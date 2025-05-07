Windows Autopatch：自動更新如何增強安全性

保持 Windows 裝置的安全和更新是任何企業的首要任務，但手動管理補丁可能既耗時又容易出錯。這就是 Windows Autopatch 的用武之地。這項來自 Microsoft 的自動化服務簡化了補丁管理流程，確保裝置能夠及時接收更新，而不需要 IT 團隊不斷親自操作。在本文中，我們將探討什麼是 Windows Autopatch，它如何運作，以及為什麼它是提升組織安全性和效率的寶貴工具。
什麼是 Windows Autopatch？
Windows Autopatch 是 Microsoft 的一項雲端服務，能自動化更新 Windows 裝置的最新安全修補程式、驅動程式和軟體更新的過程。專為使用 Windows 10 和 11 企業版及教育版的組織設計，Windows Autopatch 減少了 IT 團隊的手動干預需求，幫助確保裝置始終保持安全和合規。
對於想知道 Windows Autopatch 如何為其業務帶來好處的企業來說，答案很簡單：它簡化了修補程式管理，以增強整個裝置群組的安全性和可靠性。
Autopatch 與 Windows Update for Business 有何不同？
雖然 Windows Autopatch 和 Windows Update for Business 都旨在保持 Windows 裝置的最新狀態，但它們採取的方式截然不同。Windows Update for Business 提供更多手動控制，允許 IT 團隊自訂更新排程和部署原則。另一方面，Autopatch 自動化整個過程，減少了手動參與的需求。
下表突顯了關鍵差異，幫助您決定哪個解決方案最適合您的組織需求：
功能特色
Windows 自動修補程式
適用於企業的 Windows 更新
理想對象
想要卸載修補程式並簡化管理的組織
需要對更新流程進行詳細控制的組織
合規性監控
內建的自動化合規報告
需要 IT 團隊手動監控合規性
更新方法
完全自動化—處理部署、監控和合規
手動控制—IT 團隊設定排程和原則
IT 參與
需要最少的手動管理
高度的手動監督和自訂
自訂
限制自訂；遵循 Microsoft 的預設最佳實踐
高度可自訂以滿足組織需求
實施 Windows Autopatch 的基本先決條件
要成功實施 Windows Autopatch，您的組織必須符合以下要求：
作業系統：裝置必須運行 Windows 10 或 Windows 11 企業版或教育版。
Microsoft Intune 訂閱：需要有效的訂閱
Microsoft Intune 是 遠端裝置管理所需的。
Azure Active Directory 註冊：所有裝置必須註冊到 Azure Active Directory (Azure AD) 以進行身份和存取管理。
這些先決條件對於確保 Windows Autopatch 能夠在您的裝置環境中有效部署和運作至關重要。
Windows Autopatch 的授權要求
要存取和使用 Windows Autopatch，您的組織需要 Microsoft 365 Enterprise 訂閱，無論是 E3 還是 E5。此訂閱包括 Microsoft Intune 用於裝置管理和 Azure Active Directory 用於身份管理等關鍵服務，這些都是 Autopatch 系統的重要組成部分。
重要的是要了解 Windows Autopatch 不是獨立的服務—它完全整合在 Microsoft 365 Enterprise 套件中。確��保您擁有正確的授權對於解鎖 Windows Autopatch 的全部功能以及維持組織中裝置的安全和更新至關重要。
Windows Autopatch 的功能與能力
Windows Autopatch 提供一系列功能，旨在讓 IT 團隊的補丁管理更輕鬆、更安全、更高效。主要功能包括：
自動化補丁部署：自動部署 Windows、Microsoft 365 應用程式、驅動程式和韌體的更新，減少手動更新的需求，幫助保持系統安全。
回滾功能：如果更新引起問題，Windows Autopatch 允許 IT 團隊快速回滾到先前版本，將停機時間和干擾降到最低。
合規報告：提供詳細報告，顯示所有註冊裝置的更新狀態和合規性，讓追蹤和確保系統更新變得更容易。
裝置群組管理：將裝置組織成不同的部署環（例如測試和生產群組），允許分階段推出更新以便更好地控制和風險管理。
健康監控：持續監控裝置健康狀況，及早識別潛在問題，確保更新不會影響效能或穩定性。
通過自動化例行任務並提供強大的監控工具，Windows Autopatch 幫助 IT 團隊以最少的手動努力維持安全性和合規性，從而釋放時間專注於更具戰略性的專案。
Windows Autopatch 的投資報酬率是多少？
實施 Windows Autopatch 可以為各種規模的組織帶來強大的投資回報 (ROI)。通過自動化補丁流程，Windows Autopatch 減少了手動更新的需求，這些更新通常耗時且容易出錯。這為 IT 團隊節省了大量時間和精力，讓他們能夠專注於其他關鍵任務。
除了節省時間外，自動修補還降低了因未修補系統而導致的安全漏洞風險，這對企業來說是一個重大的財務和聲譽風險。隨著 Windows Autopatch ��確保裝置保持最新和安全，組織可以避免昂貴的停機時間和潛在的數據洩露。隨著時間的推移，這些效率轉化為較低的運營成本和改善的業務連續性，使 Windows Autopatch 成為在安全性和生產力方面的明智投資。
Windows Autopatch 的缺點：IT 團隊的考量
雖然 Windows Autopatch 提供了許多好處，但有一些重要的限制需要考慮：
有限的作業系統支援：Windows Autopatch 僅適用於 Windows 10 和 Windows 11 企業版及教育版。它不支援 Windows 伺服器、macOS、Linux 或其他作業系統。
依賴 Microsoft 工具：要使用 Windows Autopatch，您的組織必須擁有：
Microsoft Intune 用於裝置管理。
Azure Active Directory (Azure AD) 用於身份管理
不適合混合環境：如果您的組織管理多種作業系統或伺服器，Windows Autopatch 可能無法在沒有額外工具或流程的情況下完全滿足您的需求。
這些因素在決定 Autopatch 是否是您 IT 環境的正確解決方案時很重要。
Splashtop AEM 如何補充 Windows Autopatch 以增強端點管理
雖然 Windows Autopatch 專注於通過自動修補保持 Windows 裝置更新，但 Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) 將 端點管理 更進一步。設計用於與 Intune 和 Windows Autopatch 等解決方案一起工作，Splashtop AEM 為 IT 團隊提供更廣泛的控制和更深入的端點環境可見性。
以下是 Splashtop AEM 如何補充 Windows Autopatch：
即時補丁管理：與可能延遲關鍵更新的標準補丁工具不同，Splashtop AEM 提供即時補丁，適用於作業系��統和第三方軟體。這確保 零日漏洞能夠立即得到解決，保持系統安全。
改善的可見性和合規性：透過集中式儀錶板，IT 團隊可以監控端點健康狀況、修補狀態和合規性，符合 SOC 2 和 ISO/IEC 27001 等框架，提供更清晰的整體安全狀態。
原則 Enforcement: 自訂並強制執行安全原則，跨多個端點維持一致的合規性並保護網路，這與 Autopatch 的自動更新重點相輔相成。
主動警報與修復：Splashtop AEM 提供即時警報，並允許 IT 團隊自動化修復，使問題在升級前輕鬆解決。
遠端工具和背景操作：IT 團隊可以在不打擾使用者的情況下訪問關鍵系統工具（如任務管理器、註冊表編輯器和裝置管理員）—這對於自動修補無法解決的問題進行故障排除非常有用。
詳細目錄 & Reporting: 獲取系統硬體、軟體詳細目錄和端點狀態的詳細見解，以便更好地進行資產管理和審計。
Windows Autopatch 和 Splashtop AEM 一起提供了一個強大的解決方案，確保端點安全、合規且運行順暢。雖然 Autopatch 自動化例行的 Windows 更新，但 Splashtop AEM 增強了您的 IT 工具包，提供即時補丁、主動監控和對所有端點的深入可見性——包括第三方應用程式。
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