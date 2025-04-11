當你的企業有員工從多個端點連接時，你會想要確保每個裝置都是安全的。這在自攜設備 (BYOD) 環境中可能是一個挑戰，如果你沒有良好的端點安全性。
有了良好的端點安全管理，您可以確保連接到網路的各種裝置保持安全。那麼，讓我們來看看端點安全解決方案，它們如何運作，以及 Splashtop 如何幫助保護您的端點。
什麼是端點安全？
端點安全是保護您的端點（包括桌上型電腦和筆記型電腦、智慧型手機和 IoT 裝置）免受駭客、病毒和其他惡意攻擊的過程。
端點安全的目標是減少攻擊者可以滲透網路的區域。保護端點可以切斷潛在的進入點，防止未經授權的使用者進入。
為什麼端點安全性很重要？
端點安全解決方案幫助公司保護數據、防止威脅並維護隱私。如果連接的裝置被入侵，可能會為駭客或其他不法分子提供進入公司網路的連接，因此保護和監控裝置對於企業的安全至關重要。
沒有端點安全，組織將面臨網路攻擊的風險。這可能會危及員工和客戶資訊、公司數據等，對企業的生產力、利潤和聲譽造成無法彌補的損害。
端點安全如何運作？
這就引出了有關端點安全解決方案如何運作的問題。它們如何保護裝置並防止惡意行為者入侵？
端點安全解決方案主要透過檢查檔案中的威脅、透過應用程式控制保護端點以及加密資料來保護連接到公司網路的資料和裝置。
這些解決方案還包括端點監控、檢測和回應，讓企業能夠快速識別如惡意軟體或其他病毒等安全威脅，以便能夠在源頭阻止攻擊。
此外，端點安全解決方案通常具有集中管理控制台，讓管理員可以控制連接裝置的安全性。這使他們能夠在連接裝置上推出更新和公司政策，並阻止使用者下載不安全或未授權的應用程式。
什麼是端點安全控制？
端點安全控制是設計用來保護端點免受網路威脅的技術和實踐。雖然它們有多種形式，但每一種都旨在保護裝置。
端點安全控制包括：
防火牆控制網路流量
防毒工具用於檢測和消除病毒
端點偵測與回應工具監控並回應潛在威脅
身份保護解決方案如多因素驗證 (MFA)
端到端加密以保護傳輸中的資料
補丁管理以定期更新安全性
存取控制用於管理誰可以存取哪些系統和資料
行為監控以識別可疑活動
這些基本工具中的每一個都有助於防止和減輕威脅。當一起使用時，它們提供多層安全性以保護您的端點安全。
推動端點安全解決方案的關鍵技術
接下來，我們來看看端點安全解決方案背後的技術。端點安全性使用多種解決方案和工具，因此了解每一個如何提供安全性很重要。
包括：
防毒軟體，用於掃描系統和端點以識別任何病毒或惡意軟體，並在它們造成任何損害之前將其移除。
端點偵測與回應 (EDR) 解決方案可以偵測、調查和回應威脅。
行動裝置管理 (MDM) 和 自主端點管理 (AEM) 軟體，可以保護、監控、管理並執行所有連接到公司網路的行動裝置的安全政策。
資料遺失防護 (DLP) 工具，用於監控和管理資料在端點之間的移動。
身份和存取管理 (IAM) 解決方案，管理使用者身份並強制執行存取控制，包括使用者驗證工具。
端點安全的5個主要組成部分
如前所述，端點安全由多個功能和工具組成，提供多層次的端點保護。五個關鍵組成部分包括：
1) 端點監控和管理
毫無疑問，端點監控和管理是端點安全的關鍵。這些工具讓你可以從單一介面即時監控多個端點，以便留意可疑活動或威脅。如果你需要部署更新、修補程式或原則變更，端點管理可以讓你將這些發送到每個端點。
2) 端點檢測與回應 (EDR)
顧名思義，端點偵測與回應旨在識別、調查和回應使端點面臨風險的威脅。這些可以偵測和減輕各種威脅，幫助保持設備和網路的安全。
3) 防毒和反惡意軟體
防毒和反惡意軟體工具是對抗惡意軟體、間諜軟體、勒索軟體和其他病毒的一貫強大防禦。這些工具會掃描裝置和檔案中的病毒或其他形式的惡意軟體，識別並在它們造成任何損害之前將其移除。
4) 零信任政策
大多數組織不允許在其網路中自由存取。根據使用者身份限制對資訊、程式和網路的存取可以幫助系統保持安全，而零信任政策透過將存取限制到最小來協助實現這一點。在零信任原則下，使用者需要在存取任何內容之前驗證他們的身份和權限，以確保只有授權的使用者能夠通過。
5) 補丁和軟體更新
駭客和其他不法分子總是在尋找新的漏洞，因此網路安全需要比他們領先一步。經常推出補丁和軟體更新對於端點安全很重要，因為這些更新可以在駭客有機會利用之前修復安全漏洞。
端點安全管理的主要好處
有人可能會想：端點安全管理值得這麼麻煩嗎？嗯，除了安全性差的後果，端點安全管理還有多種好處。
首先，端點安全解決方案可以減少組織端點裝置的安全漏洞，使惡意行為者更難以入侵或損壞系統。最小化安全弱點和攻擊面是至關重要的，因為單一駭客或勒索軟體可能造成無法估量的損害。
此外，組織必須遵守某些安全要求，特別是在處理敏感個人資訊的行業中。端點安全是滿足這些安全要求的關鍵部分，因此擁有良好的端點安全解決方案將幫助公司滿足其 IT 合規性 要求。
端點安全解決方案也授予集中管理和控制安全原則和裝置。這使得管理多個裝置和推出更新變得簡單高效，讓您的 IT 團隊更輕鬆，提高生產力。
還有一些成本需要考慮。端點安全解決方案可以簡化工作流程並改善安全流程，從而減少安全事件的成本並提高效率。適當的端點安全性的投資回報率可以從其防止的損害和提供的生產力來衡量，這兩者都很重要。
端點安全中的常見挑戰
在實施端點安全性時，企業可能會面臨一些挑戰。幸運的是，通過一點預先考慮��和準備，這些障礙可以得到解決。常見的挑戰包括：
管理遠端工作安全性： 讓員工能夠隨時隨地在任何裝置上工作對生產力有益，但由於公司努力尋找安全遠端工作的平衡，這也帶來了一系列新的安全挑戰。
不同的裝置： 員工往往使用各種裝置和作業系統，因此很難找到與每一種裝置兼容的端點安全工具，並且多樣的裝置可能導致不一致的補丁和更新。找到一個無論裝置或作業系統都能運作的解決方案是至關重要的。
安全性與生產力的平衡： 使用的安全工具越多，員工需要花更長的時間來驗證身份並訪問所需的工具，但良好的安全性也是必不可少的。在兩者之間取得平衡很重要，這樣既不會犧牲安全性也不會犧牲生產力。
使用者意識/人為錯誤： 有時，員工會犯錯。這很不幸，但確實會發生。訓練使用者識別和回應網路釣魚詐騙和網路攻擊對於端點安全至關重要，員工應接受 IT 安全最佳實踐 的培訓，以降低代價高昂的錯誤風險。
端點安全管理的最佳實踐
如果你想保持端點的安全，有幾個最佳實踐需要記住。在制定端點安全策略時，請考慮以下事項：
定期更新： 一致的更新將有助於確保您的端點始終擁有最新的安全補丁。
訓練您的員工： 確保員工知道要注意哪些警告信號，知道如何防止網路釣魚詐騙，並練習密碼安全。
使用多層保護： 使用多層安全措施，如多因素驗證和防火牆，�有助於保持裝置和帳戶的安全。
定期備份： 如果發生最壞的情況，擁有安全的備份可以幫助在勒索軟體攻擊或資料丟失的情況下恢復業務活動。
強制執行零信任安全性： 使用零信任安全性和最低權限存取將存取限制在需要的人員。
管理遠端設備： 你需要一個解決方案，讓你可以從單一介面遠端管理和支援所有端點，無論是為了安全還是易用性。
選擇端點安全解決方案時要考慮什麼？
考慮到這一切，您在購買端點安全解決方案時應該注意什麼？
首先，考慮易用性。一個太複雜的解決方案對你沒有好處；找到一個強大且使用者友好的解決方案很重要。
接下來，確保解決方案可以與現有的 IT 基礎設施整合。找到一個能與現有工具和系統協同工作的平台是至關重要的，因為分散的解決方案幾乎無法為你帶來太多好處。
當然，可擴展性也很重要。您會希望有一個能隨著公司成長而擴展的平台，並在必要時添加新使用者和裝置；否則，任何新員工或裝置都可能成為新的漏洞被利用。
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