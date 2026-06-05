如何遠端存取和支援 IoT 裝置

許多公司依賴物聯網設備進行日常操作。 瞭解零售、運輸和製造業等產業如何遠端存取和支援 IoT 裝置。
根據《財富商業洞察報告》，2020 年全球物聯網市場規模為 309 億美元，預計每年將增長 25％，到 2028 年達到 1.8 萬億美元。根據《財富商業洞察》報告，2021-2028 年物聯網（IoT）市場。 換句話說，公司目前管理和支持的大量物聯網設備只會增加。
各行各業的公司都非常依賴IoT裝置來營運業務。 在許多情況下，IoT 裝置會在遠離公司 IT 支援團隊的遠端位置獨立使用或操作。 考慮三個產業 — 運輸&物流、零售&酒店業和 OEM& 製造業 — 以及他們如何利用遠端 IoT 裝置更快速地簡化營運和服務客戶。
IoT 遠端存取是什麼？
IoT 遠端存取是指能夠從遠端位置連接、監控和控制物聯網 (IoT)裝置。這項功能對於管理和支援各種 IoT 裝置（如智慧家電、工業感測器和連網車輛）至關重要，無需親自到場。透過像 Splashtop 這樣的安全��遠端存取解決方案，企業可以對 IoT 裝置進行診斷、更新和維護，確保它們無論位於何處都能高效運作。
IoT遠端存取的應用
設備監控與診斷：遠端存取IoT設備以監控效能指標、執行診斷並在問題導致停機或服務中斷之前發現問題。
韌體和軟體更新： IT 團隊可以將更新推送到IoT設備，而無需親自存取每個設備，從而幫助維護大型部署的安全性和功能。
設定和安裝：技術人員可以遠端配置裝置設定並初始化安裝，從而簡化部署並減少現場花費的時間。
遠端疑難排解和維修：存取現場裝置，以快速解決問題，並將服務中斷降至最低，尤其是在製造、醫療保健或運輸環境中的重要性。
使用分析和最佳化：從設備收集即時數據以分析使用模式並做出明智的決策，從而提高系統效率和客戶體驗。
安全性強制執行和合規性檢查：管理員可以遠端檢查和管理安全性設定，以確保遵守政策和產業法規。
遠端存取 IoT 裝置的主要優勢
實現 IoT 裝置遠端存取的好處多多，效率、生產力和安全性都能因此提升：
即時監控和控制：實現對 IoT 裝置的持續監控和即時控制，進而快速處理任何問題或進行所需調整。
節省成本：透過遠端解決問題來減少現自到場的需求，進而節省差旅成本並減少停機時間。
提升安全性：有利執行及時更新和安全修補程式，確保 IoT 裝置不會因漏洞而遭受攻擊。
提高營運效率：企業在任何地點都能管理 IoT 裝置並達到最佳�效能，進而提高整體營運效率。
擴展能力：支援管理跨多據點的大型 IoT 裝置網路，須視情況調整營運規模時也能比較輕鬆從容。
利用遠端 IoT 裝置的產業
運輸&物流
卡車司機正在使用 RFID 閱讀器和平板電腦等手持計算機來管理他們的路線。 同時，這些公司依靠車載計算機（ELD）來跟踪駕駛員和他們運輸的貴重貨物。 來自所有設備的匯總數據可提供實時信息。 這將啟動後端系統中的庫存管理和供應鏈訂購流程。 更重要的是，許多公司使用物聯網遠程管理庫存項目，防止不足/超載，監控供應水平，跟踪貨物的狀況並隨時定位貨物。
零售&酒店
店內員工使用掌上型裝置來檢查可用性、價格和其他產品資訊，以執行即時的客戶協助。 POS 系統與後端系統相連，實現自動化庫存管理和訂購。 許多餐館和主題公園都使用 Android 設備作為 POS，將任何位置變成便捷的銷售點。 越來越多的零售商正在使用數字顯示器進行店內營銷。 酒店和主題公園的亭可以幫助客戶，提供有關場地，方向，門票可用性等的數字信息。
代工&製造
售後，企業可以看到現場產品的表現。 B2B 和 B2C 產品都內置了物聯網功能。 2022 年具有物聯網功能的熱門產品包括智能安全攝像頭和安全系統，智能火災報警器，智能冰箱，智能手錶，智能門鎖，智能自行車，醫療傳感器，健身追踪器等。 當然，具備物聯網功能的裝置在當今的製造廠區也很常見。 當機器感測器發出操作性能變化的信號時，許多這些設備都會發出警報。
遠端管理IoT 裝置的挑戰與安全疑慮
遠端管理 IoT 裝置會帶來不少挑戰和安全疑慮，需要謹慎考量：
網路安全威脅：IoT 裝置因安全協定強度不足，經常成為網路犯罪份子的攻擊目標。因此，我們必須確保所有裝置都受到加密和強大驗證方法的保護。
裝置管理工作繁雜：隨著 IoT 裝置數量增加，遠端管理工作也會隨之變得複雜。相關事項包括追蹤裝置設定、更新和故障排除等等。
資料隱私：保護由 IoT 裝置收集和傳輸的敏感資料，是防止資料外洩和未經授權存取的必要條件。
網路可靠性： 遠端存取 取決於穩定且可靠的網路連接。任何中斷都可能導致失去控制或數據損失，影響運作。
合規問題：若要避免造成法律和財務方面的負面影響，就必須確保 IoT 裝置管理符合產業標準和法規。
使用強大的IoT 安全措施、全面的管理工具和可靠的網路基礎設施來應對這些挑戰，對於成功的 IoT 裝置遠端管理至關重要。
如何遠端存取和支援 IoT 裝置
遠端存取和支援 IoT 裝置涉及幾個關鍵步驟，以確保有效的管理和維護：
安裝遠端存取軟體： 首先，在主機您的 IoT 裝置的網路上設定像 Splashtop 這樣可靠的遠端存取軟體。此軟體提供一個安全的連接，可在任何地點監控和控制裝置。
調整安全設定：務必為所有 IoT 裝置和遠端存取軟體都設定強大的安全措施，例如加密和多重驗證，防止未經授權的存取。
監控和管理裝置：使用遠端存取平台，可持續監控 IoT 裝置的狀態、即時排除問�題，並視需要部署更新或修補程式。
提供遠端支援：如果 IoT 裝置發生問題，您可以透過遠端存取來診斷問題、套用修復程式，或指導當地員工完成必要的程序，藉此盡可能減少停機時間並維持營運效率。
企業遵循上述步驟，就能有效率地管理其 IoT 裝置，確保所有連網系統都達到最佳效能和安全性。
最佳實踐：安全遠端管理 IoT 裝置
遠端管理 IoT 裝置需要強大的安全措施，以防止未經授權的存取並保護敏感資料。以下是關鍵的最佳實踐：
使用加密連接： 總是使用提供端到端加密的遠端存取解決方案，以保護您裝置與 IoT 端點之間傳輸的數據。
啟用多重驗證 (MFA)： 增加一層安全性，要求使用者在存取裝置前使用第二個驗證因素來驗證其身份。
套用 Role-Based Access Controls: 根據使用者角色限制存取，確保個人僅能存取其職責所需的裝置或系統。
保持韌體和軟體更新： 定期更新 IoT 裝置韌體和相關的遠端存取工具，以修補漏洞並提高安全性。
監控遠端存取活動： 使用記錄和連線監控功能來追蹤誰在何時何地存取了什麼，有助於識別可疑行為。
停用未使用的服務和連接埠：通過關閉不必要的網路服務或可能被攻擊者利用的連接埠來限制暴露。
使用值得信賴的遠端存取解決方案：選取一個安全、企業級的遠端存取平台，如 Splashtop，這是為了支援遠端 IoT 管理而打造，具有強大的安全性和可靠性。
物聯網裝置停機的成本：為什麼遠端存取很重要
公司需要可靠、安全的遠端存取和支援解決方案，以確保其所有 IoT 裝置的正常運行時間和可用性。 只是太多的錢受到威脅，使他們處於危險之中。
以零售業為例。 無論公司銷售服裝、咖啡或活動門票，POS 系統都是面向客戶體驗的核心。 當 POS 停止正常工作時，一切都會遭受痛苦，企業無法賺取收入。 與此同時，客戶不滿意度飆升。 根據斯坦迪什集團的數據，零售點的 POS 中斷費用為每小時 282,000 美元（平均）。 根據 Redcentric 最近的研究，即使對於中小型零售商來說，POS 中斷也可能意味著每小時 21,000 美元的損失。
對於製造商而言，分析師公司 Aberdeen 將意外停機時間的成本定為每小時 260,000 美元。 若要判斷公司可能會造成多少成本 (如果您製造料號)，只要將停機時數乘以受影響工作者的平均小時薪資，然後加入潛在已取消訂單的價值即可。 無論是否取消訂單，停機時間都會很快變得昂貴。
至於運輸和物流公司，大流行已經強調了當運營不順利運行時，整個供應鏈中的收入將受到多少影響。 當考慮到從消費者和零售商到物流公司及其製造合作夥伴的所有利益相關者時，這相當於數億美元的損失收入。
透過 IoT 遠端存取高效支援裝置
無法有效支援 IoT 裝置的組織可能會面臨一些困難時期，包括作業錯誤、無��生產力的員工和不滿意的客戶。
這就是像 物聯網裝置的現代遠端存取解決方案 如 Splashtop Enterprise 對企業來說無價的地方。Splashtop 提供一個單一的統一平台來支援多個作業系統上的物聯網裝置。從單一控制台，IT 管理員可以進行系統更新、訓練終端使用者並即時排除問題。
由於一切都通過遠端存取技術進行，因此 IT 服務台人員可以訪問任何 IoT 設備。 無論設備或服務台人員的位置如何，這都是如此。 這不僅降低了提供面對面支持的成本，而且還提高了效率，因為無論他們的位置如何，您都可以僱用最合適/合格的人員。
物聯網的一個特殊優勢是 Splashtop 的無人值守訪問功能。 許多物聯網設備全天候運行，並且沒有用戶始終在他們身邊。 使用無人值守的存取，您的 IT 團隊可以遠端存取 IoT 裝置，並執行軟體更新和維護，以避免任何潛在的裝置故障或錯誤。 當用戶在場時，Splashtop 可以通過「有效支持」功能幫助您為他們提供支持。 在這裡，您的 IT 服務台人員只需訪問 IoT 設備並共享屏幕即時對任何問題進行故障排除。