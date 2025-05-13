工作已經轉向雲端。隨著越來越多的企業接受遠端和混合工作，雲端已成為工作的重要工具，承載員工日常工作所需的關鍵應用程式。然而，這也使其成為攻擊者和其他不法分子的目標，因此需要雲端修補管理。
雲端修補管理幫助公司確保其雲端環境擁有最新的安全功能和更新，以保護其應用程式和連接的裝置。那麼讓我們來探討雲端式修補管理，為什麼它很重要，以及 Splashtop 如何幫助公司確保其雲端環境保持安全。
什麼是雲端修補？
Cloud patching 是更新您使用的託管軟體以保護其免受已知漏洞威脅的過程。每當有新的安全補丁發布時，cloud patch management 確保它能快速部署到各個裝置上。
雲端修補管理通常涉及建立公司資源上運行的軟體的詳細目錄，尋找修補程式和更新以修復漏洞，並推送更新。這可以手動或自動完成，儘管手動過程可能耗時且容易出現人為錯誤。
為什麼雲端修補管理很重要
隨著組織越來越依賴雲端基礎設施來運行關鍵業務應用程式，確保應用程式和安全性保持最新變得越來越重要。這在遠端/混合工作環境和具有自攜設備 (BYOD) 原則的組織中特別真實，因為他們需要管理跨地點的各種端點。
未修補的系統通常容易受到駭客、惡意軟體和其他網路威脅的攻擊，因此在壞人利用這些漏洞之前安裝安全修補程式非常重要。採取網路安全的主動方法是必須的，因為它有助於在發生資料洩漏之前防止入侵。
未能保護您的雲端基礎設施和裝置可能會導致重大損害、資料遺失和聲譽損失。此外，未能滿足安全合規要求的公司可能會面臨巨額罰款。
雲端環境類型及其修補責任
雖然我們經常談論雲端環境時將其視為相同，但實際上有幾種不同的雲端服務模型。每一種都需要不同的修補方法，因為它們提供不同程度的控制。
不同類型的雲端環境包括：
公有cloud
雲端環境是指由第三方通過網際網路提供服務的環境，包括 Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure 和 Google Cloud。公共雲端在修補方面分擔責任，因為提供者會修補平台和基礎設施，但客戶必須管理自己的虛擬機器和應用程式。
私有cloud
在私有雲環境中，使用者擁有並管理他們的整個雲服務和基礎設施。因此，雖然他們擁有更多的控制權，但也完全負責其雲生態系統中的補丁和更新。
混合雲
混合雲環境結合了公共雲和私有雲，通常允許數據和應用程式在兩者之間移動，以提供更大的靈活性和成本效益。在這裡，提供者和客戶也共同承擔更新和修補的責任，儘管具體情況會因環境而異。
雲端補丁管理如何改善安全性、合規性和效能？
這將我們帶到雲端修補管理，它幫助組織輕鬆更新所有雲端服務和應用程式。基於雲端的修補管理對於安全性、IT 合規性和整體效能至關重要，因為它保持系統和端點的安全，雲端的自動��化和可擴展性可以簡化修補過程並減少運營開銷。
雲端修補管理的主要好處包括：
增強的安全性 由於及時更新，確保您始終擁有最新的安全修補程式
由於能夠迅速修補安全漏洞，降低了來自網絡威脅的風險
改善合規性 與法規標準，因為您將能夠跟上最新的安全更新和標準
優化的效能，得益於即時存取最新的更新和改進
組織在雲端修補管理中面臨哪些挑戰？
一些挑戰可能使雲端修補管理更加困難。幸運的是，這些問題可以通過適當的準備來解決和減輕。常見的雲端修補管理障礙包括：
相容性問題和系統崩潰
當託管應用程式更新速度比存取它的裝置快時，總是有可能不相容——這可能導致頻繁崩潰或應用程式無法載入。可以先在測試環境中部署修補程式，以檢查相容性問題或崩潰，然後再在整個雲端基礎設施中進行部署。
缺乏對補丁重要性的認識
員工必須知道為什麼修補更新很重要，特別是當修補過程不是自動化時。如果員工持續推遲更新，他們將繼續使系統處於易受攻擊的狀態，並面臨攻擊或資料洩露的風險。
由於修補程式失敗而導致的損失或停機
在罕見的情況下，修補更新可能會出錯。當這種情況發生時，後果可能從輕微的不便（因為你必須再次更新修補程式）到計劃外的停機或損害不等。準備這種情況的最佳方法是擁有安全的雲端備份，這應該已經是你安全策略的一部分。
不斷演變的雲端環境和策略適應
雲不是一種靜態技術；雲技術不斷進步，雲��環境也隨著最新的發展而變化。因此，補丁管理策略也需要隨之演變。定期檢視您的策略很重要，以確保您充分利用最新的工具和流程來執行高效的更新，並保持與您的業務需求一致。
缺乏內部專業知識
修補管理並不總是像按下“更新”按鈕那麼簡單。它還涉及識別漏洞、提供持續管理以及在大型網路環境中部署修補程式。然而，專門從事雲端修補管理的適當自動化工具和安全服務提供商可以解決這一困難。
優化雲端修補管理的4個最佳實踐
如果你想完全優化你的雲端補丁管理，可以遵循一些最佳實踐。記住這些提示將有助於確保順利且高效的補丁管理過程：
1. 擁抱自動化
雲端修補管理不必是一個手動且耗時的過程。自動化工具使得在端點和環境中推出修補變得容易，確保即時更新同時節省時間。
2. 定期掃描和更新
定期檢查您的雲端服務以監控漏洞並確保您的安全性是最新的。這有助於降低錯過修補或留下漏洞的風險，讓攻擊者有更少的弱點可利用。
3. 端點可見性
在遠端和混合環境、BYOD 工作空間以及任何依賴物聯網 (IoT) 的地方，管理和監控多個端點是必須的。您需要一個解決方案，讓您能夠從單一位置監控和管理所有端點，這樣您就可以獲得端點環境的全貌，並輕鬆地在每個端點上推送更新。
4. 跨應用程式修補
想想你的團隊使用的所有不同應用程式——每一個都應該和你的網路和端點一樣安全。第三方應用程式也需要修補，因為它們是許多網路攻擊的常見入口點。保持所有應用程式的更新和安全是至關重要的��。否則，任何一個都可能創造出攻擊者可以利用的漏洞。
與 Splashtop AEM 無縫雲端修補
如果您管理多個端點，cloud patch management 可能是一個挑戰。幸運的是，有一些方法可以使其快速、高效且無痛，例如使用 Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management)。
Splashtop AEM 讓您可以輕鬆自動化任務、簡化 IT 操作，並從單一控制台保護端點。使用它，您可以自動化所有裝置的作業系統和第三方軟體的更新，跨端點自訂政策，並在任何地方即時快速發現和解決問題。
這使得 Splashtop AEM 成為雲端修補管理的強大工具，通過為所有設備提供自動化的端點修補、安全更新和監控來運作。
使用 Splashtop AEM，您可以：
立即處理所有端點出現的零日漏洞和其他安全問題。
從單一儀錶板監控和管理所有端點，以監控安全健康和合規性。
自動化分佈式環境中的 IT 任務。
自訂並強制執行安全原則。
自動推出更新和修補。
接收即時警報並通過智能動作發送修復。
從集中式儀錶板查看您的端點健康狀況、修補狀態等。
在多個端點上排程和執行任務。
通過實時威脅檢測和響應集中端點保護。
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