驟。首先，您在Splashtop Web控制台中創建部署包。部署程序包是在您的託管電腦上安裝Splashtop Streamer的程序。在電腦上打開部署包後，它將下載與您的帳戶綁定的Splashtop Streamer，從而使您可以隨時無限制地遠端存取該電腦。
創建部署程序包後，第二步是使用LogMeIn的One2Many功能將Splashtop Streamer靜默部署到您的電腦上。
Gravens概述了這個過程是多麼簡單：
“在我們對LogMeIn的訂閱結束之前，我們開始試用LogMeIn Premier或Premium，無論他們的最高分層產品被稱為包含One2Many功能，”Gravens說。
「我們在 Splashtop 中建立不同的群組，並且為每個群組部署 Streamer。Splashtop 網站上有一篇關於使用 One2Many 部署 Streamer 的文章。歡迎參閱。
對於我們所有的 PC，Splashtop 的整個部署過程都花了不到 3 個小時�。 我們有幾個客戶忘記打開他們的電腦，所以我們不得不在第二天處理這些客戶。 沒問題，絕大多數都是當晚完成的。
其他遷移方式
您也可以 使用其他部署工具（例如 Microsoft 組策略，SCCM 或 RMM 工具）從 LogMeIn 遷移到 Splashtop。 通過這些工具，您可以使用 MSI 或 EXE 一次將 Splashtop 流媒體安裝到所有託管電腦上。
為什麼要從LogMeIn切換到Splashtop
Splashtop 性能更好，具有相同的頂級功能，並且成本低於LogMeIn。 通過從 LogMeIn 切換到 Splashtop，您可以節省高達 70% 的成本，就像 EPAD Business IT 的 Eric Gravens 一樣。
了解為什麼 Splashtop 是最好的 LogMeIn 替代品，與 LogMeIn 定價相比，它將幫助您節省高達 50％ 或更多的費用。
想更多地了解為何EPAD Business IT進行了轉換？查看我們的EPAD商業IT案例分享，以了解Gravens面臨LogMeIn面臨的挑戰（包括他的年度價格在一年內幾乎翻了一番 ），以及他如何通過Splashtop找到更好的家。