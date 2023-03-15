如何遠端存取和支援 IoT 裝置

許多公司依賴物聯網設備進行日常操作。 瞭解零售、運輸和製造業等產業如何遠端存取和支援 IoT 裝置。

根據《財富商業洞察報告》，2020 年全球物聯網市場規模為 309 億美元，預計每年將增長 25％，到 2028 年達到 1.8 萬億美元。根據《財富商業洞察》報告，2021-2028 年物聯網（IoT）市場。 換句話說，公司目前管理和支持的大量物聯網設備只會增加。

各行各業的公司都非常依賴IoT裝置來營運業務。 在許多情況下，IoT 裝置會在遠離公司 IT 支援團隊的遠端位置獨立使用或操作。 考慮三個產業 — 運輸&物流、零售&酒店業和 OEM& 製造業 — 以及他們如何利用遠端 IoT 裝置更快速地簡化營運和服務客戶。

利用遠端 IoT 裝置的產業

運輸&物流

卡車司機正在使用 RFID 閱讀器和平板電腦等手持計算機來管理他們的路線。 同時，這些公司依靠車載計算機（ELD）來跟踪駕駛員和他們運輸的貴重貨物。 來自所有設備的匯總數據可提供實時信息。 這將啟動後端系統中的庫存管理和供應鏈訂購流程。 更重要的是，許多公司使用物聯網遠程管理庫存項目，防止不足/超載，監控供應水平，跟踪貨物的狀況並隨時定位貨物。

零售&酒店

店內員工使用掌上型裝置來檢查可用性、價格和其他產品資訊，以執行即時的客戶協助。 POS 系統與後端系統相連，實現自動化庫存管理和訂購。 許多餐館和主題公園都使用 Android 設備作為 POS，將任何位置變成便捷的銷售點。 越來越多的零售商正在使用數字顯示器進行店內營銷。 酒店和主題公園的亭可以幫助客戶，提供有關場地，方向，門票可用性等的數字信息。

代工&製造

售後，企業可以看到現場產品的表現。 B2B 和 B2C 產品都內置了物聯網功能。 2022 年具有物聯網功能的熱門產品包括智能安全攝像頭和安全系統，智能火災報警器，智能冰箱，智能手錶，智能門鎖，智能自行車，醫療傳感器，健身追踪器等。 當然，具備物聯網功能的裝置在當今的製造廠區也很常見。 當機器感測器發出操作性能變化的信號時，許多這些設備都會發出警報。

這與正常運行時間有關

公司需要可靠、安全的遠端存取和支援解決方案，以確保其所有 IoT 裝置的正常運行時間和可用性。 只是太多的錢受到威脅，使他們處於危險之中。

以零售業為例。 無論公司銷售服裝、咖啡或活動門票，POS 系統都是面向客戶體驗的核心。 當 POS 停止正常工作時，一切都會遭受痛苦，企業無法賺取收入。 與此同時，客戶不滿意度飆升。 根據斯坦迪什集團的數據，零售點的 POS 中斷費用為每小時 282,000 美元（平均）。 根據 Redcentric 最近的研究，即使對於中小型零售商來說，POS 中斷也可能意味著每小時 21,000 美元的損失。

對於製造商而言，分析師公司 Aberdeen將意外停機時間的成本定為每小時 260,000 美元。 若要判斷公司可能會造成多少成本 (如果您製造料號)，只要將停機時數乘以受影響工作者的平均小時薪資，然後加入潛在已取消訂單的價值即可。 無論是否取消訂單，停機時間都會很快變得昂貴。

至於運輸和物流公司，大流行已經強調了當運營不順利運行時，整個供應鏈中的收入將受到多少影響。 當考慮到從消費者和零售商到物流公司及其製造合作夥伴的所有利益相關者時，這相當於數億美元的損失收入。

如何從任何地方高效支援 IoT 裝置

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