增強 Microsoft Intune 與 Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM)

在當今快速變化的 IT 環境中，組織依賴端點管理解決方案來維持其裝置生態系統的安全性、合規性和效率。Microsoft Intune 是一個領先的行動裝置和應用程式管理解決方案，能夠讓企業控制和保護其端點。
然而，儘管 Intune 功能多樣，但某些挑戰——如即時修補、全面的第三方應用程式更新和詳細的狀態更新——可能會在複雜的 IT 環境中影響其效能。
Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) 填補了這些空白，提供了一個增強 Intune 功能的補充解決方案。Splashtop 具備即時修補管理、自動化 IT 工作流程、進階遠端存取和支援，以及所有裝置的集中監控等功能，確保您的 IT 運作主動、安全且高效。
在這篇博客中，我們將探討 Splashtop 如何補充 Microsoft Intune，提供無縫且增強的端點管理體驗。
What is Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM)?
Splashtop Autonomous Endpoint Management 是一個強大的附加解決方案，旨在簡化和自動化 IT 團隊的端點管理。使用 Splashtop，企業可以簡化關鍵任務，例如修補、監控、遠端支援和維護其裝置群組的端點安全性——所有這些都通過一個直觀的集中平台完成。
Splashtop 是一個可擴展且具成本效益的解決方案，滿足擁有分散團隊、混合工作力或多裝置環境的企業需求。與 Microsoft Intune 搭配使用時，它創造了一個安全、��高效且易於實施的全面端點管理策略。
Splashtop 如何補充 Microsoft Intune
雖然 Microsoft Intune 提供強大的裝置和應用程式管理功能，但整合 Splashtop 可將端點管理提升到更高層次。Splashtop 增強了 Intune 的功能，解決了 IT 團隊經常尋求更大靈活性和效率的領域。
即時修補管理作業系統和第三方應用程式
Intune 擅長管理 Microsoft 應用程式和 Windows 裝置，但即時修補作業系統和第三方應用程式通常需要額外的工具或手動操作。Splashtop 通過讓 IT 更好地控制更新應該何時發生來填補這一空白。Splashtop 的即時監控和修補更新允許立即應用關鍵修復，從而減少 未修補漏洞 的窗口期。這確保即使是未通過 Intune 註冊的系統也能保持合規和安全。
此外，Splashtop 提供 Microsoft 以外的關鍵第三方應用程式的修補，讓多個應用程式保持更新的單一解決方案。
增強的端點可見性
Splashtop 提供一個全面的儀錶板，簡化端點監控和管理。它提供一目了然的關鍵指標視圖，包括線上/離線狀態、作業系統類型和版本以及警報。IT 團隊可以按端點追蹤威脅，監控 Splashtop Antivirus 狀態，並隨時了解 Windows 更新狀態。
這補充了 Intune 的功能，讓 IT 團隊對其裝置生態系統有更全面的了解，從而實現主動管理和更快的問題解決。
Intune 的報告內容被指出缺乏詳細資料，使 IT 團隊難以評估更新的全面影響。Splashtop 提供執行原則的詳細報告，以深入了解成功和失敗的修補、失敗原因等。
遠端存取和支援
Splashtop 能夠在多個平台（Windows、Mac、iOS、Android、Linux 和 Chromebook）上實現高效能、低延遲的遠端連接，從任何裝置、任何地方無縫存取。
使用 Splashtop，您可以讓使用者存取他們的工作站以進行遠端和混合工作。IT 也可以利用 Splashtop 來 管理端點並提供遠端支援 給受管理和個人裝置。
使用 Splashtop 與 Microsoft Intune 的 7 大好處
使用 Splashtop 與 Microsoft Intune 帶來一系列優勢，改變您的端點管理方法。這些工具共同提供強大的組合，以簡化 IT 工作流程、增強安全性並確保整個組織的合規性。
1. 增強的端點安全性
Splashtop 透過提供即時修補管理來增強 Intune 的安全功能，適用於作業系統和第三方應用程式。這確保漏洞能夠及時解決，降低網路威脅的風險。
Splashtop 還配備了 進階安全功能，包括 SSO/SAML 整合、精細權限、SIEM 日誌、IP 白名單、雲端連線錄製、浮水印等。
2. 提高運營效率
藉由利用 Splashtop 的自主端點管理工具，IT 團隊可以專注於更具策略性的計畫。與 Intune 結合使用，創造統一的工作流程，減少在手動流程和使用多個工具上花費的時間。
3. 全面的合規管理
組織必須遵守嚴格的安全和合規標準，如 SOC 2 和 ISO/IEC 27001。Splashtop 通過提供詳細的監控、報告和自動執行政策來確保合規，並與 Intune 的功能相輔相成。
4. 改善的可見性和洞察力
Splashtop 的自訂儀錶板和即時警報提供您端點健康狀況、漏洞和效能的清晰圖像。結合 Intune 的裝置管理功能，這提供了您 IT 環境的全貌。Splashtop 也讓您能夠監控、管理和保護未通過 Intune 註冊的端點。
5. 無縫擴展性
無論是管理少數裝置還是數千台裝置，Splashtop 和 Microsoft Intune 的�組合都能輕鬆擴展以滿足您的需求。Splashtop 的靈活架構確保其適應您組織不斷增長的需求。
6. 成本效益的端點管理
透過自動化流程並減少人工干預，Splashtop 降低了運營成本，同時提高了效率。它消除了多個重疊工具的需求，提供統一且具成本效益的解決方案。
7. 支援混合和遠端工作團隊
在當今以遠端為先的世界中，管理分散的團隊是首要任務。Splashtop 強大的端點管理能力和整合的遠端存取支援平台，結合 Intune，確保不同地點的裝置保持安全、合規和良好維護。
立即開始使用 Splashtop
增強您的端點管理能力只需一步之遙，使用 Splashtop。無論您是想補充 Microsoft Intune 還是採用全面的端點管理解決方案，Splashtop 都提供您的組織所需的工具和功能，以保持安全和高效。
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