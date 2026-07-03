Splashtop：用於遠端 IT 支持的縮放，環形或其他協作工具的更好替代方案

最近，一些教育行業和中小型企業市場的 IT 支援團隊開始轉向 Zoom、RingCentral (RC) 或其他協作工具作為遠端支援的替代方案。在 Splashtop，我們聽到了 IT 主管和技術人員試圖用協作工具來代替 遠端支援 軟體。有些人轉向替代解決方案是因為現有解決方案的連接不穩定、效能遲緩和價格上漲。
典型的因應措施涉及 IT 服務台，要求使用者透過 Zoom/RC 聯絡服務台，然後將螢幕共用交給 IT 技術人員。 然後，技術人員會引導使用者完成修復。 不用說，這是一個笨重的解決方法，涉及太多步驟。 也就是說，我們理解為什麼會發生這種情況。 沒有人願意為不穩定的性能和缺乏功能付出更多費用。
但是，在為 IT 服務台運行可擴展的遠端支持操作時，Zoom/RC 解決方法無法與真正的遠端支持解決方案（例如 Splashtop）進行比較。
為什麼縮放和 RingCentral 沒有用於遠程支持的實用工具？
簡單的答案是，Zoom/RC 從未被設計為遠程支持解決方案。 所以，他們沒有基礎知識的概念，（即 集成到 PSA/ 票務系統，文件傳輸，提升到管理權限，記錄支持會話，遵守法規合規要求）。 儘管專為 IT 服務台設計的真正遠端支持解決方案涵蓋了基礎知識，然後涵蓋了一些基礎知識。
與縮放/RC 相比，Splashtop 如何管理 IT 服務台的五個最常見的遠端支持用例：
使用案例 #1: 對遠端電腦的隨時/自動支援
Splashtop 提供了無人值守的支持功能，而縮放/RC 根本沒有。 借助無人值守的支持，您可以隨時為任何員工提供支持，即使他們離開計算機也是如此。 IT 服務台人員利用權限和詳細的安全協議來解決員工的遠端存取和其他技術問題，而不會出現這些問題。 藉由使用無人值守的支援，IT 服務台可以減少尖峰期的資源消耗。 同時，它使支持的用戶在工作和個人生活中具有更大的靈活性。
使用案例 #2: 為需要立即協助的員工提供支援：按需 (有人參與) 存取其電腦和行動裝置
這是 Zoom/RC 將自己定位為有價值的遠端支持工具的地方。 但是，任何需要支持的移動設備上的用戶都必須下載，安裝和啟動 Zoom/RC 才能加入支持會話。 這是一個不必要的負擔。 Splashtop 使用戶可以簡單地將 9 位代碼發送到服務台，並立即開始完整的支持會話，包括必要時的管理員權限。 實際上，Zoom/RingCentral 不支持需要特權訪問的任務（安裝/卸載，刪除系統文件等）。
Splashtop 通過提供出色的用戶體驗來進一步發展。 這包括一個白板功能，允許用戶對內容進行註釋以及執行安全文件傳輸，遠程打印和其他會話中操作的能力。 這些功能在 ZOOM/RC 中不存在。
使用案例 #3: 遠端支援的視覺共同作業、中斷/修復
Zoom/RC 的最佳用例是提供實時視覺效果，以便服務台技術人員可以引導用戶完成分辨率。 然而，即使這也不是 Splashtop 中增強現實附加組件的功能。
Splashtop 的 AR 解決方案通過 AR 驅動註釋提供遠端攝像機訪問，從而使協作更有效率。 Splashtop AR 是一種結合了 AR，音頻和相機共享的遠端服務。 當用戶在遠程站點遇到問題時，他們可以立即與遠程 IT 技術人員共享他們正在使用的任何設備的攝像頭。 然後，技術人員可以直接在屏幕上註釋（見圖）。 用戶也可以，他們都知道誰註釋了什麼，因為他們每個人都有自己獨特的註釋顏色。
Splashtop AR 在協助需要另一位同事的專家指導的移動或現場工作人員時最有價值。有些人�還使用該解決方案來幫助現場工作人員或支持客戶。 在這兩種情況下，它們通常都可以使用視覺輔助遠端解決諸如產品設定、硬體問題、重新佈線纜等問題。
使用案例 #4：將按需遠端存取與票務、技術人員工作流程和 PSA 系統整合，以提供全面支援
利用 Splashtop 中的服務台功能，您可以維護組織良好的分佈式支持團隊。 這些功能旨在改善技術人員的管理、協同合作和問題上報流程。
客戶的要求可以傳送給適當的技術人員，並且只要需要更高的支援層級，就可以聯絡專家。 先進的團隊管理功能可讓 IT 人員安全輕鬆地有效地為客戶、員工和同事提供支援。 ZOOM/RC 僅提供基本協作。
使用案例 #5: 集中管理遠端員工的存取和支援
組織試圖在不增加資源的情況下完成更多工作。 面對現實吧 — 缺乏合格的 IT 服務台人員，因此您需要透過集中式控制和可擴充性來獲得效率。 Splashtop 使 IT 管理員可以通過單個界面建立用戶，組，設備，訪問權限等。
Splashtop 的簡單組策略對象（GPO）設置使 IT 能夠快速進行特定於用戶和組的更改。 當任何支持會話結束時，會話記錄並輕鬆報告。 在執行鑑識或證明遵守 GDPR、CCA、HIPAA 和 FERPA 等法規時，這些都是關鍵功能。 變焦/RC 根本不提供這些功能。
安全的遠端支援
從安全角度來看，Splashtop 客戶和用戶在多個方面受到保護。 首先，您的企業網路曝光率最小化。 當 IT 服務台技術人員（和支持的用戶）遠端存取其電腦或工作站時，他們通過 Splashtop 連接進入。 此連線會實作必要的檢查與平衡，以確保企業網路安全。
Splashtop 還��提供了「空白屏幕」功能。 空白屏幕是一種功能，其中由其他設備遠程控制的計算機會自動使其屏幕監視器變黑。 此功能可防止其他人在技術人員或用戶在計算機上遠程工作時看到屏幕，以確保隱私。 使用 Splashtop，您也可以啟用或禁用文件傳輸和打印功能。
所有 Splashtop 遠端存取選項都提供了豐富的安全功能，例如設備身份驗證，兩因素身份驗證（2FA），單點登錄（SSO）等。 要了解有關 Splashtop 針對 IT 服務台的遠端支持解決方案的更多信息，請訪問我們專門針對 IT 服務台遠端存取和支持的頁面。
您的團隊可以使用 Splashtop 並縮放/環狀中心
說到底，談到 IT 服務台的遠端支援，Splashtop 和 Zoom/RC 幾乎稱不上是同一個級別的競爭。Splashtop 專注於這項需求，而 Zoom/RC 則著重於協作工具。
對於企業質量的遠端支持，ZOOM/RC 客戶不會失去一切。 Splashtop 通過專用的遠端支持工具補充了縮放/RC 部署，使 ZOOM/RC 客戶更具生產力。 它不一定是/或者，在這種情況下，它可以是雙/和。
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