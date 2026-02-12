審核合規很少因為團隊沒有修補而失敗。它失敗的原因是團隊無法證明修補了什麼，什麼時候修補的，涉及什麼範圍以及如何處理例外情況。
在本指南中，您將學習如何製作補丁合規報告，這些報告可以藉由專注於清晰的範圍、定義的時間線、可衡量的結果、文件化的例外狀況以及隨時間變化的一致報告來經受審核檢查。
什麼使補丁合規報告具有審核準備？
「審計準備就緒」不是你在季度末才加的標籤。這是您的報告每月達到的標準。一份滿足審計準備的修補合規報告應該做五件事：
定義範圍： 說明包含哪些端點和應用程式，以及排除哪些以及原因。
狀態時間軸： 記錄您正在衡量的修補程式時間軸，通常基於嚴重性和系統類型。
顯示結果： 報告部署的內容、部署的時間，以及是否成功、失敗或尚待處理。
文件例外： 列出核准的例外事項，包括原因、核准人及檢閱或到期日期。
證明一致性：使用一致的報告期並保留先前的報告，以便您可以顯示隨時間推移的趨勢，而不僅僅是一個快照。
每份補丁合規性報告應包含哪些核心元件？
補丁合規報告的強度取決於其背後的證據。如果關鍵元件遺失，審查員就得猜測，而這通常是審計結果和內部升級開始的地方。
1. 報告期和範圍聲明
從基礎開始。說明報告期間並定義範圍。
哪些端點群組被包含（例如，員工筆記型電腦、伺服器、自助服務終端機）
包括哪些作業系統和環境
如果您修補第三方軟體，會包含哪些應用程式
排除項目及其原因
此部分可以避免以後產生混淆，特別是當您的總數每月因為新裝置、退役的端點或未報到的裝置而改變時。
2. 覆蓋範圍和可見性摘要
顯示您是否掌握了您聲稱要衡量的環境的可見性。
預期的端點總數與報告的端點總數
當前不活躍、離線或最近未檢查的端點
期間內識別的任何未管理或未知端點
沒有涵蓋範圍說明的合規百分比很容易被質疑，因為它可能僅反映了您能看到的裝置子集。
3. 修補原則和時間表
定義您用來衡量的規則。
按嚴重性修補時間表
任何因裝置類型或關鍵性而異的變化
任何影響時間表的批准過程
4. 按嚴重性和所需時間的合規總結
提供一個高階概覽，顯示時間表是否達成。
在要求的時間範圍內按嚴重性遵循合規性
自前一期間以來的顯著變化
經常落後的領域
如果您只報告“已修補與未修補”，您會失去最重要的合規性信號：您是否及時修補。
5. 缺失修補程式詳細資料
包含一個詳細檢視，顯示確切缺少的內容。
缺少的修補程式按裝置和應用程式分類
每項問題的嚴重性及已持續多久
按擁有者、部門或地點進行分組（如果可能的話）
6. 部署結果�與後續行動
納入部署期間發生的證據。
成功安裝
安裝失敗和失敗模式
待處理的更新和需要重新啟動的狀態
對失敗進行的補救措施
這將報告從狀態快照變成執行和控制的證據。
7. 例外和問責
如果補丁延遲，請清楚記錄。
哪些裝置或應用程式受到影響
為什麼延後修補
誰批准了這個例外情況
過期後，將再次審核
在補丁尚未套用的情況下，存在哪些緩解措施
8. 補救行動與後續步驟
結束時說明已完成的事項以及接下來會發生的事。
期間內完成的行動以縮小差距
優先度最高的項目仍未完成
已知阻礙的擁有者和下一步行動
持續產生補丁遵循報告的最佳實踐
保持隨時準備接受審計的最簡單方法是將報告製作成每月的例行公事，而不是審計季的匆忙趕工。
一次定義範圍並維持：使用一致的端點分組，並追踪總數隨時間的變化。列出未管理的、非活躍的或不報告的裝置，以免它們從數字中消失。
標準化修補時間表並參考它們：使用基於嚴重性的時間表，記錄系統類型或重要性上的任何差異，並記錄批准或維護窗口如何影響時間。
報告結果，而不是意圖：專注於實際發生的事情：成功、失敗、待處理和需要重新啟動的狀態。追蹤重複失敗和老化的缺失修補程式，並記錄修正行動作為報告週期的一部分。
保持例外限於特定時間並經過批准：需要批准者、批准日期、到期日期和審查頻率。如適用，請注意緩解措施。
包含第三方應用程式或說明限制：如果第三方修補程式屬於範圍內，請報告。如果未涵蓋，請明確說明並確定風險最高的應用程式。
每月報告並保留歷史記錄: 使用固定的節奏並保留先前的報告，以便於顯示趨勢和檢索證據。
Splashtop AEM 如何支持符合審計準備的補丁合規報告
一旦您知道一份符合審計要求的修補程式合規報告應該包含什麼內容，挑戰就在於不依賴手動電子表格和臨時數據提取的情況下，在分散的端點上一致地生成它。Splashtop AEM 支持此過程，將修補程式管理、端點可見性和大規模修復工作流程整合於一處。
1. 支援硬體和軟體可見性的清晰範圍
準備審計報告首先需要了解您所負責的事項。Splashtop AEM 提供硬體和軟體的可視性，讓 IT 團隊更容易定義在範圍內的項目並識別差距，例如未管理的裝置、不活動的端點或未如預期檢查的系統。
2. 持續掌握修補狀態
要可靠地報告補丁合規性，您需要準確地了解現有的和缺失的部分。Splashtop AEM 集中管理端點之間的修補程況可視性，幫助團隊隨時監控修補狀況，而不是依賴單次截圖或定期手動檢查。
3. 追蹤結果並專注在關鍵處的補救措施
當報告未考慮失敗或待部署時，審計審查往往會增加。Splashtop AEM 幫助團隊識別補丁部署成功的位置、失敗的位置以及需要後續操作的位置。這樣可以更輕鬆地將報告轉化為行動，通過優先處理需要修正的系統，而不是將合規視為靜態指標。
4. 使用自動化減少報告演習的頻率
當修補和可見性不一致時，報告會變成一個緊張的清理工作。Splashtop AEM 支援基於原則的修補與自動化，因此修補部署在整個環境中更一致。隨著時間的推移，這有助於減少漂移，使合規報告更可預測。
5. 延伸報告超越作業系統
修補合規性 往往因為第三方應用程式修補的缺口而變弱。Splashtop AEM 支援不同作業系統和第三方應用程式的補丁管理，協助團隊維持更完整的補丁狀態並減少審計發現的常見來源。
如果您的目標是全年隨時準備好接受審計，最有效的方法就是把補丁合規報告視為日常營運的副產品。Splashtop AEM 透過增強端點可視性、減少手動修補並啟用持續監管來幫助實現這一目標。
常見錯誤導致補丁合規報告經不起考驗
範圍未明確說明： 如果報告沒有明確定義哪些端點和應用程式在範圍內，結果很容易被質疑。
依賴單一合規百分比：沒有涵蓋範圍情境、時間表、結果和例外情況的百分比，不能作為可辯護的證據。
隱藏覆蓋範圍的缺口：不標出未管理的設備、非活動的端點或過期的檢查，使報告看起來不完整或具誤導性。
報告意圖而非結果：“已排程”或“已核准”與“安裝成功”並不相同。
省略失敗與貫徹執行： 失敗是會發生的。報告應顯示失敗的原因和所採取的補救措施。
例外治理不佳： 沒有審核者、到期日和定期檢討的例外狀況是常見的審計警訊。
忽略第三方應��用程式： 若只報告作業系統修補程式但未解釋排除第三方應用程式，報告看起來可能不完整。
僅在稽核季節收集證據：臨時報告通常不一致，且比每月一次的節奏更難以捍衛。
免費試用 Splashtop AEM
如果您想要更容易維護和防禦的補丁合規報告，Splashtop AEM 通過結合補丁管理、端點可見性和跨分佈環境的修復工作流程幫助您隨時準備好審核。
開始免費試用 Splashtop AEM，以減少手動報告的工作，並維持更清晰一致的補丁合規證據。